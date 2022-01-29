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В ПСРМ избрали членов исполкома: кто будет руководить партией

В ПСРМ избрали членов исполкома: кто будет руководить партией

Теперь оппозиционной партией будет управлять коллегиальный орган вместо одного председателя.

2022-01-29T15:37+0200

2022-01-29T15:37+0200

2022-01-29T16:53+0200

политика

в молдове

молдова

влад батрынча

партия социалистов республики молдова

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КИШИНЕВ, 29 янв – Sputnik. В Партии социалистов (ПСРМ) избрали состав исполнительного комитета. Решения были приняты на заседании республиканского совета партии.Согласно новому уставу, исполнительный комитет является коллегиальным руководящим органом партии, избранным сроком на 4 года. Такая форма руководства в партии была принята после ухода Игоря Додона с поста председателя.В состав нового руководящего органа ПСРМ вошли: Влад Батрынча, Ольга Чеботарь, Григоре Новак, Адела Рэйляну, Максим Лебединский.Влад Батрынча избран также исполнительным секретарем ПСРМ.На заседании совета партии также обсудили общественно-политическую ситуацию в стране и выразили глубокую обеспокоенность многочисленными кризисами, которые переживает Молдова.Также участники совета обсудили ежедневный рост цен на топливо, продукты питания и другие предметы первой необходимости.

https://ru.sputnik.md/20211218/dodon-izbran-pochetnym-predsedatelem-psrm-47337478.html

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в молдове, молдова, влад батрынча, партия социалистов республики молдова