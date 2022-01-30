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Самые яркие фото недели: спорт, погода, протесты и экология
Самые яркие фото недели: спорт, погода, протесты и экология
Смотрите в фотоленте самые яркие в мире события уходящей недели – от спорта до протестов, от моды до снегопадов и экологии.
2022-01-30T15:56+0200
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фото
в мире
экология
мода
протест
погода
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фото, в мире, экология, мода, протест, погода

Самые яркие фото недели: спорт, погода, протесты и экология

15:56 30.01.2022
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Смотрите в фотоленте Sputnik, какими стали самые яркие события уходящей недели – это и спортивные достижения, и акции протестов, и показы мод, и непогода, и экологические проблемы.
© AFP 2021 / Christophe Archambault

Модель в платье модельера Stephane Rolland сезона весна-лето 2022 на показе высокой моды в Париже.

Модель в платье модельера Stephane Rolland сезона весна-лето 2022 на показе высокой моды в Париже. - Sputnik Молдова
1/28
© AFP 2021 / Christophe Archambault

Модель в платье модельера Stephane Rolland сезона весна-лето 2022 на показе высокой моды в Париже.

© REUTERS / Alkis Konstantinidis

Вид на храм Парфенон во время аномального снегопада в Афинах.

Вид на храм Парфенон во время аномального снегопада в Афинах. - Sputnik Молдова
2/28
© REUTERS / Alkis Konstantinidis

Вид на храм Парфенон во время аномального снегопада в Афинах.

© AFP 2021 / Orlando Sierra

Депутат от партии "Свобода" Рассел Томе пытается напасть на Хорхе Каликса после его избрания председателем Временного совета директоров Национального конгресса в Тегусигальпе.

Депутат от партии &quot;Свобода&quot; Рассел Томе пытается напасть на Хорхе Каликса после его избрания председателем Временного совета директоров Национального конгресса в Тегусигальпе. - Sputnik Молдова
3/28
© AFP 2021 / Orlando Sierra

Депутат от партии "Свобода" Рассел Томе пытается напасть на Хорхе Каликса после его избрания председателем Временного совета директоров Национального конгресса в Тегусигальпе.

© REUTERS / Kim Hong-Ji

Владельцы бизнеса бреют головы во время акции протеста против новых правительственных правил социального дистанцирования в Сеуле.

Владельцы бизнеса бреют головы во время акции протеста против новых правительственных правил социального дистанцирования в Сеуле. - Sputnik Молдова
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© REUTERS / Kim Hong-Ji

Владельцы бизнеса бреют головы во время акции протеста против новых правительственных правил социального дистанцирования в Сеуле.

© Sputnik / Alexander Patrin / Перейти в фотобанкУчастники соревнований на Кубок Кузбасса по мотокроссу на трассе в районе горнолыжного комплекса "Люскус" в Кемерове. В Кемерове прошел чемпионат и первенство России по снегоходному кроссу, чемпионат России по сноубайк кроссу и Кубок Кузбасса по мотокроссу в память о летчике-космонавте, дважды Герое СССР Алексее Леонове.
Участники соревнований на Кубок Кузбасса по мотокроссу на трассе в районе горнолыжного комплекса Люскус в Кемерове - Sputnik Молдова
5/28
© Sputnik / Alexander Patrin
/
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Участники соревнований на Кубок Кузбасса по мотокроссу на трассе в районе горнолыжного комплекса "Люскус" в Кемерове. В Кемерове прошел чемпионат и первенство России по снегоходному кроссу, чемпионат России по сноубайк кроссу и Кубок Кузбасса по мотокроссу в память о летчике-космонавте, дважды Герое СССР Алексее Леонове.
© REUTERS / Mohammad Ponir Hossain

Пешеходы идут по мосту на фоне окружающего мусора в Дакке, Бангладеш.

Пешеходы идут по мосту на фоне окружающего мусора в Дакке, Бангладеш. - Sputnik Молдова
6/28
© REUTERS / Mohammad Ponir Hossain

Пешеходы идут по мосту на фоне окружающего мусора в Дакке, Бангладеш.

© AFP 2021 / Carl De Souza

Девушки на празднике электронной музыки в Рио-де-Жанейро.

Девушки на празднике электронной музыки в Рио-де-Жанейро. - Sputnik Молдова
7/28
© AFP 2021 / Carl De Souza

Девушки на празднике электронной музыки в Рио-де-Жанейро.

© AFP 2021 / Sajjad Qayyum

Cпасение и департация и раненого леопарда в долине Нилум, Пакистан.

Cпасение и департация и раненого леопарда в долине Нилум, Пакистан. - Sputnik Молдова
8/28
© AFP 2021 / Sajjad Qayyum

Cпасение и департация и раненого леопарда в долине Нилум, Пакистан.

© AP Photo / Mahesh Kumar A

Сотрудницы индийских Сил охраны железных дорог делают селфи перед маршем во время празднования Дня Республики в Хайдарабаде.

Сотрудницы индийских Сил охраны железных дорог делают селфи перед маршем во время празднования Дня Республики в Хайдарабаде. - Sputnik Молдова
9/28
© AP Photo / Mahesh Kumar A

Сотрудницы индийских Сил охраны железных дорог делают селфи перед маршем во время празднования Дня Республики в Хайдарабаде.

© REUTERS / Sarah Meyssonnier

Забастовка французских государственных служащих в защиту заработной платы и занятости в Париже.

Забастовка французских государственных служащих в защиту заработной платы и занятости в Париже. - Sputnik Молдова
10/28
© REUTERS / Sarah Meyssonnier

Забастовка французских государственных служащих в защиту заработной платы и занятости в Париже.

© AP Photo / Pau de la Calle

Спасенные мигранты у побережья Лампедузы.

Спасенные мигранты у побережья Лампедузы. - Sputnik Молдова
11/28
© AP Photo / Pau de la Calle

Спасенные мигранты у побережья Лампедузы.

© AFP 2021 / Noel Celis

Женщина, прикрывающаяся пластиковым пакетом, возле железнодорожного вокзала в Пекине.

Женщина, прикрывающаяся пластиковым пакетом, возле железнодорожного вокзала в Пекине. - Sputnik Молдова
12/28
© AFP 2021 / Noel Celis

Женщина, прикрывающаяся пластиковым пакетом, возле железнодорожного вокзала в Пекине.

© REUTERS / Albert Gea

Демонстрация против ограничений COVID-19 в Барселоне.

Демонстрация против ограничений COVID-19 в Барселоне. - Sputnik Молдова
13/28
© REUTERS / Albert Gea

Демонстрация против ограничений COVID-19 в Барселоне.

© REUTERS / Violeta Santos Moura

Показ коллекции Chanel Haute Couture в Париже.

Показ коллекции Chanel Haute Couture в Париже. - Sputnik Молдова
14/28
© REUTERS / Violeta Santos Moura

Показ коллекции Chanel Haute Couture в Париже.

© AFP 2021 / Jaafar Ashtiyeh

Палестинская молодежь прячется за импровизированным щитом во время столкновений с израильскими силами безопасности.

Палестинская молодежь прячется за импровизированным щитом во время столкновений с израильскими силами безопасности. - Sputnik Молдова
15/28
© AFP 2021 / Jaafar Ashtiyeh

Палестинская молодежь прячется за импровизированным щитом во время столкновений с израильскими силами безопасности.

© REUTERS / Eldson Chagara

Женщина смотрит на свой дом, разрушенный тропическим штормом Ана в деревне Канджедза, Малави.

Женщина смотрит на свой дом, разрушенный тропическим штормом Ана в деревне Канджедза, Малави. - Sputnik Молдова
16/28
© REUTERS / Eldson Chagara

Женщина смотрит на свой дом, разрушенный тропическим штормом Ана в деревне Канджедза, Малави.

© AFP 2021 / Rijasolo

Пожарные в завалах в районе Анкадифоци в Антананарив, Мадагаскар.

Пожарные в завалах в районе Анкадифоци в Антананарив, Мадагаскар. - Sputnik Молдова
17/28
© AFP 2021 / Rijasolo

Пожарные в завалах в районе Анкадифоци в Антананарив, Мадагаскар.

© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert

Демонстрация против мер по борьбе с COVID-19 в Брюсселе.

Демонстрация против мер по борьбе с COVID-19 в Брюсселе. - Sputnik Молдова
18/28
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert

Демонстрация против мер по борьбе с COVID-19 в Брюсселе.

© AFP 2021 / Yasin Akgul

Дети катаются по снегу в районе Кучукчекмедже в Стамбуле.

Дети катаются по снегу в районе Кучукчекмедже в Стамбуле. - Sputnik Молдова
19/28
© AFP 2021 / Yasin Akgul

Дети катаются по снегу в районе Кучукчекмедже в Стамбуле.

© AFP 2021 / Radio Télévision du Burkina (RTB)

Капитан Сидсоре Кадер Уэдраого с солдатами в форме объявляет по телевидению, что они захватили власть, Буркина-Фасо.

Капитан Сидсоре Кадер Уэдраого с солдатами в форме объявляет по телевидению, что они захватили власть, Буркина-Фасо. - Sputnik Молдова
20/28
© AFP 2021 / Radio Télévision du Burkina (RTB)

Капитан Сидсоре Кадер Уэдраого с солдатами в форме объявляет по телевидению, что они захватили власть, Буркина-Фасо.

© AFP 2021 / -

Женщины-военнослужащие Сирийских демократических сил возле тюрьмы Гувайран в городе Эль-Хасаке после того, как она была отбита у ИГ.

Женщины-военнослужащие Сирийских демократических сил возле тюрьмы Гувайран в городе Эль-Хасаке после того, как она была отбита у ИГ. - Sputnik Молдова
21/28
© AFP 2021 / -

Женщины-военнослужащие Сирийских демократических сил возле тюрьмы Гувайран в городе Эль-Хасаке после того, как она была отбита у ИГ.

© AFP 2021

Индийские студенты, недовольные работой экзаменационной комиссии по отбору будущих железнодорожников, подожгли вагон поезда.

Индийские студенты, недовольные работой экзаменационной комиссии по отбору будущих железнодорожников, подожгли вагон поезда. - Sputnik Молдова
22/28
© AFP 2021

Индийские студенты, недовольные работой экзаменационной комиссии по отбору будущих железнодорожников, подожгли вагон поезда.

© REUTERS / Kevin Jairaj / USA TODAY Sports

Кристиан и Скуби выступают в перерыве между таймами игры между TCU Horned Frogs и Texas Longhorns на Ed and Rae Schollmaier Arena, США.

Кристиан и Скуби выступают в перерыве между таймами игры между TCU Horned Frogs и Texas Longhorns на Ed and Rae Schollmaier Arena, США. - Sputnik Молдова
23/28
© REUTERS / Kevin Jairaj / USA TODAY Sports

Кристиан и Скуби выступают в перерыве между таймами игры между TCU Horned Frogs и Texas Longhorns на Ed and Rae Schollmaier Arena, США.

© AFP 2021 / Geoffroy van der Hasselt

Показ коллекции французского модельера Алексиса Мабиля Haute Couture Весна-Лето 2022 в Париже.

Показ коллекции французского модельера Алексиса Мабиля Haute Couture Весна-Лето 2022 в Париже. - Sputnik Молдова
24/28
© AFP 2021 / Geoffroy van der Hasselt

Показ коллекции французского модельера Алексиса Мабиля Haute Couture Весна-Лето 2022 в Париже.

© REUTERS / Stephane Mahe

Солнце восходит над полем в Ле Пеллерин недалеко от Нанта, Франция.

Солнце восходит над полем в Ле Пеллерин недалеко от Нанта, Франция. - Sputnik Молдова
25/28
© REUTERS / Stephane Mahe

Солнце восходит над полем в Ле Пеллерин недалеко от Нанта, Франция.

© AP Photo / Alessandra Tarantino

Молодожены и Папа Франциск во время еженедельной общей аудиенции в Зале Павла VI в Ватикане.

Молодожены и Папа Франциск во время еженедельной общей аудиенции в Зале Павла VI в Ватикане. - Sputnik Молдова
26/28
© AP Photo / Alessandra Tarantino

Молодожены и Папа Франциск во время еженедельной общей аудиенции в Зале Павла VI в Ватикане.

© AFP 2021 / Javed Tanveer

Мальчики катаются на велосипедах по паводковым водам в Кандагаре.

Мальчики катаются на велосипедах по паводковым водам в Кандагаре. - Sputnik Молдова
27/28
© AFP 2021 / Javed Tanveer

Мальчики катаются на велосипедах по паводковым водам в Кандагаре.

© REUTERS / Athit Perawongmetha

Девушки в китайских костюмах перед празднованием Лунного Нового года в Бангкоке.

Девушки в китайских костюмах перед празднованием Лунного Нового года в Бангкоке. - Sputnik Молдова
28/28
© REUTERS / Athit Perawongmetha

Девушки в китайских костюмах перед празднованием Лунного Нового года в Бангкоке.

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