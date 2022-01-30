Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
Кишинев люди город - Sputnik Молдова, 1920
Общество
Читайте главные новости о том, что происходит в общественной жизни Молдовы и мира.
https://ru.sputnik.md/20220130/guinness-record-pridnestrovie-48438392.html
"Приднестровский Гиннесс": удивительные рекорды жителей региона
"Приднестровский Гиннесс": удивительные рекорды жителей региона
В Приднестровье узнали, где живет самый большой кот, сколько часов туристы сплавлялись по Днестру, и чья кукуруза выше.
2022-01-30T14:13+0200
2022-01-30T15:23+0200
общество
в молдове
приднестровье
рекорд
рекорд гиннесса
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e6/01/1c/48385861_0:285:2731:1821_1920x0_80_0_0_d5695275e5c8a894539bbc28f40f46f5.jpg
ТИРАСПОЛЬ, 30 янв – Sputnik, Юлия Сорокопуд. В Приднестровье создали книгу рекордов, объединившую уникальных жителей региона. Они удивляют своей внешностью и способностями, творчеством и находками. Об идее, которая зародилась 5 лет назад, Sputnik Молдова рассказала автор проекта Кристина Лари."Дело в том, что в Краснодаре я в свое время принимала активное участие в регистрации рекордов России. Так как в Приднестровье живут мои родные и близкие люди, я приезжала сюда и удивлялась, почему здесь нет ничего подобного. Меня поддержали друзья и мы решили сделать книгу рекордов Приднестровья. Мы буквально за 7 дней создали сайт и уже в первую неделю появились герои", – вспоминает Кристина Лари.Первый рекордсмен – рыбничанин Захар Норкин. Девятиклассник из Рыбницы собрал на тот момент самую большую коллекцию фигурок LEGO (111 штук).Со временем появлялось все больше номинаций: "достижения", "человек", "еда", "наш край", "животный мир". Активнее всех пока – рыбничане. Они слепили самую большую порцию вареников (1234 штуки), зарегистрировали кота-великана Мейн-куна по кличке "Трон" и пригласили 76 Михаилов на один праздник.Проект еще молодой, организаторы советуют проявить сноровку и найти свою уникальную нишу: кто первый рубрику займет, того и сертификат. А дальше – по спортивным правилам.Чтобы объять успехи земляков, приднестровским "арбитрам" иногда не хватает рулеток. Как в случае с кукурузой. Початок измерили с трудом, его длина – 425 сантиметров в рост. "Знатоки рекордов" уверяют: приднестровская кукуруза побила рекорд России."Еще один уникальный факт – один из сертификатов книги рекордов Приднестровья находится в Краснодаре в Литературном музее. В 2006 году Приднестровский банк выпустил юбилейную серебряную монету, на которой изображен Яков Кухаренко. А он является казачьим атаманом и именно в его усадьбе расположен музей. Мы торжественно вручили монету, сертификат. И наша лепта внесена в культурное наследие Краснодарского края", – говорит Лари.Авторы амбициозной идеи хотят прославить родной край через социальные сети – на весь мир. Проект расширяется. Его развитием займутся во всех городах региона. В Тирасполе, например, уже порадовали новым достижением.В Приднестровье много людей с уникальными способностями и креативным взглядом. Авторы книги рекордов приглашают стать ее героями. Все просто – нужно отправить заявку и подтвердить свой рекорд.
приднестровье
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e6/01/1c/48385861_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_349d2966a9796b617b5691863eb0489d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
в молдове, приднестровье, рекорд, рекорд гиннесса

"Приднестровский Гиннесс": удивительные рекорды жителей региона

14:13 30.01.2022 (обновлено: 15:23 30.01.2022)
© Sputnik / Sorokopud JuliaСплав по Днестру
Сплав по Днестру - Sputnik Молдова, 1920, 30.01.2022
© Sputnik / Sorokopud Julia
Подписаться на
В Приднестровье начали фиксировать различные достижения и узнали, где живет самый большой кот, сколько часов туристы сплавлялись по Днестру и чья кукуруза выше. Проект продолжает развиваться и рекордсменов становится все больше.
ТИРАСПОЛЬ, 30 янв – Sputnik, Юлия Сорокопуд. В Приднестровье создали книгу рекордов, объединившую уникальных жителей региона. Они удивляют своей внешностью и способностями, творчеством и находками. Об идее, которая зародилась 5 лет назад, Sputnik Молдова рассказала автор проекта Кристина Лари.
"Дело в том, что в Краснодаре я в свое время принимала активное участие в регистрации рекордов России. Так как в Приднестровье живут мои родные и близкие люди, я приезжала сюда и удивлялась, почему здесь нет ничего подобного. Меня поддержали друзья и мы решили сделать книгу рекордов Приднестровья. Мы буквально за 7 дней создали сайт и уже в первую неделю появились герои", – вспоминает Кристина Лари.
Первый рекордсмен – рыбничанин Захар Норкин. Девятиклассник из Рыбницы собрал на тот момент самую большую коллекцию фигурок LEGO (111 штук).
Со временем появлялось все больше номинаций: "достижения", "человек", "еда", "наш край", "животный мир". Активнее всех пока – рыбничане. Они слепили самую большую порцию вареников (1234 штуки), зарегистрировали кота-великана Мейн-куна по кличке "Трон" и пригласили 76 Михаилов на один праздник.
Проект еще молодой, организаторы советуют проявить сноровку и найти свою уникальную нишу: кто первый рубрику займет, того и сертификат. А дальше – по спортивным правилам.

"У нас так было с рубрикой "самые длинные волосы", когда обладательница косы длиной 112 сантиметров побила рекорд своей предшественницы. Мы приехали, измерили, зафиксировали и вручили Кире Стела сертификат", – говорит Кристина Лари.

Чтобы объять успехи земляков, приднестровским "арбитрам" иногда не хватает рулеток. Как в случае с кукурузой. Початок измерили с трудом, его длина – 425 сантиметров в рост. "Знатоки рекордов" уверяют: приднестровская кукуруза побила рекорд России.
"Еще один уникальный факт – один из сертификатов книги рекордов Приднестровья находится в Краснодаре в Литературном музее. В 2006 году Приднестровский банк выпустил юбилейную серебряную монету, на которой изображен Яков Кухаренко. А он является казачьим атаманом и именно в его усадьбе расположен музей. Мы торжественно вручили монету, сертификат. И наша лепта внесена в культурное наследие Краснодарского края", – говорит Лари.
Авторы амбициозной идеи хотят прославить родной край через социальные сети – на весь мир. Проект расширяется. Его развитием займутся во всех городах региона. В Тирасполе, например, уже порадовали новым достижением.
"Наш экипаж в составе трех человек преодолел водный путь по Днестру. Сто километров мы преодолели за 19 часов 26 минут. Это рекорд Приднестровья. Но сейчас мы ждем еще ответа от книги рекордов Молдовы", – рассказывает официальный представитель книги рекордов Приднестровья в Тирасполе Максим Чумак.
© Sputnik / Sorokopud JuliaМаксим Чумак
Максим Чумак - Sputnik Молдова, 1920, 30.01.2022
Максим Чумак
© Sputnik / Sorokopud Julia
В Приднестровье много людей с уникальными способностями и креативным взглядом. Авторы книги рекордов приглашают стать ее героями. Все просто – нужно отправить заявку и подтвердить свой рекорд.
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
Пресс-центр
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский