https://ru.sputnik.md/20220130/lavrov-bezopasnosti-evropa-otnosheniya-ssha-ukraina-48435756.html
Лавров – о гарантиях безопасности в Европе, отношениях с США и Украине
Лавров – о гарантиях безопасности в Европе, отношениях с США и Украине
Глава МИД России рассказал о требовании от Запада гарантий безопасности в Европе, отношениях РФ с США и втягивании Украины в НАТО.
2022-01-30T11:23+0200
2022-01-30T11:23+0200
2022-01-30T12:03+0200
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КИШИНЕВ, 30 янв – Sputnik. Россия будет добиваться от Запада юридически обязывающих гарантий, которые обеспечивали бы безопасность на европейском континенте при полном и равноправном учете законных интересов Москвы. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в программе "Воскресное время" на Первом канале, пишет РИА Новости.Кроме того, как заявил глава МИД РФ, Россия отправит запрос в НАТО и ОБСЕ с требованием разъяснить обязательство не укреплять безопасность за счет безопасности других.Лавров: США не ответили на главный вопрос - о нерасширении НАТО на восток>>>"Сегодня по линии МИД направляем официальный запрос нашим коллегам в странах альянса и ОБСЕ с настоятельным требованием разъяснить, как они намерены выполнять обязательство не укреплять свою безопасность за счет безопасности других. Если не намерены, то объяснить почему", – пояснил министр.По его словам, ответ НАТО и ОБСЕ будет ключевым вопросом при определении дальнейших предложений, о которых доложат президенту России Владимиру Путину.Также глава МИД РФ отметил, что Россия хочет взаимоуважительных и равноправных отношений с США.Москва получила секретное послание из Вашингтона>>>Также министр добавил, что у России есть свои интересы, как и у США. "Наученные горьким опытом, не хотим оставаться в положении, когда наша безопасность повседневно ущемляется", – отметил Лавров.Кроме того, министр обратил внимание на то, что Запад хочет затянуть Украину в НАТО, но это не укрепит безопасность альянса, а подорвет отношения Запада с Россией.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Также предложения содержат пункт о неразмещении ударных вооружений НАТО у границ России и отвод сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года.Отношения России и Запада, положение Молдовы и ситуация в регионе: итоги недели>>>По словам госсекретаря США Энтони Блинкена, документ отражает озабоченности США действиями России в сфере безопасности и предложения по тем областям, где страны могут найти точки соприкосновения. По его оценке, в письменном ответе есть "очень позитивные вещи", США готовы продвигаться в сферах, где сотрудничество с Россией возможно, готовы обсудить общую безопасность, в ответе еще раз подчеркнуто, что США не поступятся принципом "открытых дверей" НАТО.
https://ru.sputnik.md/20220127/otvet-ssha-nato-predlozheniya-rf--problemy-bezopasnosti-48377844.html
https://ru.sputnik.md/20220127/medvedev-ukraina-nato-48362130.html
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в мире, украина, сша, безопасность, европа, сергей лавров
Лавров – о гарантиях безопасности в Европе, отношениях с США и Украине
11:23 30.01.2022 (обновлено: 12:03 30.01.2022)
Глава МИД России рассказал о требовании от Запада гарантий безопасности в Европе, отношениях РФ с США и втягивании Украины в НАТО.
КИШИНЕВ, 30 янв – Sputnik
. Россия будет добиваться от Запада юридически обязывающих гарантий, которые обеспечивали бы безопасность на европейском континенте при полном и равноправном учете законных интересов Москвы. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в программе "Воскресное время" на Первом канале, пишет РИА Новости
.
"Будем добиваться не только заверений, политических обязательств "на бумаге", но и юридически обязывающих гарантий, которые обеспечивали бы безопасность на всем европейском континенте при полном, равноправном учете законных интересов Российской Федерации", – сказал Лавров.
Кроме того, как заявил глава МИД РФ, Россия отправит запрос в НАТО и ОБСЕ с требованием разъяснить обязательство не укреплять безопасность за счет безопасности других.
"Сегодня по линии МИД направляем официальный запрос нашим коллегам в странах альянса и ОБСЕ с настоятельным требованием разъяснить, как они намерены выполнять обязательство не укреплять свою безопасность за счет безопасности других. Если не намерены, то объяснить почему", – пояснил министр.
По его словам, ответ НАТО и ОБСЕ будет ключевым вопросом при определении дальнейших предложений, о которых доложат президенту России Владимиру Путину.
Также глава МИД РФ отметил, что Россия хочет взаимоуважительных и равноправных отношений с США.
"Хотим добрых, ровных, взаимоуважительных, равноправных отношений с США, как и с любой другой страной мира. Об этом президент России Владимир Путин говорил президенту США Джо Байдену, который на встрече в Женеве в июне 2021 года подтвердил именно такой настрой", – заявил Лавров.
Также министр добавил, что у России есть свои интересы, как и у США. "Наученные горьким опытом, не хотим оставаться в положении, когда наша безопасность повседневно ущемляется", – отметил Лавров.
Кроме того, министр обратил внимание на то, что Запад хочет затянуть Украину в НАТО, но это не укрепит безопасность альянса, а подорвет отношения Запада с Россией.
"Каждый раз получается, что линия, которую они (страны НАТО) должны оборонять, сдвигается все восточнее. Сейчас она уже вплотную подошла к Украине. Эту страну тоже хотят туда затянуть. Хотя всем понятно, что Украина не готова и никакого вклада в укрепление безопасности НАТО не сделает", – сказал Лавров.
В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Также предложения содержат пункт о неразмещении ударных вооружений НАТО у границ России и отвод сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года.
По словам госсекретаря США Энтони Блинкена, документ отражает озабоченности США действиями России в сфере безопасности и предложения по тем областям, где страны могут найти точки соприкосновения. По его оценке, в письменном ответе есть "очень позитивные вещи", США готовы продвигаться в сферах, где сотрудничество с Россией возможно, готовы обсудить общую безопасность, в ответе еще раз подчеркнуто, что США не поступятся принципом "открытых дверей" НАТО.