https://ru.sputnik.md/20220129/tri-cheloveka-zablokirovany-avto-pomosch-spasateley-48423549.html
Три человека оказались заблокированы в авто: понадобилась помощь спасателей
Три человека оказались заблокированы в авто: понадобилась помощь спасателей
Людей заблокировало в машине, им помогли выбраться спасатели.
2022-01-29T12:33+0200
2022-01-29T12:33+0200
2022-01-29T13:32+0200
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дтп
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КИШИНЕВ, 29 янв – Sputnik. Три человека попали в больницу с различными травмами после того, как их автомобиль попал в дорожно-транспортное происшествие в Хынчештстком районе. Эту информацию корреспонденту Sputnik Молдова подтвердила пресс-секретарь Инспектората полиции Хынчешты Кристина Викол.Машина вылетела с проезжей части и врезалась в дерево, после чего перевернулась. ДТП произошло накануне вечером на трассе Хынчешты-Лэпушна у въезда в муниципий Хынчешты.В полиции установили, что за рулем был 23-летний молодой человек. По предварительной версии, водитель потерял управление из-за плохой погоды.В результате инцидента, кроме водителя, пострадали две 17-летние девушки. Никто из них самостоятельно выбраться из перевернутого авто не смог.Пострадавших госпитализировали в районную больницу Хынчешт.
https://ru.sputnik.md/20220129/dtp-moldova-2021-statistika-48418413.html
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в молдове, молдова, спасатели, дтп
Три человека оказались заблокированы в авто: понадобилась помощь спасателей
12:33 29.01.2022 (обновлено: 13:32 29.01.2022)
Людей заблокировало в машине после дорожно-транспортного происшествия.
КИШИНЕВ, 29 янв – Sputnik.
Три человека попали в больницу с различными травмами после того, как их автомобиль попал в дорожно-транспортное происшествие в Хынчештстком районе. Эту информацию корреспонденту Sputnik Молдова
подтвердила пресс-секретарь Инспектората полиции Хынчешты Кристина Викол.
Машина вылетела с проезжей части и врезалась в дерево, после чего перевернулась.
ДТП произошло накануне вечером на трассе Хынчешты-Лэпушна у въезда в муниципий Хынчешты.
"На место выехали сотрудники полиции, скорая помощь и бригада спасателей для высвобождения людей из авто", – заявила Викол.
В полиции установили, что за рулем был 23-летний молодой человек. По предварительной версии, водитель потерял управление из-за плохой погоды.
В результате инцидента, кроме водителя, пострадали две 17-летние девушки. Никто из них самостоятельно выбраться из перевернутого авто не смог.
Пострадавших госпитализировали в районную больницу Хынчешт.