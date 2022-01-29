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Protest în fața CEC - Sputnik Молдова, 1920
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https://ru.sputnik.md/20220129/tokaev-mirotvortsy-odkb-pomoscsh-besporyadki-48428930.html
Токаев рассказал, как миротворцы ОДКБ помогли в период беспорядков в Казахстане
Токаев рассказал, как миротворцы ОДКБ помогли в период беспорядков в Казахстане
Привлечение миротворцев ОДКБ исполнено в соответствии с договорными документами этой организации, заявил президент Казахстана.
2022-01-29T18:30+0200
2022-01-29T18:30+0200
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КИШИНЕВ, 29 янв – Sputnik. Миротворческий контингент Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ), который прибыл в Казахстан во время массовых беспорядков и терактов, не произвел ни одного выстрела. Об этом в субботу в эфире гостелеканала "Хабар 24" заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, пишет РИА Новости.В начале января в Казахстане прошли массовые протесты. В первые дни 2022 года жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ.Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие.Власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и провели контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным Генпрокуратуры страны, в результате беспорядков пострадали 4578 человек, погибли 225 человек, в том числе 19 силовиков.Токаев в интервью "Хабар 24" заявил, что не видит необходимости в международном расследовании январских событий в Казахстане.Отвечая на вопрос о резолюции Европарламента, призывающей к проведению такого расследования, Токаев напомнил, что она не носит обязательного характера и является рекомендательной."Они уже второй раз принимают резолюцию по Казахстану, причем абсолютно необъективную и преждевременную в данном случае. Мое отношение к данной резолюции абсолютно спокойное", – заявил Токаев.В субботу гостелеканал "Хабар 24" показывает в эфире интервью президента Казахстана, в котором он рассказывает о причинах и последствиях трагических событий января, дальнейших политических и социальных реформах, взаимоотношениях с ключевыми внешнеполитическими партнерами республики.
https://ru.sputnik.md/20220119/mid-rf-odkb-kazakhstan-48138440.html
https://ru.sputnik.md/20220114/lavrov-mirotvorcheskiy-opyt-odkb-48021949.html
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Токаев рассказал, как миротворцы ОДКБ помогли в период беспорядков в Казахстане

18:30 29.01.2022
© Sputnik / Russian Defence Ministry / Перейти в фотобанкВоеннослужащие из состава контингента миротворческих сил ОДКБ в Казахстане
Военнослужащие из состава контингента миротворческих сил ОДКБ в Казахстане - Sputnik Молдова, 1920, 29.01.2022
© Sputnik / Russian Defence Ministry
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Привлечение миротворческого контингента ОДКБ было исполнено в соответствии с договорными документами этой организации, заявил президент Казахстана.
КИШИНЕВ, 29 янв – Sputnik. Миротворческий контингент Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ), который прибыл в Казахстан во время массовых беспорядков и терактов, не произвел ни одного выстрела. Об этом в субботу в эфире гостелеканала "Хабар 24" заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, пишет РИА Новости.
"Привлечение миротворческого контингента ОДКБ было исполнено в соответствии с договорными документами этой организации. Она была совершенно законной. Миротворческий контингент ОДКБ, прибыв в Казахстан, не произвел ни одного выстрела. С самого начала была достигнута договоренность, что этот контингент будет выполнять функции обеспечения, то есть охрану стратегических объектов", – сказал Токаев.
В начале января в Казахстане прошли массовые протесты. В первые дни 2022 года жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ.
Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие.
Власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и провели контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным Генпрокуратуры страны, в результате беспорядков пострадали 4578 человек, погибли 225 человек, в том числе 19 силовиков.
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Токаев в интервью "Хабар 24" заявил, что не видит необходимости в международном расследовании январских событий в Казахстане.
"Что касается международного расследования событий в Казахстане, я не считаю необходимым проводить такое расследование. Справимся сами, у нас есть люди честные, объективные", – сказал президент Казахстана.
Отвечая на вопрос о резолюции Европарламента, призывающей к проведению такого расследования, Токаев напомнил, что она не носит обязательного характера и является рекомендательной.
"Они уже второй раз принимают резолюцию по Казахстану, причем абсолютно необъективную и преждевременную в данном случае. Мое отношение к данной резолюции абсолютно спокойное", – заявил Токаев.
В субботу гостелеканал "Хабар 24" показывает в эфире интервью президента Казахстана, в котором он рассказывает о причинах и последствиях трагических событий января, дальнейших политических и социальных реформах, взаимоотношениях с ключевыми внешнеполитическими партнерами республики.
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