https://ru.sputnik.md/20220129/tri-cheloveka-zablokirovany-avto-pomosch-spasateley-48423549.html

Три человека оказались заблокированы в авто: понадобилась помощь спасателей

Три человека оказались заблокированы в авто: понадобилась помощь спасателей

Людей заблокировало в машине, им помогли выбраться спасатели.

2022-01-29T12:33+0200

2022-01-29T12:33+0200

2022-01-29T13:32+0200

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дтп

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КИШИНЕВ, 29 янв – Sputnik. Три человека попали в больницу с различными травмами после того, как их автомобиль попал в дорожно-транспортное происшествие в Хынчештстком районе. Эту информацию корреспонденту Sputnik Молдова подтвердила пресс-секретарь Инспектората полиции Хынчешты Кристина Викол.Машина вылетела с проезжей части и врезалась в дерево, после чего перевернулась. ДТП произошло накануне вечером на трассе Хынчешты-Лэпушна у въезда в муниципий Хынчешты.В полиции установили, что за рулем был 23-летний молодой человек. По предварительной версии, водитель потерял управление из-за плохой погоды.В результате инцидента, кроме водителя, пострадали две 17-летние девушки. Никто из них самостоятельно выбраться из перевернутого авто не смог.Пострадавших госпитализировали в районную больницу Хынчешт.

https://ru.sputnik.md/20220129/dtp-moldova-2021-statistika-48418413.html

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Александрина Киртоакэ https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/07/07/35396009_568:0:2616:2048_100x100_80_0_0_d6032ede07db2532e4705d0d48daef2f.jpg

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в молдове, молдова, спасатели, дтп