https://ru.sputnik.md/20220130/na-granitse-moldova-ocheredi-48435588.html
Внимание, путешественники: на границе Молдовы ожидаются очереди
Внимание, путешественники: на границе Молдовы ожидаются очереди
Пограничная полиция сообщает о возможной сильной загруженности одного пункта пересечения границы.
2022-01-30T12:05+0200
2022-01-30T12:05+0200
2022-01-30T12:05+0200
общество
в молдове
молдова
пограничная полиция
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КИШИНЕВ, 30 янв – Spuntik. На контрольно-пропускном пункте Крива-Мамалига на молдавско-украинской границе ожидаются большие очереди в воскресенье вечером. Об этом сообщили в Пограничной полиции Молдовы.При этом, как уточнили в ведомстве, остальные пункты пропуска работают в обычном режиме.Путешественникам порекомендовали вместо КПП Крива-Мамалига выбирать пункт Ларга-Кеменцы или Бричаны-Россошаны. А вместо другого КПП Леушены-Албица, где также часто бывает наплыв пассажиров, предлагается выбрать пункты Скулень-Скулень или Костешты-Стынка.Пограничная полиция сообщает, что в случае большого потока пассажиров на КПП Крива – Мамалига на линии контроля будут задействованы несколько дополнительных сотрудников Погранполиции. Также планируется подключить дополнительное специальное оборудование и синхронизировать все процессы.
https://ru.sputnik.md/20220125/kpp-moldova-ochered-48294655.html
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Александрина Киртоакэ
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Александрина Киртоакэ
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в молдове, молдова, пограничная полиция
Внимание, путешественники: на границе Молдовы ожидаются очереди
Пограничная полиция сообщает о возможной сильной загруженности одного из пунктов пересечения границы.
КИШИНЕВ, 30 янв – Spuntik. На контрольно-пропускном пункте Крива-Мамалига на молдавско-украинской границе ожидаются большие очереди в воскресенье вечером. Об этом сообщили в Пограничной полиции Молдовы.
При этом, как уточнили в ведомстве, остальные пункты пропуска работают в обычном режиме.
"Гражданам, желающим пересечь границу через этот пункт, рекомендуем выбрать другие КПП, чтобы избежать больших очередей", – говорится в сообщении Погранполиции.
Путешественникам порекомендовали вместо КПП Крива-Мамалига выбирать пункт Ларга-Кеменцы или Бричаны-Россошаны. А вместо другого КПП Леушены-Албица, где также часто бывает наплыв пассажиров, предлагается выбрать пункты Скулень-Скулень или Костешты-Стынка.
Пограничная полиция сообщает, что в случае большого потока пассажиров на КПП Крива – Мамалига на линии контроля будут задействованы несколько дополнительных сотрудников Погранполиции. Также планируется подключить дополнительное специальное оборудование и синхронизировать все процессы.