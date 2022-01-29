https://ru.sputnik.md/20220129/psrm-izbrali-chlenov-ispolkoma-48426512.html
В ПСРМ избрали членов исполкома: кто будет руководить партией
В ПСРМ избрали членов исполкома: кто будет руководить партией
Теперь оппозиционной партией будет управлять коллегиальный орган вместо одного председателя.
2022-01-29T15:37+0200
2022-01-29T15:37+0200
2022-01-29T16:53+0200
политика
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молдова
влад батрынча
партия социалистов республики молдова
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КИШИНЕВ, 29 янв – Sputnik. В Партии социалистов (ПСРМ) избрали состав исполнительного комитета. Решения были приняты на заседании республиканского совета партии.Согласно новому уставу, исполнительный комитет является коллегиальным руководящим органом партии, избранным сроком на 4 года. Такая форма руководства в партии была принята после ухода Игоря Додона с поста председателя.В состав нового руководящего органа ПСРМ вошли: Влад Батрынча, Ольга Чеботарь, Григоре Новак, Адела Рэйляну, Максим Лебединский.Влад Батрынча избран также исполнительным секретарем ПСРМ.На заседании совета партии также обсудили общественно-политическую ситуацию в стране и выразили глубокую обеспокоенность многочисленными кризисами, которые переживает Молдова.Также участники совета обсудили ежедневный рост цен на топливо, продукты питания и другие предметы первой необходимости.
https://ru.sputnik.md/20211218/dodon-izbran-pochetnym-predsedatelem-psrm-47337478.html
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Юлия Липовая
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в молдове, молдова, влад батрынча, партия социалистов республики молдова
В ПСРМ избрали членов исполкома: кто будет руководить партией
15:37 29.01.2022 (обновлено: 16:53 29.01.2022)
Теперь оппозиционной партией будет управлять коллегиальный орган вместо одного председателя.
КИШИНЕВ, 29 янв – Sputnik. В Партии социалистов (ПСРМ) избрали состав исполнительного комитета. Решения были приняты на заседании республиканского совета партии.
Согласно новому уставу, исполнительный комитет является коллегиальным руководящим органом партии, избранным сроком на 4 года. Такая форма руководства в партии была принята после ухода Игоря Додона с поста председателя.
В состав нового руководящего органа ПСРМ вошли: Влад Батрынча, Ольга Чеботарь, Григоре Новак, Адела Рэйляну, Максим Лебединский.
Влад Батрынча избран также исполнительным секретарем ПСРМ.
На заседании совета партии также обсудили общественно-политическую ситуацию в стране и выразили глубокую обеспокоенность многочисленными кризисами, которые переживает Молдова.
"Энергетический кризис, приведший к удвоению, а то и утроению счетов конечных потребителей природного газа и значительному увеличению счетов за тепло, а также удорожанию угля, дров, является серьезным ударом правящего режима по населению", – заявили на заседании.
Также участники совета обсудили ежедневный рост цен на топливо, продукты питания и другие предметы первой необходимости.