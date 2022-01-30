Самые яркие фото недели: спорт, погода, протесты и экология

Модель в платье модельера Stephane Rolland сезона весна-лето 2022 на показе высокой моды в Париже.
Модель в платье модельера Stephane Rolland сезона весна-лето 2022 на показе высокой моды в Париже.
Вид на храм Парфенон во время аномального снегопада в Афинах.
Депутат от партии "Свобода" Рассел Томе пытается напасть на Хорхе Каликса после его избрания председателем Временного совета директоров Национального конгресса в Тегусигальпе.
Депутат от партии "Свобода" Рассел Томе пытается напасть на Хорхе Каликса после его избрания председателем Временного совета директоров Национального конгресса в Тегусигальпе.
Владельцы бизнеса бреют головы во время акции протеста против новых правительственных правил социального дистанцирования в Сеуле.
Владельцы бизнеса бреют головы во время акции протеста против новых правительственных правил социального дистанцирования в Сеуле.
Пешеходы идут по мосту на фоне окружающего мусора в Дакке, Бангладеш.
Пешеходы идут по мосту на фоне окружающего мусора в Дакке, Бангладеш.
Девушки на празднике электронной музыки в Рио-де-Жанейро.
Девушки на празднике электронной музыки в Рио-де-Жанейро.
Cпасение и департация и раненого леопарда в долине Нилум, Пакистан.
Cпасение и департация и раненого леопарда в долине Нилум, Пакистан.
Сотрудницы индийских Сил охраны железных дорог делают селфи перед маршем во время празднования Дня Республики в Хайдарабаде.
Сотрудницы индийских Сил охраны железных дорог делают селфи перед маршем во время празднования Дня Республики в Хайдарабаде.
Забастовка французских государственных служащих в защиту заработной платы и занятости в Париже.
Забастовка французских государственных служащих в защиту заработной платы и занятости в Париже.
Спасенные мигранты у побережья Лампедузы.
Спасенные мигранты у побережья Лампедузы.
Женщина, прикрывающаяся пластиковым пакетом, возле железнодорожного вокзала в Пекине.
Женщина, прикрывающаяся пластиковым пакетом, возле железнодорожного вокзала в Пекине.
Демонстрация против ограничений COVID-19 в Барселоне.
Показ коллекции Chanel Haute Couture в Париже.
Палестинская молодежь прячется за импровизированным щитом во время столкновений с израильскими силами безопасности.
Палестинская молодежь прячется за импровизированным щитом во время столкновений с израильскими силами безопасности.
Женщина смотрит на свой дом, разрушенный тропическим штормом Ана в деревне Канджедза, Малави.
Женщина смотрит на свой дом, разрушенный тропическим штормом Ана в деревне Канджедза, Малави.
Пожарные в завалах в районе Анкадифоци в Антананарив, Мадагаскар.
Пожарные в завалах в районе Анкадифоци в Антананарив, Мадагаскар.
Демонстрация против мер по борьбе с COVID-19 в Брюсселе.
Демонстрация против мер по борьбе с COVID-19 в Брюсселе.
Дети катаются по снегу в районе Кучукчекмедже в Стамбуле.
Дети катаются по снегу в районе Кучукчекмедже в Стамбуле.
Капитан Сидсоре Кадер Уэдраого с солдатами в форме объявляет по телевидению, что они захватили власть, Буркина-Фасо.
Капитан Сидсоре Кадер Уэдраого с солдатами в форме объявляет по телевидению, что они захватили власть, Буркина-Фасо.
Женщины-военнослужащие Сирийских демократических сил возле тюрьмы Гувайран в городе Эль-Хасаке после того, как она была отбита у ИГ.
Женщины-военнослужащие Сирийских демократических сил возле тюрьмы Гувайран в городе Эль-Хасаке после того, как она была отбита у ИГ.
Индийские студенты, недовольные работой экзаменационной комиссии по отбору будущих железнодорожников, подожгли вагон поезда.
Индийские студенты, недовольные работой экзаменационной комиссии по отбору будущих железнодорожников, подожгли вагон поезда.
Кристиан и Скуби выступают в перерыве между таймами игры между TCU Horned Frogs и Texas Longhorns на Ed and Rae Schollmaier Arena, США.
Кристиан и Скуби выступают в перерыве между таймами игры между TCU Horned Frogs и Texas Longhorns на Ed and Rae Schollmaier Arena, США.
Показ коллекции французского модельера Алексиса Мабиля Haute Couture Весна-Лето 2022 в Париже.
Показ коллекции французского модельера Алексиса Мабиля Haute Couture Весна-Лето 2022 в Париже.
Солнце восходит над полем в Ле Пеллерин недалеко от Нанта, Франция.
Молодожены и Папа Франциск во время еженедельной общей аудиенции в Зале Павла VI в Ватикане.
Молодожены и Папа Франциск во время еженедельной общей аудиенции в Зале Павла VI в Ватикане.
Мальчики катаются на велосипедах по паводковым водам в Кандагаре.
Мальчики катаются на велосипедах по паводковым водам в Кандагаре.
Девушки в китайских костюмах перед празднованием Лунного Нового года в Бангкоке.
Девушки в китайских костюмах перед празднованием Лунного Нового года в Бангкоке.