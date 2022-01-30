https://ru.sputnik.md/20220130/kishinev-devushka-sbila-nasmert-dvukh-muzhchin-48440664.html

В Кишиневе девушка насмерть сбила двух мужчин

В Кишиневе девушка насмерть сбила двух мужчин

Оба пострадавших скончались на месте от полученных травм.

2022-01-30T14:46+0200

2022-01-30T14:46+0200

2022-01-30T14:46+0200

общество

в молдове

кишинев

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КИШИНЕВ, 30 янв - Sputnik. Серьезное ДТП произошло в Кишиневе на Балканском шоссе на трассе M-1. Двадцатиоднолетняя девушка насмерть сбила двух мужчин. Об этом сообщили в кишиневском управлении полиции в воскресенье. Как отметили в правоохранительных органах, звонок об инциденте в Службу "112" поступил накануне вечером в 18.45. По предварительной информации, двое пешеходов погибли после того, как их сбил автомобиль. Жертвами оказались мужчины в возрасте 50 и 54 лет. Оба скончались на месте ДТП. По факту случившегося открыто уголовное дело. Следствию предстоит установить все обстоятельства гибели пешеходов.

https://ru.sputnik.md/20220127/sereznoe-dtp-v-synzherey-voditel-pogib-48358535.html

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в молдове, кишинев, молдова, дтп, мужчины, пешеход, сбил