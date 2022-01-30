Самые яркие фото недели: спорт, погода, протесты и экология

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Участники соревнований на Кубок Кузбасса по мотокроссу на трассе в районе горнолыжного комплекса "Люскус" в Кемерове. В Кемерове прошел чемпионат и первенство России по снегоходному кроссу, чемпионат России по сноубайк кроссу и Кубок Кузбасса по мотокроссу в память о летчике-космонавте, дважды Герое СССР Алексее Леонове.