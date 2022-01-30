https://ru.sputnik.md/20220130/medvedev-nadal-final-australian-open-48440427.html

Медведев проиграл Надалю в финале Australian Open

Медведев проиграл Надалю в финале Australian Open

Даниил Медведев не смог выиграть свой второй турнир Большого шлема подряд.

2022-01-30T16:17+0200

2022-01-30T16:17+0200

2022-01-30T16:17+0200

спорт

в мире

теннис

даниил медведев

australian open

рафаэль надаль

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КИШИНЕВ, 30 янв – Sputnik. Российский теннисист Даниил Медведев (2 место рейтинга АТР) в воскресенье проиграл испанцу Рафаэлю Надалю (5 строчка рейтинга АТР) в финале Australian Open.Матч продолжался 5 часов 24 минуты и завершился пятисетовой победой Надаля – 2:6, 6:7 (5:7), 6:4, 6:4, 7:5.Медведев и Надаль во второй раз сыграли друг против друга в финале турнира Большого шлема. В 2019 году испанец также в пяти сетах победил Медведева на US Open – 7:5, 6:3, 5:7, 4:6, 6:4.После выигрыша у Медведева Надаль стал первым в списке по количеству побед на турнирах Большого шлема – 21. У серба Новака Джоковича и швейцарца Роджера Федерера на счету по 20 титулов.Единственным молдавским теннисистом, который играл на Australian Open в 2022 году, был Раду Албот. Он прошел в основную сетку через квалификацию и добрался до третьего круга, где проиграл представителю Германии Александру Звереву.В 2021 году Албот впервые дошел до третьего круга Открытого чемпионата Австралии по теннису, установив личный и национальный рекорды.

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2022

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Яна Захарова https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2736/79/27367951_466:0:2514:2048_100x100_80_0_0_1eb6f8fdfe0a8502571d186d52dbe1bd.jpg

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Яна Захарова https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2736/79/27367951_466:0:2514:2048_100x100_80_0_0_1eb6f8fdfe0a8502571d186d52dbe1bd.jpg

в мире, теннис, даниил медведев, australian open, рафаэль надаль