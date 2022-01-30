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Где в Кишиневе 30 января находятся мобильные пункты вакцинации
Где в Кишиневе 30 января находятся мобильные пункты вакцинации
Передвижные пункты иммунизации, которые предлагают вакцинироваться всем желающим, продолжают работу ежедневно с 12.00 до 18.00.
2022-01-30T10:54+0200
2022-01-30T10:54+0200
в молдове
коронавирус
кишинев
молдова
вакцинация
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КИШИНЕВ, 30 янв – Sputnik. Мобильные пункты вакцинации – троллейбус и автобус – продолжают работать и в январе. В кишиневской мэрии сообщили, где они находятся в воскресение, 30 января, с 12.00 до 18.00.Троллейбус отправится на Чеканы на улицу Алеку Руссо на пересечение с проспектом Мирча чел Бэтрын.Автобус поедет в сектор Ботаника на улицу Сармизеджетуса, 51 и будет находиться у городского автобусного парка.Где будут находиться пункты вакцинации 31 январяТроллейбус отправится на Рышкановку на улицу Соколень, 7/2, к рынку "Чеукарь". Автобус поедет в сектор Чеканы на проспект Мирча чел Бэтрын на пересечение с улицей Джинта Латинэ.Вакцинация от коронавируса в МолдовеК утру воскресенья в республике применено 1 925 550 доз вакцины от коронавируса, полный курс вакцинации прошли 1 010 620 человек. Бустерную дозу получили 163 006 граждан.Кампания по вакцинации от коронавируса началась в Молдове 2 марта 2021 года. Этот процесс разбили на три этапа. На первом прививки начали делать медицинским работникам. С 25 марта иммунизировать стали подопечных домов престарелых и центров временного или долгосрочного размещения.С 31 марта прививочная кампания расширилась – наряду с медицинскими работниками вакцинируются также граждане старше 60 лет, люди с сопутствующими заболеваниями, работники образовательных учреждений.На третьем этапе, который полностью стартовал в стране 19 мая 2021 года, вакцинируют всех остальных.С 29 ноября 2021 года жителям Молдовы стала доступна бустерная доза (третья для двухкомпонентных препаратов) вакцины от коронавируса. Третья доза вакцины вводится через шесть месяцев после завершения основной схемы с двумя дозами. Бустерная доза вакцины Janssen вводится через два месяца после первой дозы.Прошедшие вакцинацию за границей граждане Молдовы также могут получить бустерную дозу на родине.
https://ru.sputnik.md/20220130/nemerenko-bolnitsakh-est-mesta-dlya-detey-48432867.html
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в молдове, кишинев, молдова, вакцинация

Где в Кишиневе 30 января находятся мобильные пункты вакцинации

10:54 30.01.2022
© Sputnik / Mihai CarausМобильный пункт вакцинации
Мобильный пункт вакцинации - Sputnik Молдова, 1920, 30.01.2022
© Sputnik / Mihai Caraus
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Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
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Кишиневская примэрия сообщает, что передвижные пункты иммунизации, которые предлагают вакцинироваться всем желающим, продолжают работу.
КИШИНЕВ, 30 янв – Sputnik. Мобильные пункты вакцинации – троллейбус и автобус – продолжают работать и в январе. В кишиневской мэрии сообщили, где они находятся в воскресение, 30 января, с 12.00 до 18.00.
Троллейбус отправится на Чеканы на улицу Алеку Руссо на пересечение с проспектом Мирча чел Бэтрын.
Автобус поедет в сектор Ботаника на улицу Сармизеджетуса, 51 и будет находиться у городского автобусного парка.

Где будут находиться пункты вакцинации 31 января

Троллейбус отправится на Рышкановку на улицу Соколень, 7/2, к рынку "Чеукарь".
Автобус поедет в сектор Чеканы на проспект Мирча чел Бэтрын на пересечение с улицей Джинта Латинэ.

Вакцинация от коронавируса в Молдове

К утру воскресенья в республике применено 1 925 550 доз вакцины от коронавируса, полный курс вакцинации прошли 1 010 620 человек. Бустерную дозу получили 163 006 граждан.
Кампания по вакцинации от коронавируса началась в Молдове 2 марта 2021 года. Этот процесс разбили на три этапа. На первом прививки начали делать медицинским работникам. С 25 марта иммунизировать стали подопечных домов престарелых и центров временного или долгосрочного размещения.
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С 31 марта прививочная кампания расширилась – наряду с медицинскими работниками вакцинируются также граждане старше 60 лет, люди с сопутствующими заболеваниями, работники образовательных учреждений.
На третьем этапе, который полностью стартовал в стране 19 мая 2021 года, вакцинируют всех остальных.
С 29 ноября 2021 года жителям Молдовы стала доступна бустерная доза (третья для двухкомпонентных препаратов) вакцины от коронавируса. Третья доза вакцины вводится через шесть месяцев после завершения основной схемы с двумя дозами. Бустерная доза вакцины Janssen вводится через два месяца после первой дозы.
Прошедшие вакцинацию за границей граждане Молдовы также могут получить бустерную дозу на родине.
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