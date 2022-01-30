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"Приднестровский Гиннесс": удивительные рекорды жителей региона
14:13 30.01.2022 (обновлено: 15:23 30.01.2022)
© Sputnik / Sorokopud JuliaСплав по Днестру
© Sputnik / Sorokopud Julia
В Приднестровье начали фиксировать различные достижения и узнали, где живет самый большой кот, сколько часов туристы сплавлялись по Днестру и чья кукуруза выше. Проект продолжает развиваться и рекордсменов становится все больше.
ТИРАСПОЛЬ, 30 янв – Sputnik, Юлия Сорокопуд. В Приднестровье создали книгу рекордов, объединившую уникальных жителей региона. Они удивляют своей внешностью и способностями, творчеством и находками. Об идее, которая зародилась 5 лет назад, Sputnik Молдова рассказала автор проекта Кристина Лари.
"Дело в том, что в Краснодаре я в свое время принимала активное участие в регистрации рекордов России. Так как в Приднестровье живут мои родные и близкие люди, я приезжала сюда и удивлялась, почему здесь нет ничего подобного. Меня поддержали друзья и мы решили сделать книгу рекордов Приднестровья. Мы буквально за 7 дней создали сайт и уже в первую неделю появились герои", – вспоминает Кристина Лари.
Первый рекордсмен – рыбничанин Захар Норкин. Девятиклассник из Рыбницы собрал на тот момент самую большую коллекцию фигурок LEGO (111 штук).
Со временем появлялось все больше номинаций: "достижения", "человек", "еда", "наш край", "животный мир". Активнее всех пока – рыбничане. Они слепили самую большую порцию вареников (1234 штуки), зарегистрировали кота-великана Мейн-куна по кличке "Трон" и пригласили 76 Михаилов на один праздник.
Проект еще молодой, организаторы советуют проявить сноровку и найти свою уникальную нишу: кто первый рубрику займет, того и сертификат. А дальше – по спортивным правилам.
"У нас так было с рубрикой "самые длинные волосы", когда обладательница косы длиной 112 сантиметров побила рекорд своей предшественницы. Мы приехали, измерили, зафиксировали и вручили Кире Стела сертификат", – говорит Кристина Лари.
Чтобы объять успехи земляков, приднестровским "арбитрам" иногда не хватает рулеток. Как в случае с кукурузой. Початок измерили с трудом, его длина – 425 сантиметров в рост. "Знатоки рекордов" уверяют: приднестровская кукуруза побила рекорд России.
"Еще один уникальный факт – один из сертификатов книги рекордов Приднестровья находится в Краснодаре в Литературном музее. В 2006 году Приднестровский банк выпустил юбилейную серебряную монету, на которой изображен Яков Кухаренко. А он является казачьим атаманом и именно в его усадьбе расположен музей. Мы торжественно вручили монету, сертификат. И наша лепта внесена в культурное наследие Краснодарского края", – говорит Лари.
Авторы амбициозной идеи хотят прославить родной край через социальные сети – на весь мир. Проект расширяется. Его развитием займутся во всех городах региона. В Тирасполе, например, уже порадовали новым достижением.
"Наш экипаж в составе трех человек преодолел водный путь по Днестру. Сто километров мы преодолели за 19 часов 26 минут. Это рекорд Приднестровья. Но сейчас мы ждем еще ответа от книги рекордов Молдовы", – рассказывает официальный представитель книги рекордов Приднестровья в Тирасполе Максим Чумак.
© Sputnik / Sorokopud JuliaМаксим Чумак
Максим Чумак
© Sputnik / Sorokopud Julia
В Приднестровье много людей с уникальными способностями и креативным взглядом. Авторы книги рекордов приглашают стать ее героями. Все просто – нужно отправить заявку и подтвердить свой рекорд.