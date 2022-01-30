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Сказочный цветочный мир: дизайнер создает волшебные наряды – фото
Сказочный цветочный мир: дизайнер создает волшебные наряды – фото
Смотрите в фотоленте Sputnik, какие невероятные наряды создает ливанский дизайнер Эли Сааба.
2022-01-30T20:00+0200
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фото
в мире
цветы
сказка
наряды
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фото, в мире, цветы, сказка, наряды

Сказочный цветочный мир: дизайнер создает волшебные наряды – фото

20:00 30.01.2022
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Смотрите в фотоленте Sputnik, какие невероятные наряды создает ливанский дизайнер Эли Сааба.
© AFP 2021 / Christophe Archambault

Платье классического белого цвета.

Платье классического белого цвета. - Sputnik Молдова
1/12
© AFP 2021 / Christophe Archambault

Платье классического белого цвета.

© AFP 2021 / Christophe Archambault

Модель во время модного показа коллекции ливанского дизайнера Эли Сааба в Париже.

Модель во время модного показа коллекции ливанского дизайнера Эли Сааба в Париже. - Sputnik Молдова
2/12
© AFP 2021 / Christophe Archambault

Модель во время модного показа коллекции ливанского дизайнера Эли Сааба в Париже.

© REUTERS / Sarah Meyssonnier

Примерка платья из коллекции ливанского дизайнера Эли Сааба в Париже.

Примерка платья из коллекции ливанского дизайнера Эли Сааба в Париже. - Sputnik Молдова
3/12
© REUTERS / Sarah Meyssonnier

Примерка платья из коллекции ливанского дизайнера Эли Сааба в Париже.

© REUTERS / Sarah Meyssonnier

Ливанский дизайнер Эли Сааб во время примерки в Париже.

Ливанский дизайнер Эли Сааб во время примерки в Париже. - Sputnik Молдова
4/12
© REUTERS / Sarah Meyssonnier

Ливанский дизайнер Эли Сааб во время примерки в Париже.

© REUTERS / Sarah Meyssonnier

Подготовка к показу.

Подготовка к показу. - Sputnik Молдова
5/12
© REUTERS / Sarah Meyssonnier

Подготовка к показу.

© REUTERS / Violeta Santos Moura

Наряды ливанского дизайнера завораживают.

Наряды ливанского дизайнера завораживают. - Sputnik Молдова
6/12
© REUTERS / Violeta Santos Moura

Наряды ливанского дизайнера завораживают.

© AFP 2021 / Christophe Archambault

Надев такое платье, можно почувствовать себя персонажем настоящей сказки.

Надев такое платье, можно почувствовать себя персонажем настоящей сказки. - Sputnik Молдова
7/12
© AFP 2021 / Christophe Archambault

Надев такое платье, можно почувствовать себя персонажем настоящей сказки.

© REUTERS / Violeta Santos Moura

Модели во время модного показа коллекции ливанского дизайнера Эли Сааба в Париже.

Модели во время модного показа коллекции ливанского дизайнера Эли Сааба в Париже. - Sputnik Молдова
8/12
© REUTERS / Violeta Santos Moura

Модели во время модного показа коллекции ливанского дизайнера Эли Сааба в Париже.

© AP Photo / Francois Mori

Показа коллекции Эли Сааба.

Показа коллекции Эли Сааба. - Sputnik Молдова
9/12
© AP Photo / Francois Mori

Показа коллекции Эли Сааба.

© REUTERS / Sarah Meyssonnier

Вдохновение – в цветах.

Вдохновение – в цветах. - Sputnik Молдова
10/12
© REUTERS / Sarah Meyssonnier

Вдохновение – в цветах.

© REUTERS / Violeta Santos Moura

Модель на подиуме в Париже.

Модель на подиуме в Париже. - Sputnik Молдова
11/12
© REUTERS / Violeta Santos Moura

Модель на подиуме в Париже.

© AFP 2021 / Christophe Archambault

Модели во время модного показа коллекции ливанского дизайнера Эли Сааба в Париже.

Модели во время модного показа коллекции ливанского дизайнера Эли Сааба в Париже. - Sputnik Молдова
12/12
© AFP 2021 / Christophe Archambault

Модели во время модного показа коллекции ливанского дизайнера Эли Сааба в Париже.

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