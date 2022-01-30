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В Гагаузии массово протестуют против роста цен
13:38 30.01.2022 (обновлено: 15:18 30.01.2022)
© Sputnik / Maxim TopalМитинг против роста цен в Молдове собрал более тысячи жителей Гагаузии
© Sputnik / Maxim Topal
Жители Гагаузской автономии возмущены непрекращающимся ростом цен – они вышли на массовый митинг.
КОМРАТ, 30 янв – Sputnik, Максим Топал. Более тысячи жителей Гагаузии собрались в воскресенье на центральной площади Комрата, протестуя против роста цен на энергоносители, топливо, услуги и продукты питания.
© Sputnik / Maxim TopalЖители Гагаузии недовольны падением уровня жизни
Жители Гагаузии недовольны падением уровня жизни
© Sputnik / Maxim Topal
По словам организаторов акции, увеличение тарифов на газ для потребителей и ожидаемое повышение тарифа на электроэнергию не просто являются "неподъемными" для большинства населения, но и способны "добить" экономику Молдовы, поскольку продукция, произведенная местными предприятиями, "перестанет быть конкурентоспособной".
© Sputnik / Maxim TopalФедор Добров уверен, что новые тарифы на энергоносители являются неподъемными для большинства населения
Федор Добров уверен, что новые тарифы на энергоносители являются неподъемными для большинства населения
© Sputnik / Maxim Topal
"Эта проблема затронет абсолютно всех. Думаю, что вся Молдова должна встать против диктатуры, диктатуры цен в энергетике. Ни в одном государстве тарифы для населения не утверждают "задним числом", – сказал Федор Добров.
По словам комратчанина Ивана Кыльчика, с приходом в Молдове "прозападной власти в лице Майи Санду народ убедился, что без помощи братской России нам не обойтись".
На митинге выступили и депутаты Народного собрания. Один из них – Николай Дудогло – признался, что "поскольку любит тепло", в квитанции за газ увидел сумму в 9,5 тысячи леев.
© Sputnik / Maxim TopalДепутат НСГ Николай Дудогло получил счет за газ в размере 9,5 тысяч леев
Депутат НСГ Николай Дудогло получил счет за газ в размере 9,5 тысяч леев
© Sputnik / Maxim Topal
По словам Дудогло, платежки с новыми тарифами большинство населения оплатить не сможет. Политик считает необходимым "всему гагаузскому народу" обратиться к России за финансовой помощью.
"Что смогут сделать депутаты, которых делегировали для поездки в Москву? Кто их там примет? Давайте будем серьезными. А если обратится весь гагаузский народ? Молдавские [газовые] ветки не дадут нам получать из России дешевый газ, а Молдове – дорогой. Потому нам нужны компенсации. Предлагаю создать два фонда возмещения [тарифов] для всех жителей Гагаузии – из гагаузского бюджета и наших друзей, которые нас уважают – это Россия и Турция", – сказал депутат НСГ.
© Sputnik / Maxim TopalАлександр Тарнавский представил свои расчеты компенсаций за газ жителям Гагаузии
Александр Тарнавский представил свои расчеты компенсаций за газ жителям Гагаузии
© Sputnik / Maxim Topal
По расчетам другого депутата НСГ Александра Тарнавского, на компенсации для жителей Гагаузии первых 150 кубометров газа, по примеру компенсаций от правительства Молдовы, необходимо не менее 80 миллионов леев. Но лучшим вариантом развития событий станет обращение к международным партнерам Молдовы.
"У Гагаузии очень хорошие международные отношения с регионами Российской Федерации, Турцией, ЕС. Надо ко всем обращаться за помощью, объяснить, что наш народ находится на грани гуманитарной катастрофы. Никто отдельные тарифы нам не сделает. В международных отношениях представлять Гагаузию может только глава Гагаузии. Для легитимных переговоров эту комиссию должна возглавить башкан", – считает Александр Тарнавский.
На митинге в центре Комрата звучали и призывы к отставке правительства Натальи Гаврилицы и президента Майи Санду.
© Sputnik / Maxim TopalИз-за роста цен продукты питания, топливо и энергоносители все меньше молодежи хочет оставаться в Молдове, уверен Сергей Стояногло
Из-за роста цен продукты питания, топливо и энергоносители все меньше молодежи хочет оставаться в Молдове, уверен Сергей Стояногло
© Sputnik / Maxim Topal
"Мы собрались здесь по очень больной теме. Ситуация с ценами на продукты и в энергетической сфере очень сильно ухудшилась после прихода новой власти. Эта власть не способна управлять государством. Нашу власть беспокоит ситуация на Украине, а не то, что наши люди голодают. Посмотрите, в какую ситуацию наша власть загнала нас всего за полгода. А что будет через 3,5 года? Наша продукция станет неконкурентоспособной из-за цен на газ и электричество. Молодежь уже не хочет здесь оставаться и массово уезжает", – заявил представитель Исполкома Гагаузии Сергей Стояногло.
© Sputnik / Maxim TopalПротестующие в Комрате требуют отставки правительства и президента. У микрофона участника митинга Елена Константинова.
Протестующие в Комрате требуют отставки правительства и президента. У микрофона участника митинга Елена Константинова.
© Sputnik / Maxim Topal
"Нам нужны нормальные цены на газ и электричество. У нас растут тарифы, а Наталья Гаврилица начинает проверять бомбоубежища. Зачем нам это надо? Раз они не хотят разбираться с насущными проблемами, мы должны отправить в отставку и Санду, и Гаврилицу, и судей. Нам такое правительство не нужно", – заявила участница акции протеста Елена Константинова.
За безопасностью участников акции наблюдают десятки сотрудников правоохранительных органов.
© Sputnik / Maxim TopalЖители Гагаузии вышли на протесты
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© Sputnik / Maxim Topal
Жители Гагаузии вышли на протесты
© Sputnik / Maxim TopalНа центральной площади Комрата собрались недовольные ростом цен
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© Sputnik / Maxim Topal
На центральной площади Комрата собрались недовольные ростом цен
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© Sputnik / Maxim Topal
Жители Гагаузии вышли на протесты
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© Sputnik / Maxim Topal
На центральной площади Комрата собрались недовольные ростом цен