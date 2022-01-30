https://ru.sputnik.md/20220130/na-granitse-moldova-ocheredi-48435588.html

Внимание, путешественники: на границе Молдовы ожидаются очереди

Внимание, путешественники: на границе Молдовы ожидаются очереди

Пограничная полиция сообщает о возможной сильной загруженности одного пункта пересечения границы.

2022-01-30T12:05+0200

2022-01-30T12:05+0200

2022-01-30T12:05+0200

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пограничная полиция

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КИШИНЕВ, 30 янв – Spuntik. На контрольно-пропускном пункте Крива-Мамалига на молдавско-украинской границе ожидаются большие очереди в воскресенье вечером. Об этом сообщили в Пограничной полиции Молдовы.При этом, как уточнили в ведомстве, остальные пункты пропуска работают в обычном режиме.Путешественникам порекомендовали вместо КПП Крива-Мамалига выбирать пункт Ларга-Кеменцы или Бричаны-Россошаны. А вместо другого КПП Леушены-Албица, где также часто бывает наплыв пассажиров, предлагается выбрать пункты Скулень-Скулень или Костешты-Стынка.Пограничная полиция сообщает, что в случае большого потока пассажиров на КПП Крива – Мамалига на линии контроля будут задействованы несколько дополнительных сотрудников Погранполиции. Также планируется подключить дополнительное специальное оборудование и синхронизировать все процессы.

https://ru.sputnik.md/20220125/kpp-moldova-ochered-48294655.html

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2022

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Александрина Киртоакэ https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/07/07/35396009_568:0:2616:2048_100x100_80_0_0_d6032ede07db2532e4705d0d48daef2f.jpg

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