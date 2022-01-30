https://ru.sputnik.md/20220130/igrok-fk-sherif-pereshel-klub-rossiyskoy-futbolnoy-ligi-48441737.html
Игрок ФК "Шериф" перешел в клуб Российской премьер-лиги
Игрок ФК "Шериф" перешел в клуб Российской премьер-лиги
Еще один игрок покинул тираспольскую команду накануне стадии плей-офф Лиги Европы.
2022-01-30T15:21+0200
2022-01-30T15:21+0200
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КИШИНЕВ, 30 янв - Sputnik. Бразильский защитник Фернандо Костанца перешел из тираспольского футбольного клуба "Шериф" в самарские "Крылья Советов", которые находятся в первой половине турнирной таблицы Российской премьер-лиги. Информацию об этом подтвердили в воскресенье на сайте "Крыльев Советов".Как отметили в пресс-службе российской команды, 23-летний игрок подписал контракт на 3,5 года.В составе "Шерифа" Костанца провел 42 матча, забил 1 гол, отдал 9 результативных передач. На его счету 6 матчей в групповом этапе Лиги чемпионов, в котором "Шериф" одержал две победы и один раз сыграл вничью.Костанца – воспитанник бразильского "Ботафого", также выступал за вторую команду французского "Лилля".
https://ru.sputnik.md/20220121/sherif-kontrakt-vratary-48201940.html
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в молдове, россия, молдова, футбол, фк "шериф"
Игрок ФК "Шериф" перешел в клуб Российской премьер-лиги
15:21 30.01.2022 (обновлено: 15:29 30.01.2022)
Еще один игрок покинул тираспольскую команду накануне стадии плей-офф Лиги Европы.
КИШИНЕВ, 30 янв - Sputnik. Бразильский защитник Фернандо Костанца перешел из тираспольского футбольного клуба "Шериф" в самарские "Крылья Советов", которые находятся в первой половине турнирной таблицы Российской премьер-лиги. Информацию об этом подтвердили в воскресенье на сайте "Крыльев Советов".
Как отметили в пресс-службе российской команды, 23-летний игрок подписал контракт на 3,5 года.
В составе "Шерифа" Костанца провел 42 матча, забил 1 гол, отдал 9 результативных передач.
На его счету 6 матчей в групповом этапе Лиги чемпионов, в котором "Шериф" одержал две победы и один раз сыграл вничью.
"Костанца – талантливый молодой футболист, который добился серьезного прогресса в последнее время. Рады, что он стал игроком "Крыльев". Матчи в Лиге чемпионов – бесценный опыт на самом высоком уровне. Этот опыт вместе с профессионализмом Костанцы должны помочь нам в достижении поставленных задач", – отметил спортивный директор "Крыльев Советов" Сергей Корниленко.
Костанца – воспитанник бразильского "Ботафого", также выступал за вторую команду французского "Лилля".