https://ru.sputnik.md/20220129/samyy-tochnyy-prognoz-pogody-sneg-i-poryvistyy-veter-48415531.html

Самый точный прогноз погоды: снег и порывистый ветер

Самый точный прогноз погоды: снег и порывистый ветер

Ежедневно читайте на Sputnik Молдова подробный метеопрогноз, узнавайте о народных приметах и традициях.

2022-01-29T07:00+0200

2022-01-29T07:00+0200

2022-01-29T07:00+0200

прогноз погоды

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КИШИНЕВ, 29 янв – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 29 января погода будет определяться влиянием области повышенного атмосферного давления.Переменная облачность, местами слабый снег. На дорогах гололедица.Ветер северо-западный умеренный, порывы.Средняя температура в дневные часы в республике составит от 0 до +5 градусов по Цельсию, ночью – от 0 до –5.Точный прогноз погоды в Кишиневе 29 января: днем – от +3 до +5 , ночью – от –3 до –5 градусов.В последующие дни, до 31 января, сохранится такая же погода. Затем в стране снова похолодает, днем до 0 градусов. В ближайшие дни ожидаются слабые осадки в виде снега.Праздники и народные приметыВ народе 29 января 2020 года отмечают праздник Петр-полукорм (Петров день или День Петра), который имеет свои традиции и запреты. Приметы в этот день подсказывают, какой будет погода в ближайшее время, а также на протяжении года. Старинные обычаи помогут людям правильно провести этот день, не привлекая неприятностей.По народным поверьям, 29 января нельзя выносить мусор (счастье из дома выкинуть можно) и стирать.

https://ru.sputnik.md/20211031/pravoslavnyy-kalendar-2022-god-46044458.html

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2022

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Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

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прогноз погоды