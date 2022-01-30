https://ru.sputnik.md/20220130/medik-omikron-dva-samykh-chastykh-simptoma-48432902.html

Медик рассказала о двух самых частых симптомах "омикрона"

Медик рассказала о двух самых частых симптомах "омикрона"

Врач отмечает, что симптомы недомогания могут сохраняться и после выздоровления от омикрон-штамма.

2022-01-30T09:13+0200

2022-01-30T09:13+0200

2022-01-30T10:37+0200

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КИШИНЕВ, 30 янв – Sputnik. Заражение штаммом "омикрон" очень часто проявляется в виде астении и головных болей. Об этом сообщила врач-терапевт Марина Астафьева в беседе с телеканалом "Звезда".По словам Астафьевой, симптомы недомогания могут сохраняться и после выздоровления, поэтому организму следует дать время "прийти в себя".Также врач отметила, что практически любая вирусная инфекция вызывает у человека и астению, и головные боли. Астафьева предупредила, что результатом вирусных инфекций часто становится обострение хронических заболеваний."Есть такие заболевания, которые сами по себе нашу иммунную систему подрывают, это так называемая группа риска. Это, например, онкозаболевания, сахарный диабет, аутоиммунные заболевания, связанные с щитовидной железой или с другими органами. Им вообще очень плохо", – сказала врач. Ранее ученые доказали, что "омикрон" наносит гораздо меньший вред легким человека в сравнении с другими штаммами коронавируса.Его обнаружили в Ботсване и ЮАР в двадцатых числах ноября. Он содержит десятки мутаций в S-белке, необходимом патогену для заражения клеток. Предположительно B.1.1.529 изначально развился в организме человека с ослабленным иммунитетом – больного СПИДом или зараженного ВИЧ.Всемирная организация здравоохранения признала B.1.1.529 "вызывающим озабоченность" и присвоила ему название "омикрон" — по 15-й букве греческого алфавита. Эксперты считают, что заражаться могут уже переболевшие и вакцинированные, а симптомы варьируются от усталости до головной боли и ломоты в теле.Новый вариант выявили уже в более чем 110 странах, в том числе в России. В Молдове впервые "омикрон" выявили 11 января.

https://ru.sputnik.md/20220128/ekspert-koronavirus-gripp-odnovremenno-48413048.html

https://ru.sputnik.md/20220129/omikron-tochka-pandemiya-koronavirus-48416786.html

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