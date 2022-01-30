https://ru.sputnik.md/20220130/gagauziya-massovyy-protest-rost-tsen-48439431.html

В Гагаузии массово протестуют против роста цен

В Гагаузии массово протестуют против роста цен

Жители Гагаузской автономии возмущены непрекращающимся ростом цен – они вышли на массовый митинг.

2022-01-30T13:38+0200

2022-01-30T13:38+0200

2022-01-30T15:18+0200

общество

в молдове

рост цен

гагаузия

протест

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КОМРАТ, 30 янв – Sputnik, Максим Топал. Более тысячи жителей Гагаузии собрались в воскресенье на центральной площади Комрата, протестуя против роста цен на энергоносители, топливо, услуги и продукты питания.По словам организаторов акции, увеличение тарифов на газ для потребителей и ожидаемое повышение тарифа на электроэнергию не просто являются "неподъемными" для большинства населения, но и способны "добить" экономику Молдовы, поскольку продукция, произведенная местными предприятиями, "перестанет быть конкурентоспособной".По словам комратчанина Ивана Кыльчика, с приходом в Молдове "прозападной власти в лице Майи Санду народ убедился, что без помощи братской России нам не обойтись".На митинге выступили и депутаты Народного собрания. Один из них – Николай Дудогло – признался, что "поскольку любит тепло", в квитанции за газ увидел сумму в 9,5 тысячи леев.По словам Дудогло, платежки с новыми тарифами большинство населения оплатить не сможет. Политик считает необходимым "всему гагаузскому народу" обратиться к России за финансовой помощью."Что смогут сделать депутаты, которых делегировали для поездки в Москву? Кто их там примет? Давайте будем серьезными. А если обратится весь гагаузский народ? Молдавские [газовые] ветки не дадут нам получать из России дешевый газ, а Молдове – дорогой. Потому нам нужны компенсации. Предлагаю создать два фонда возмещения [тарифов] для всех жителей Гагаузии – из гагаузского бюджета и наших друзей, которые нас уважают – это Россия и Турция", – сказал депутат НСГ.По расчетам другого депутата НСГ Александра Тарнавского, на компенсации для жителей Гагаузии первых 150 кубометров газа, по примеру компенсаций от правительства Молдовы, необходимо не менее 80 миллионов леев. Но лучшим вариантом развития событий станет обращение к международным партнерам Молдовы."У Гагаузии очень хорошие международные отношения с регионами Российской Федерации, Турцией, ЕС. Надо ко всем обращаться за помощью, объяснить, что наш народ находится на грани гуманитарной катастрофы. Никто отдельные тарифы нам не сделает. В международных отношениях представлять Гагаузию может только глава Гагаузии. Для легитимных переговоров эту комиссию должна возглавить башкан", – считает Александр Тарнавский.На митинге в центре Комрата звучали и призывы к отставке правительства Натальи Гаврилицы и президента Майи Санду."Мы собрались здесь по очень больной теме. Ситуация с ценами на продукты и в энергетической сфере очень сильно ухудшилась после прихода новой власти. Эта власть не способна управлять государством. Нашу власть беспокоит ситуация на Украине, а не то, что наши люди голодают. Посмотрите, в какую ситуацию наша власть загнала нас всего за полгода. А что будет через 3,5 года? Наша продукция станет неконкурентоспособной из-за цен на газ и электричество. Молодежь уже не хочет здесь оставаться и массово уезжает", – заявил представитель Исполкома Гагаузии Сергей Стояногло."Нам нужны нормальные цены на газ и электричество. У нас растут тарифы, а Наталья Гаврилица начинает проверять бомбоубежища. Зачем нам это надо? Раз они не хотят разбираться с насущными проблемами, мы должны отправить в отставку и Санду, и Гаврилицу, и судей. Нам такое правительство не нужно", – заявила участница акции протеста Елена Константинова.За безопасностью участников акции наблюдают десятки сотрудников правоохранительных органов.

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в молдове, рост цен, гагаузия, протест