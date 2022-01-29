https://ru.sputnik.md/20220129/tokaev-mirotvortsy-odkb-pomoscsh-besporyadki-48428930.html

Токаев рассказал, как миротворцы ОДКБ помогли в период беспорядков в Казахстане

Токаев рассказал, как миротворцы ОДКБ помогли в период беспорядков в Казахстане

Привлечение миротворцев ОДКБ исполнено в соответствии с договорными документами этой организации, заявил президент Казахстана.

2022-01-29T18:30+0200

2022-01-29T18:30+0200

2022-01-29T18:30+0200

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КИШИНЕВ, 29 янв – Sputnik. Миротворческий контингент Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ), который прибыл в Казахстан во время массовых беспорядков и терактов, не произвел ни одного выстрела. Об этом в субботу в эфире гостелеканала "Хабар 24" заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, пишет РИА Новости.В начале января в Казахстане прошли массовые протесты. В первые дни 2022 года жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ.Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие.Власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и провели контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным Генпрокуратуры страны, в результате беспорядков пострадали 4578 человек, погибли 225 человек, в том числе 19 силовиков.Токаев в интервью "Хабар 24" заявил, что не видит необходимости в международном расследовании январских событий в Казахстане.Отвечая на вопрос о резолюции Европарламента, призывающей к проведению такого расследования, Токаев напомнил, что она не носит обязательного характера и является рекомендательной."Они уже второй раз принимают резолюцию по Казахстану, причем абсолютно необъективную и преждевременную в данном случае. Мое отношение к данной резолюции абсолютно спокойное", – заявил Токаев.В субботу гостелеканал "Хабар 24" показывает в эфире интервью президента Казахстана, в котором он рассказывает о причинах и последствиях трагических событий января, дальнейших политических и социальных реформах, взаимоотношениях с ключевыми внешнеполитическими партнерами республики.

https://ru.sputnik.md/20220119/mid-rf-odkb-kazakhstan-48138440.html

https://ru.sputnik.md/20220114/lavrov-mirotvorcheskiy-opyt-odkb-48021949.html

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