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В ПСРМ избрали членов исполкома: кто будет руководить партией
В ПСРМ избрали членов исполкома: кто будет руководить партией
Теперь оппозиционной партией будет управлять коллегиальный орган вместо одного председателя.
2022-01-29T15:37+0200
2022-01-29T16:53+0200
политика
в молдове
молдова
влад батрынча
партия социалистов республики молдова
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КИШИНЕВ, 29 янв – Sputnik. В Партии социалистов (ПСРМ) избрали состав исполнительного комитета. Решения были приняты на заседании республиканского совета партии.Согласно новому уставу, исполнительный комитет является коллегиальным руководящим органом партии, избранным сроком на 4 года. Такая форма руководства в партии была принята после ухода Игоря Додона с поста председателя.В состав нового руководящего органа ПСРМ вошли: Влад Батрынча, Ольга Чеботарь, Григоре Новак, Адела Рэйляну, Максим Лебединский.Влад Батрынча избран также исполнительным секретарем ПСРМ.На заседании совета партии также обсудили общественно-политическую ситуацию в стране и выразили глубокую обеспокоенность многочисленными кризисами, которые переживает Молдова.Также участники совета обсудили ежедневный рост цен на топливо, продукты питания и другие предметы первой необходимости.
https://ru.sputnik.md/20211218/dodon-izbran-pochetnym-predsedatelem-psrm-47337478.html
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Юлия Липовая
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в молдове, молдова, влад батрынча, партия социалистов республики молдова

В ПСРМ избрали членов исполкома: кто будет руководить партией

15:37 29.01.2022 (обновлено: 16:53 29.01.2022)
© Photo : Miroslav RotariПартия социалистов
Партия социалистов - Sputnik Молдова, 1920, 29.01.2022
© Photo : Miroslav Rotari
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Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
Все материалы
Теперь оппозиционной партией будет управлять коллегиальный орган вместо одного председателя.
КИШИНЕВ, 29 янв – Sputnik. В Партии социалистов (ПСРМ) избрали состав исполнительного комитета. Решения были приняты на заседании республиканского совета партии.
Согласно новому уставу, исполнительный комитет является коллегиальным руководящим органом партии, избранным сроком на 4 года. Такая форма руководства в партии была принята после ухода Игоря Додона с поста председателя.
В состав нового руководящего органа ПСРМ вошли: Влад Батрынча, Ольга Чеботарь, Григоре Новак, Адела Рэйляну, Максим Лебединский.
Влад Батрынча избран также исполнительным секретарем ПСРМ.
На заседании совета партии также обсудили общественно-политическую ситуацию в стране и выразили глубокую обеспокоенность многочисленными кризисами, которые переживает Молдова.

"Энергетический кризис, приведший к удвоению, а то и утроению счетов конечных потребителей природного газа и значительному увеличению счетов за тепло, а также удорожанию угля, дров, является серьезным ударом правящего режима по населению", – заявили на заседании.

Также участники совета обсудили ежедневный рост цен на топливо, продукты питания и другие предметы первой необходимости.
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