https://ru.sputnik.md/20220130/lavrov-bezopasnosti-evropa-otnosheniya-ssha-ukraina-48435756.html

Лавров – о гарантиях безопасности в Европе, отношениях с США и Украине

Лавров – о гарантиях безопасности в Европе, отношениях с США и Украине

Глава МИД России рассказал о требовании от Запада гарантий безопасности в Европе, отношениях РФ с США и втягивании Украины в НАТО.

2022-01-30T11:23+0200

2022-01-30T11:23+0200

2022-01-30T12:03+0200

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КИШИНЕВ, 30 янв – Sputnik. Россия будет добиваться от Запада юридически обязывающих гарантий, которые обеспечивали бы безопасность на европейском континенте при полном и равноправном учете законных интересов Москвы. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в программе "Воскресное время" на Первом канале, пишет РИА Новости.Кроме того, как заявил глава МИД РФ, Россия отправит запрос в НАТО и ОБСЕ с требованием разъяснить обязательство не укреплять безопасность за счет безопасности других.Лавров: США не ответили на главный вопрос - о нерасширении НАТО на восток>>>"Сегодня по линии МИД направляем официальный запрос нашим коллегам в странах альянса и ОБСЕ с настоятельным требованием разъяснить, как они намерены выполнять обязательство не укреплять свою безопасность за счет безопасности других. Если не намерены, то объяснить почему", – пояснил министр.По его словам, ответ НАТО и ОБСЕ будет ключевым вопросом при определении дальнейших предложений, о которых доложат президенту России Владимиру Путину.Также глава МИД РФ отметил, что Россия хочет взаимоуважительных и равноправных отношений с США.Москва получила секретное послание из Вашингтона>>>Также министр добавил, что у России есть свои интересы, как и у США. "Наученные горьким опытом, не хотим оставаться в положении, когда наша безопасность повседневно ущемляется", – отметил Лавров.Кроме того, министр обратил внимание на то, что Запад хочет затянуть Украину в НАТО, но это не укрепит безопасность альянса, а подорвет отношения Запада с Россией.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Также предложения содержат пункт о неразмещении ударных вооружений НАТО у границ России и отвод сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года.Отношения России и Запада, положение Молдовы и ситуация в регионе: итоги недели>>>По словам госсекретаря США Энтони Блинкена, документ отражает озабоченности США действиями России в сфере безопасности и предложения по тем областям, где страны могут найти точки соприкосновения. По его оценке, в письменном ответе есть "очень позитивные вещи", США готовы продвигаться в сферах, где сотрудничество с Россией возможно, готовы обсудить общую безопасность, в ответе еще раз подчеркнуто, что США не поступятся принципом "открытых дверей" НАТО.

https://ru.sputnik.md/20220127/otvet-ssha-nato-predlozheniya-rf--problemy-bezopasnosti-48377844.html

https://ru.sputnik.md/20220127/medvedev-ukraina-nato-48362130.html

https://ru.sputnik.md/20220128/lavrov-moskva-khochet-chtoby-s-ney-rabotali-chestno-48392207.html

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в мире, украина, сша, безопасность, европа, сергей лавров