https://ru.sputnik.md/20220130/kto-naibolee-uyazvim-pered-omikronom-48438583.html

Кто наиболее уязвим перед "омикроном": откровения врача интенсивной терапии

Кто наиболее уязвим перед "омикроном": откровения врача интенсивной терапии

Заведующий отделением реанимации рассказал о ситуации с коронавирусом, и кто рискует пострадать от него больше всего.

2022-01-30T18:01+0200

2022-01-30T18:01+0200

2022-01-30T18:01+0200

в молдове

молдова

коронавирус

виктор кожокару

врач

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КИШИНЕВ, 30 янв – Sputnik. Люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями, невакцинированные и несоблюдающие социальную дистанцию имеют наибольший риск получить тяжелую форму COVID-19. Такое заявление в эфире радиостудии Sputnik Молдова глава Отделения интенсивной терапии Республиканской клинической больницы Виктор Кожокару.Ранее в Национальном агентстве общественного здоровья (НАОЗ) заявили, что в стране у трети зараженных коронавирусом на данный момент выявлен штамм "омикрон".По его словам, многое также зависит от того, привит человек или нет: в случае наличия вакцины все равно есть шанс заразиться, но болезнь будет протекать в легкой форме.Медик рассказал также, что в отделение, где он работает, госпитализированы 12 пациентов, из которых девять подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких, а остальные – к специальным маскам. "Мы начинаем усиливать свои возможности, практически переходим к удвоению реанимационных коек. Опасаемся того, что наш персонал может остаться без сил. Но в зоне COVID мы настолько защищены, что заразиться практически невозможно. Но у всех нас есть шанс заболеть в магазине, на дороге, в троллейбусе и в других местах", – отметил Кожокару.

https://ru.sputnik.md/20220130/medik-omikron-dva-samykh-chastykh-simptoma-48432902.html

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Ольга Мынзат https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0c/06/47003452_575:0:2623:2048_100x100_80_0_0_c41a7a3dfe5eb17cbd19d6ddea2ea583.jpg

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