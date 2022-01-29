https://ru.sputnik.md/20220129/spasateli-tonkiy-liod-vodoemy-48425837.html

По тонкому льду: спасательных станций всего 19, а водоемов – 4 тысячи

По тонкому льду: спасательных станций всего 19, а водоемов – 4 тысячи

В Молдове по-прежнему случаются опасные инциденты, когда люди выходят на тонкий лед озер и рек, а затем проваливаются под лед.

2022-01-29T16:12+0200

2022-01-29T16:12+0200

2022-01-29T16:56+0200

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КИШИНЕВ, 29 янв – Sputnik. В Молдове свыше 4,2 тысячи открытых водоемов, и только у 19 из них есть спасательные станции. Такие данные представили в субботу в Генинспекторате по чрезвычайным ситуациям (ГИЧС) МВД Молдовы, выступая с предупреждением об опасности выходить на тонкий лед.В Генинспекторате по ЧС отметили, что безопасно находиться на льду, когда его толщина составляет более 10-12 сантиметров.Так, спасатели выезжают с профилактическими мероприятиями на озера и реки республики для информирования населения о рисках и опасностях.Очередная масштабная акция прошла на озере Ватра под Кишиневом, где ранее десятки рыбаков вышли на лед, несмотря на угрозу и предупреждения спасателей.Спасатели провели беседы с каждым из них, объяснив, какими могут быть последствия переохлаждения в результате падения в ледяную воду, а также рассказав о действиях, которые следует совершить, если такая ситуация все же произошла.

https://ru.sputnik.md/20220128/na-gidigiche-spasli-rybaka-chto-sluchilos-48402023.html

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Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

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в молдове, молдова, предупреждение, спасатели, лед