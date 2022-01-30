https://ru.sputnik.md/20220130/akter-leonid-kuravlev-umer-v-vozraste-85-let-48436143.html

Актер Леонид Куравлев умер в возрасте 85 лет

Актер Леонид Куравлев умер в возрасте 85 лет

Информацию подтвердили сын актера и Союз кинематографистов России.

2022-01-30T11:31+0200

2022-01-30T11:31+0200

2022-01-30T11:54+0200

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КИШИНЕВ, 30 янв – Sputnik. Актер Леонид Куравлев скончался в возрасте 85 лет. Об этом РИА Новости заявил его сын Василий Куравлев."Это правда", – сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.Информацию подтвердили и в Союзе кинематографистов России.О том, что Куравлева госпитализировали в реанимационное отделение больницы в Коммунарке, стало известно 10 января. Тогда медики оценивали его состояние как тяжелое.В Союзе кинематографистов РФ затем заявляли, что у актера выявили воспаление легких, а коронавирус не подтвердился. 22 января Куравлева перевели на восстановление в реабилитационный центр.Леонид Куравлев – советский и российский киноактер, народный артист РСФСР. Известен по ролям в таких картинах, как "Афоня", "Иван Васильевич меняет профессию", "Место встречи изменить нельзя", "Самая обаятельная и привлекательная", "Золотой теленок".

https://ru.sputnik.md/20211129/umer-narodnyy-artist-sssr-rezhisser-vladimir-naumov-46798038.html

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