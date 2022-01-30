https://ru.sputnik.md/20220130/chto-nado-znat-grazhdanam-moldovy-o-shtamme-omikron-48389404.html
Токарчук: почему в Молдове так много людей ежедневно заражаются COVID-19
Токарчук: почему в Молдове так много людей ежедневно заражаются COVID-19
Эксперт объяснила, почему в Молдове быстро распространяется новый штамм COVID-19.
2022-01-30T08:00+0200
2022-01-30T08:00+0200
2022-01-30T08:00+0200
радио
распространение
молдова
опасность
причины
эпидемия
штаммы
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Токарчук: что надо знать гражданам Молдовы о штамме COVID-19 "омикрон"
Токарчук: что надо знать гражданам Молдовы о штамме COVID-19 "омикрон"
В Молдове поводов для оптимизма пока мало. Это касается и эпидемиологической ситуации в стране, когда день ото дня фиксируются очередные антирекорды заболеваемости COVID-19. Сначала показатели инфицирования населения перешагнули психологическую отметку в 5 тысяч заболевших коронавирусом, а затем и в 6 тысяч человек.Новый штамм COVID-19 "омикрон" очень быстро распространяется на территории нашей страны. По словам главы Национального агентства общественного здоровья Николае Желамски, треть зарегистрированных в последнее время случаев коронавируса приходится на “омикрон”.Почему этот штамм настолько заразен? Ответ на вопрос в эфире радиостудии Sputnik Молдова дала специалист в области эпидемиологии Алла Токарчук.По словам специалиста, распространение в республике сразу двух штаммов коронавируса, из которых "омикрон" протекает в более легкой форме, а "дельта" является более патогенной, окажут серьезное давление на систему здравоохранения Молдовы."Чтобы облегчить работу врачам, человек с симптомами ОРВИ и температурой должен сразу получить от врача направление на тест, чтобы определить, есть ли у него COVID-19, и каким штаммом он заражен. Затем по симптоматике назначается лечение", – подчеркнула Токарчук.Собеседница не рекомендует людям с симптомами ОРВИ пускать ситуацию на самотек, думая, что штамм "омикрон" – менее патогенный по сравнению с другими.
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Андрей Петрик
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2066/15/20661575_338:0:1554:1215_100x100_80_0_0_420d0cf6d7b673086dadb8b2ed013281.jpg
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MIA „Rosiya Segodnya“
Андрей Петрик
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2066/15/20661575_338:0:1554:1215_100x100_80_0_0_420d0cf6d7b673086dadb8b2ed013281.jpg
распространение, молдова, опасность, причины, эпидемия, штаммы, аудио
Токарчук: почему в Молдове так много людей ежедневно заражаются COVID-19
Специалист в области здравоохранения объяснила, почему в Молдове так быстро распространяется новый штамм коронавируса, а также предостерегла граждан страны от ожидания, что пандемия скоро отступит.
В Молдове поводов для оптимизма пока мало. Это касается и эпидемиологической ситуации в стране, когда день ото дня фиксируются очередные антирекорды заболеваемости COVID-19. Сначала показатели инфицирования населения перешагнули психологическую отметку в 5 тысяч заболевших коронавирусом, а затем и в 6 тысяч человек.
Новый штамм COVID-19 "омикрон" очень быстро распространяется на территории нашей страны. По словам главы Национального агентства общественного здоровья Николае Желамски, треть зарегистрированных в последнее время случаев коронавируса приходится на “омикрон”.
Почему этот штамм настолько заразен? Ответ на вопрос в эфире радиостудии Sputnik Молдова
дала специалист в области эпидемиологии Алла Токарчук.
"Омикрон" сильно отличается от предыдущих штаммов, даже от "дельты", которой еще заражаются жители Молдовы. У нас создалась ситуация, при которой оба штамма быстро распространяются среди населения. Отсюда и высокие показатели инфицирования", – сказала собеседница.
По словам специалиста, распространение в республике сразу двух штаммов коронавируса, из которых "омикрон" протекает в более легкой форме, а "дельта" является более патогенной, окажут серьезное давление на систему здравоохранения Молдовы.
"Чтобы облегчить работу врачам, человек с симптомами ОРВИ и температурой должен сразу получить от врача направление на тест, чтобы определить, есть ли у него COVID-19, и каким штаммом он заражен. Затем по симптоматике назначается лечение", – подчеркнула Токарчук.
Собеседница не рекомендует людям с симптомами ОРВИ пускать ситуацию на самотек, думая, что штамм "омикрон" – менее патогенный по сравнению с другими.