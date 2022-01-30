https://ru.sputnik.md/20220130/kto-naibolee-uyazvim-pered-omikronom-48438583.html
Кто наиболее уязвим перед "омикроном": откровения врача интенсивной терапии
Кто наиболее уязвим перед "омикроном": откровения врача интенсивной терапии
Заведующий отделением реанимации рассказал о ситуации с коронавирусом, и кто рискует пострадать от него больше всего.
2022-01-30T18:01+0200
2022-01-30T18:01+0200
2022-01-30T18:01+0200
в молдове
молдова
коронавирус
виктор кожокару
врач
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КИШИНЕВ, 30 янв – Sputnik. Люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями, невакцинированные и несоблюдающие социальную дистанцию имеют наибольший риск получить тяжелую форму COVID-19. Такое заявление в эфире радиостудии Sputnik Молдова глава Отделения интенсивной терапии Республиканской клинической больницы Виктор Кожокару.Ранее в Национальном агентстве общественного здоровья (НАОЗ) заявили, что в стране у трети зараженных коронавирусом на данный момент выявлен штамм "омикрон".По его словам, многое также зависит от того, привит человек или нет: в случае наличия вакцины все равно есть шанс заразиться, но болезнь будет протекать в легкой форме.Медик рассказал также, что в отделение, где он работает, госпитализированы 12 пациентов, из которых девять подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких, а остальные – к специальным маскам. "Мы начинаем усиливать свои возможности, практически переходим к удвоению реанимационных коек. Опасаемся того, что наш персонал может остаться без сил. Но в зоне COVID мы настолько защищены, что заразиться практически невозможно. Но у всех нас есть шанс заболеть в магазине, на дороге, в троллейбусе и в других местах", – отметил Кожокару.
https://ru.sputnik.md/20220130/medik-omikron-dva-samykh-chastykh-simptoma-48432902.html
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Ольга Мынзат
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0c/06/47003452_575:0:2623:2048_100x100_80_0_0_c41a7a3dfe5eb17cbd19d6ddea2ea583.jpg
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MIA „Rosiya Segodnya“
Ольга Мынзат
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0c/06/47003452_575:0:2623:2048_100x100_80_0_0_c41a7a3dfe5eb17cbd19d6ddea2ea583.jpg
в молдове, молдова, виктор кожокару, врач
Кто наиболее уязвим перед "омикроном": откровения врача интенсивной терапии
Заведующий отделением интенсивной терапии рассказал, кто рискует пострадать от коронавируса больше всего.
КИШИНЕВ, 30 янв – Sputnik.
Люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями, невакцинированные и несоблюдающие социальную дистанцию имеют наибольший риск получить тяжелую форму COVID-19. Такое заявление в эфире радиостудии Sputnik Молдова
глава Отделения интенсивной терапии Республиканской клинической больницы Виктор Кожокару.
Ранее в Национальном агентстве общественного здоровья (НАОЗ) заявили, что в стране у трети зараженных коронавирусом на данный момент выявлен штамм "омикрон".
"Больные с тяжелыми формами, особенно с пороками сердца, относятся к группе большого риска. Очень важно соблюдать дистанцию, не допускать скопления людей, потому что тяжелое состояние еще зависит от того, какую дозу вы получили", – рассказал Кожокару.
По его словам, многое также зависит от того, привит человек или нет: в случае наличия вакцины все равно есть шанс заразиться, но болезнь будет протекать в легкой форме.
Медик рассказал также, что в отделение, где он работает, госпитализированы 12 пациентов, из которых девять подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких, а остальные – к специальным маскам.
"Мы начинаем усиливать свои возможности, практически переходим к удвоению реанимационных коек. Опасаемся того, что наш персонал может остаться без сил. Но в зоне COVID мы настолько защищены, что заразиться практически невозможно. Но у всех нас есть шанс заболеть в магазине, на дороге, в троллейбусе и в других местах", – отметил Кожокару.