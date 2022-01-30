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Актер Леонид Куравлев умер в возрасте 85 лет
11:31 30.01.2022 (обновлено: 11:54 30.01.2022)
© Sputnik / Екатерина Чеснокова/
Информацию подтвердили сын актера и Союз кинематографистов России.
КИШИНЕВ, 30 янв – Sputnik. Актер Леонид Куравлев скончался в возрасте 85 лет. Об этом РИА Новости заявил его сын Василий Куравлев.
"Это правда", – сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.
Информацию подтвердили и в Союзе кинематографистов России.
О том, что Куравлева госпитализировали в реанимационное отделение больницы в Коммунарке, стало известно 10 января. Тогда медики оценивали его состояние как тяжелое.
В Союзе кинематографистов РФ затем заявляли, что у актера выявили воспаление легких, а коронавирус не подтвердился. 22 января Куравлева перевели на восстановление в реабилитационный центр.
© SputnikЛеонид Куравлев в роли вора-домушника Жоржа Милославского на съемках фильма "Иван Васильевич меняет профессию" режиссера Леонида Гайдая.
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© Sputnik
Леонид Куравлев в роли вора-домушника Жоржа Милославского на съемках фильма "Иван Васильевич меняет профессию" режиссера Леонида Гайдая.
© SputnikАртист Леонид Куравлев (в центре) в роли Хомы Брута в фильме "Вий".
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© Sputnik
Артист Леонид Куравлев (в центре) в роли Хомы Брута в фильме "Вий".
© SputnikЛеонид Куравлев (в центре) в роли Робинзона Крузо на съемках кинофильма «Жизнь и удивительные приключения Робинзона Крузо».
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© Sputnik
Леонид Куравлев (в центре) в роли Робинзона Крузо на съемках кинофильма «Жизнь и удивительные приключения Робинзона Крузо».
© Sputnik / А. ГольцинАртисты Леонид Броневой (справа) в роли Мюллера и Леонид Куравлев (слева) в роли Айсмана в фильме Татьяны Лиозновой "Семнадцать мгновений весны".
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© Sputnik / А. Гольцин
Артисты Леонид Броневой (справа) в роли Мюллера и Леонид Куравлев (слева) в роли Айсмана в фильме Татьяны Лиозновой "Семнадцать мгновений весны".
© SputnikКадр из художественного фильма "Гори, гори, моя звезда", снятого режиссером Александром Миттой в 1970 году на киностудии "Мосфильм". В роли комиссара - Леонид Куравлев.
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© Sputnik
Кадр из художественного фильма "Гори, гори, моя звезда", снятого режиссером Александром Миттой в 1970 году на киностудии "Мосфильм". В роли комиссара - Леонид Куравлев.
© Sputnik / Снимок с экрана / Перейти в фотобанкКадр из фильма "Золотой теленок" (режиссер Михаил Швейцер). Шура Балаганов - Леонид Куравлев, Остап Бендер - Сергей Юрский, Паниковский - Зиновий Гердт (слева направо).
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Кадр из фильма "Золотой теленок" (режиссер Михаил Швейцер). Шура Балаганов - Леонид Куравлев, Остап Бендер - Сергей Юрский, Паниковский - Зиновий Гердт (слева направо).
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© Sputnik
Леонид Куравлев в роли вора-домушника Жоржа Милославского на съемках фильма "Иван Васильевич меняет профессию" режиссера Леонида Гайдая.
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© Sputnik
Артист Леонид Куравлев (в центре) в роли Хомы Брута в фильме "Вий".
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© Sputnik
Леонид Куравлев (в центре) в роли Робинзона Крузо на съемках кинофильма «Жизнь и удивительные приключения Робинзона Крузо».
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© Sputnik / А. Гольцин
Артисты Леонид Броневой (справа) в роли Мюллера и Леонид Куравлев (слева) в роли Айсмана в фильме Татьяны Лиозновой "Семнадцать мгновений весны".
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© Sputnik
Кадр из художественного фильма "Гори, гори, моя звезда", снятого режиссером Александром Миттой в 1970 году на киностудии "Мосфильм". В роли комиссара - Леонид Куравлев.
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Кадр из фильма "Золотой теленок" (режиссер Михаил Швейцер). Шура Балаганов - Леонид Куравлев, Остап Бендер - Сергей Юрский, Паниковский - Зиновий Гердт (слева направо).
Леонид Куравлев – советский и российский киноактер, народный артист РСФСР. Известен по ролям в таких картинах, как "Афоня", "Иван Васильевич меняет профессию", "Место встречи изменить нельзя", "Самая обаятельная и привлекательная", "Золотой теленок".
29 ноября 2021, 12:44