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Медведев проиграл Надалю в финале Australian Open
© AFP 2021 / PAUL CROCKДаниил Медведев из России наносит ответный удар против испанца Рафаэля Надаля во время финального матча в мужском одиночном разряде на четырнадцатый день Открытого чемпионата Австралии по теннису в Мельбурне
© AFP 2021 / PAUL CROCK
Даниил Медведев не смог выиграть свой второй турнир Большого шлема подряд.
КИШИНЕВ, 30 янв – Sputnik. Российский теннисист Даниил Медведев (2 место рейтинга АТР) в воскресенье проиграл испанцу Рафаэлю Надалю (5 строчка рейтинга АТР) в финале Australian Open.
© AFP 2021 / BRANDON MALONEДаниил Медведев в финале Australian Open против испанца Рафаэля Надаля.
Даниил Медведев в финале Australian Open против испанца Рафаэля Надаля.
© AFP 2021 / BRANDON MALONE
Матч продолжался 5 часов 24 минуты и завершился пятисетовой победой Надаля – 2:6, 6:7 (5:7), 6:4, 6:4, 7:5.
© AFP 2021 / WILLIAM WESTДаниил Медведев в финале Australian Open против испанца Рафаэля Надаля.
Даниил Медведев в финале Australian Open против испанца Рафаэля Надаля.
© AFP 2021 / WILLIAM WEST
Медведев и Надаль во второй раз сыграли друг против друга в финале турнира Большого шлема. В 2019 году испанец также в пяти сетах победил Медведева на US Open –
7:5, 6:3, 5:7, 4:6, 6:4.
7:5, 6:3, 5:7, 4:6, 6:4.
После выигрыша у Медведева Надаль стал первым в списке по количеству побед на турнирах Большого шлема – 21. У серба Новака Джоковича и швейцарца Роджера Федерера на счету по 20 титулов.
Единственным молдавским теннисистом, который играл на Australian Open в 2022 году, был Раду Албот. Он прошел в основную сетку через квалификацию и добрался до третьего круга, где проиграл представителю Германии Александру Звереву.
© AFP 2021 / PAUL CROCKМолдавский теннисист Раду Албот на Australian Open
Молдавский теннисист Раду Албот на Australian Open
© AFP 2021 / PAUL CROCK
В 2021 году Албот впервые дошел до третьего круга Открытого чемпионата Австралии по теннису, установив личный и национальный рекорды.
© SputnikВыступления Раду Албота в профессионалах
Выступления Раду Албота в профессионалах
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