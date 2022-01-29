https://ru.sputnik.md/20220129/putin-poruchil-usovershenstvovat-protsess-golosovaniya-grazhdan-bez-registratsii-v-rf-48424179.html
Путин поручил усовершенствовать процесс голосования граждан без регистрации в РФ
Путин поручил усовершенствовать процесс голосования граждан без регистрации в РФ
Срок исполнения поручения президента России – 1 июня 2022 года.
2022-01-29T13:04+0200
2022-01-29T13:04+0200
2022-01-29T13:33+0200
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владимир путин
голосование
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КИШИНЕВ, 29 янв – Sputnik. Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ и Центральной избирательной комиссии до 1 июня представить предложения по совершенствованию правовых актов по участию в выборах избирателей, не имеющих регистрации в России. Об этом говорится на сайте Кремля."Правительству проанализировать совместно с администрацией президента и Центральной избирательной комиссией практику реализации активного избирательного права граждан РФ, не имеющих регистрации по месту жительства на территории Российской Федерации и получивших гражданство РФ в упрощенном порядке... в том числе в части, касающейся применяемых способов голосования, и при необходимости представить предложения по совершенствованию нормативных правовых актов в этой области", – сказано в перечне поручений российского лидера.Уточняется, что срок исполнения – 1 июня. Ответственными за реализацию поручения назначены премьер Михаил Мишустин, первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко и руководитель Центризбиркома Элла Памфилова.
https://ru.sputnik.md/20200724/grajdanstvo-russia-uproshenka-31047932.html
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в мире, регистрация, владимир путин, голосование
Путин поручил усовершенствовать процесс голосования граждан без регистрации в РФ
13:04 29.01.2022 (обновлено: 13:33 29.01.2022)
Срок исполнения поручения президента России – 1 июня 2022 года.
КИШИНЕВ, 29 янв – Sputnik
. Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ и Центральной избирательной комиссии до 1 июня представить предложения по совершенствованию правовых актов по участию в выборах избирателей, не имеющих регистрации в России. Об этом говорится
на сайте Кремля.
"Правительству проанализировать совместно с администрацией президента и Центральной избирательной комиссией практику реализации активного избирательного права граждан РФ, не имеющих регистрации по месту жительства на территории Российской Федерации и получивших гражданство РФ в упрощенном порядке... в том числе в части, касающейся применяемых способов голосования, и при необходимости представить предложения по совершенствованию нормативных правовых актов в этой области", – сказано в перечне поручений российского лидера.
Уточняется, что срок исполнения – 1 июня. Ответственными за реализацию поручения назначены премьер Михаил Мишустин, первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко и руководитель Центризбиркома Элла Памфилова.