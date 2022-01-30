https://ru.sputnik.md/20220130/igrok-fk-sherif-pereshel-klub-rossiyskoy-futbolnoy-ligi-48441737.html

Игрок ФК "Шериф" перешел в клуб Российской премьер-лиги

Игрок ФК "Шериф" перешел в клуб Российской премьер-лиги

Еще один игрок покинул тираспольскую команду накануне стадии плей-офф Лиги Европы.

2022-01-30T15:21+0200

2022-01-30T15:21+0200

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КИШИНЕВ, 30 янв - Sputnik. Бразильский защитник Фернандо Костанца перешел из тираспольского футбольного клуба "Шериф" в самарские "Крылья Советов", которые находятся в первой половине турнирной таблицы Российской премьер-лиги. Информацию об этом подтвердили в воскресенье на сайте "Крыльев Советов".Как отметили в пресс-службе российской команды, 23-летний игрок подписал контракт на 3,5 года.В составе "Шерифа" Костанца провел 42 матча, забил 1 гол, отдал 9 результативных передач. На его счету 6 матчей в групповом этапе Лиги чемпионов, в котором "Шериф" одержал две победы и один раз сыграл вничью.Костанца – воспитанник бразильского "Ботафого", также выступал за вторую команду французского "Лилля".

https://ru.sputnik.md/20220121/sherif-kontrakt-vratary-48201940.html

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Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

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