https://ru.sputnik.md/20220130/guinness-record-pridnestrovie-48438392.html

"Приднестровский Гиннесс": удивительные рекорды жителей региона

"Приднестровский Гиннесс": удивительные рекорды жителей региона

В Приднестровье узнали, где живет самый большой кот, сколько часов туристы сплавлялись по Днестру, и чья кукуруза выше.

2022-01-30T14:13+0200

2022-01-30T14:13+0200

2022-01-30T15:23+0200

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ТИРАСПОЛЬ, 30 янв – Sputnik, Юлия Сорокопуд. В Приднестровье создали книгу рекордов, объединившую уникальных жителей региона. Они удивляют своей внешностью и способностями, творчеством и находками. Об идее, которая зародилась 5 лет назад, Sputnik Молдова рассказала автор проекта Кристина Лари."Дело в том, что в Краснодаре я в свое время принимала активное участие в регистрации рекордов России. Так как в Приднестровье живут мои родные и близкие люди, я приезжала сюда и удивлялась, почему здесь нет ничего подобного. Меня поддержали друзья и мы решили сделать книгу рекордов Приднестровья. Мы буквально за 7 дней создали сайт и уже в первую неделю появились герои", – вспоминает Кристина Лари.Первый рекордсмен – рыбничанин Захар Норкин. Девятиклассник из Рыбницы собрал на тот момент самую большую коллекцию фигурок LEGO (111 штук).Со временем появлялось все больше номинаций: "достижения", "человек", "еда", "наш край", "животный мир". Активнее всех пока – рыбничане. Они слепили самую большую порцию вареников (1234 штуки), зарегистрировали кота-великана Мейн-куна по кличке "Трон" и пригласили 76 Михаилов на один праздник.Проект еще молодой, организаторы советуют проявить сноровку и найти свою уникальную нишу: кто первый рубрику займет, того и сертификат. А дальше – по спортивным правилам.Чтобы объять успехи земляков, приднестровским "арбитрам" иногда не хватает рулеток. Как в случае с кукурузой. Початок измерили с трудом, его длина – 425 сантиметров в рост. "Знатоки рекордов" уверяют: приднестровская кукуруза побила рекорд России."Еще один уникальный факт – один из сертификатов книги рекордов Приднестровья находится в Краснодаре в Литературном музее. В 2006 году Приднестровский банк выпустил юбилейную серебряную монету, на которой изображен Яков Кухаренко. А он является казачьим атаманом и именно в его усадьбе расположен музей. Мы торжественно вручили монету, сертификат. И наша лепта внесена в культурное наследие Краснодарского края", – говорит Лари.Авторы амбициозной идеи хотят прославить родной край через социальные сети – на весь мир. Проект расширяется. Его развитием займутся во всех городах региона. В Тирасполе, например, уже порадовали новым достижением.В Приднестровье много людей с уникальными способностями и креативным взглядом. Авторы книги рекордов приглашают стать ее героями. Все просто – нужно отправить заявку и подтвердить свой рекорд.

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в молдове, приднестровье, рекорд, рекорд гиннесса