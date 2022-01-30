https://ru.sputnik.md/20220130/foto-skazka-platie-moda-paris-48421086.html
Сказочный цветочный мир: дизайнер создает волшебные наряды – фото
Сказочный цветочный мир: дизайнер создает волшебные наряды – фото
Смотрите в фотоленте Sputnik, какие невероятные наряды создает ливанский дизайнер Эли Сааба.
2022-01-30T20:00+0200
2022-01-30T20:00+0200
2022-01-30T20:00+0200
фото
в мире
цветы
сказка
наряды
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фото, в мире, цветы, сказка, наряды
Сказочный цветочный мир: дизайнер создает волшебные наряды – фото
Смотрите в фотоленте Sputnik, какие невероятные наряды создает ливанский дизайнер Эли Сааба.
© AFP 2021 / Christophe Archambault
Платье классического белого цвета.
Платье классического белого цвета.
© AFP 2021 / Christophe Archambault
Модель во время модного показа коллекции ливанского дизайнера Эли Сааба в Париже.
Модель во время модного показа коллекции ливанского дизайнера Эли Сааба в Париже.
Примерка платья из коллекции ливанского дизайнера Эли Сааба в Париже.
Ливанский дизайнер Эли Сааб во время примерки в Париже.
Наряды ливанского дизайнера завораживают.
© AFP 2021 / Christophe Archambault
Надев такое платье, можно почувствовать себя персонажем настоящей сказки.
Надев такое платье, можно почувствовать себя персонажем настоящей сказки.
Модели во время модного показа коллекции ливанского дизайнера Эли Сааба в Париже.
© AP Photo / Francois Mori
Показа коллекции Эли Сааба.
Показа коллекции Эли Сааба.
Модель на подиуме в Париже.
© AFP 2021 / Christophe Archambault
Модели во время модного показа коллекции ливанского дизайнера Эли Сааба в Париже.
Модели во время модного показа коллекции ливанского дизайнера Эли Сааба в Париже.