https://ru.sputnik.md/20220129/spasateli-kishinev-dva-pozhara-odnovremenno-48417750.html

Спасатели в Кишиневе тушили одновременно два пожара

Спасатели в Кишиневе тушили одновременно два пожара

Пламя охватило строительный магазин и столярную мастерскую – на место выехали больше десяти пожарных расчетов.

2022-01-29T09:10+0200

2022-01-29T09:10+0200

2022-01-29T11:21+0200

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КИШИНЕВ, 29 янв – Sputnik. Спасатели в ночь на субботу ликвидировали два возгорания в Кишиневе, которые произошли одновременно, сообщили в Генинспекторате по чрезвычайным ситуациям (ГИЧС) МВД страны. Первое возгорание зарегистрировали в 22.42 в столярной мастерской по адресу: Вадул луй Водэ, 142.По данным спасателей, на место выехали семь спецмашин. Прибыв на место, пожарные установили, что пламя охватило крышу и распространилось внутри помещения. Пожар локализовали в 23.20, а полностью потушили в 00.34. Во время пожара никто не пострадал. Другое возгорание зафиксировали в строительном магазине по адресу: Измаил, 122/2 в 22.52. В Генинспекторате по ЧС сообщили, что на это происшествие отправили четыре пожарных расчета. Локализовать это возгорание удалось в 23.26, а полностью потушить – в 00.30.В результате пожара уничтожены вещи, находившиеся в магазине. Человеческих жертв нет.Причины и все обстоятельства обоих происшествий выясняются.

https://ru.sputnik.md/20220115/pozhar-vozle-aeroporta-plamya-okhvatilo-neskolko-gektarov-48049981.html

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в молдове, кишинев, молдова, спасатели, пожар