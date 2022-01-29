https://ru.sputnik.md/20220129/spasateli-tonkiy-liod-vodoemy-48425837.html
По тонкому льду: спасательных станций всего 19, а водоемов – 4 тысячи
По тонкому льду: спасательных станций всего 19, а водоемов – 4 тысячи
В Молдове по-прежнему случаются опасные инциденты, когда люди выходят на тонкий лед озер и рек, а затем проваливаются под лед.
2022-01-29T16:12+0200
2022-01-29T16:12+0200
2022-01-29T16:56+0200
общество
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спасатели
лед
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КИШИНЕВ, 29 янв – Sputnik. В Молдове свыше 4,2 тысячи открытых водоемов, и только у 19 из них есть спасательные станции. Такие данные представили в субботу в Генинспекторате по чрезвычайным ситуациям (ГИЧС) МВД Молдовы, выступая с предупреждением об опасности выходить на тонкий лед.В Генинспекторате по ЧС отметили, что безопасно находиться на льду, когда его толщина составляет более 10-12 сантиметров.Так, спасатели выезжают с профилактическими мероприятиями на озера и реки республики для информирования населения о рисках и опасностях.Очередная масштабная акция прошла на озере Ватра под Кишиневом, где ранее десятки рыбаков вышли на лед, несмотря на угрозу и предупреждения спасателей.Спасатели провели беседы с каждым из них, объяснив, какими могут быть последствия переохлаждения в результате падения в ледяную воду, а также рассказав о действиях, которые следует совершить, если такая ситуация все же произошла.
https://ru.sputnik.md/20220128/na-gidigiche-spasli-rybaka-chto-sluchilos-48402023.html
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в молдове, молдова, предупреждение, спасатели, лед
По тонкому льду: спасательных станций всего 19, а водоемов – 4 тысячи
16:12 29.01.2022 (обновлено: 16:56 29.01.2022)
В Молдове нередко регистрируют опасные инциденты, когда люди выходят на едва замерзшие озера и реки, а затем проваливаются под лед.
КИШИНЕВ, 29 янв – Sputnik. В Молдове свыше 4,2 тысячи открытых водоемов, и только у 19 из них есть спасательные станции. Такие данные представили в субботу в Генинспекторате по чрезвычайным ситуациям (ГИЧС) МВД Молдовы, выступая с предупреждением об опасности выходить на тонкий лед.
В Генинспекторате по ЧС отметили, что безопасно находиться на льду, когда его толщина составляет более 10-12 сантиметров.
"В Молдове насчитывается более 4200 водоемов, и только 19 из них оборудованы спасательными станциями. Нахождение в непосредственной близости от неконтролируемых озер представляет опасность для жизни людей", – подчеркнули в ГИЧС.
Так, спасатели выезжают с профилактическими мероприятиями на озера и реки республики для информирования населения о рисках и опасностях.
Очередная масштабная акция прошла на озере Ватра под Кишиневом, где ранее десятки рыбаков вышли на лед, несмотря на угрозу и предупреждения спасателей.
Спасатели провели беседы с каждым из них, объяснив, какими могут быть последствия переохлаждения в результате падения в ледяную воду, а также рассказав о действиях, которые следует совершить, если такая ситуация все же произошла.