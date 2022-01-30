https://ru.sputnik.md/20220130/moldova-troyka-medali-chempionat-evropy-biatlon-48443354.html

Молдова вошла в тройку медального зачета чемпионата Европы по биатлону

Молдова вошла в тройку медального зачета чемпионата Европы по биатлону

Благодаря двум медалям Алины Стремоус команда Молдовы вошла в элиту европейского биатлона.

2022-01-30T16:53+0200

2022-01-30T16:53+0200

2022-01-30T17:00+0200

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КИШИНЕВ, 30 янв – Sputnik. Молдавская команда стала третьей в медальном зачете на чемпионате Европы по биатлону в Арбере, который проходил с 26 по 30 января.Представители лишь трех сборных, в том числе Молдовы, сумели подняться на высшую ступень пьедестала почета на континентальном первенстве. Именно это достижение и позволило в медальном зачете стать Молдове третьей и выиграть одно золото и одно серебро.Обе награды принесла молдавской команде Алина Стремоус. Золото чемпионата Европы она завоевала в гонке преследования на 10 километров, а серебро – в индивидуальной гонке на 15 километров.Первую строчку в медальном зачете заняла команда Норвегии (5 золотых и 1 бронзовая награда), на втором месте – сборная России (2 золота, 3 серебра, 1 бронза).Всего медали на чемпионате Европы в Арбере завоевывали представители шести стран.Участие в чемпионате Европы стало для Алины Стремоус подготовкой к зимней Олимпиаде.Молдову на Играх в Пекине представят пятеро спортсменов: саночница Дойна Дескалуй, а также четверо натурализованных биатлонистов – Алина Стремоус, Алла Гиленко, Максим Макаров и Михаил Усов. Знаменосцем на церемонии открытия будет Дескалуй.

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2022

Яна Захарова https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2736/79/27367951_466:0:2514:2048_100x100_80_0_0_1eb6f8fdfe0a8502571d186d52dbe1bd.jpg

Яна Захарова https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2736/79/27367951_466:0:2514:2048_100x100_80_0_0_1eb6f8fdfe0a8502571d186d52dbe1bd.jpg

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Яна Захарова https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2736/79/27367951_466:0:2514:2048_100x100_80_0_0_1eb6f8fdfe0a8502571d186d52dbe1bd.jpg

в молдове, в мире, топ, медальный зачет, чемпионат европы, биатлон