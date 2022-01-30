https://ru.sputnik.md/20220130/chto-nado-znat-grazhdanam-moldovy-o-shtamme-omikron-48389404.html

Токарчук: почему в Молдове так много людей ежедневно заражаются COVID-19

Токарчук: почему в Молдове так много людей ежедневно заражаются COVID-19

Эксперт объяснила, почему в Молдове быстро распространяется новый штамм COVID-19.

2022-01-30T08:00+0200

2022-01-30T08:00+0200

2022-01-30T08:00+0200

радио

распространение

молдова

опасность

причины

эпидемия

штаммы

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Токарчук: что надо знать гражданам Молдовы о штамме COVID-19 "омикрон" Токарчук: что надо знать гражданам Молдовы о штамме COVID-19 "омикрон"

В Молдове поводов для оптимизма пока мало. Это касается и эпидемиологической ситуации в стране, когда день ото дня фиксируются очередные антирекорды заболеваемости COVID-19. Сначала показатели инфицирования населения перешагнули психологическую отметку в 5 тысяч заболевших коронавирусом, а затем и в 6 тысяч человек.Новый штамм COVID-19 "омикрон" очень быстро распространяется на территории нашей страны. По словам главы Национального агентства общественного здоровья Николае Желамски, треть зарегистрированных в последнее время случаев коронавируса приходится на “омикрон”.Почему этот штамм настолько заразен? Ответ на вопрос в эфире радиостудии Sputnik Молдова дала специалист в области эпидемиологии Алла Токарчук.По словам специалиста, распространение в республике сразу двух штаммов коронавируса, из которых "омикрон" протекает в более легкой форме, а "дельта" является более патогенной, окажут серьезное давление на систему здравоохранения Молдовы."Чтобы облегчить работу врачам, человек с симптомами ОРВИ и температурой должен сразу получить от врача направление на тест, чтобы определить, есть ли у него COVID-19, и каким штаммом он заражен. Затем по симптоматике назначается лечение", – подчеркнула Токарчук.Собеседница не рекомендует людям с симптомами ОРВИ пускать ситуацию на самотек, думая, что штамм "омикрон" – менее патогенный по сравнению с другими.

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2022

Андрей Петрик https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2066/15/20661575_338:0:1554:1215_100x100_80_0_0_420d0cf6d7b673086dadb8b2ed013281.jpg

Андрей Петрик https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2066/15/20661575_338:0:1554:1215_100x100_80_0_0_420d0cf6d7b673086dadb8b2ed013281.jpg

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распространение, молдова, опасность, причины, эпидемия, штаммы, аудио