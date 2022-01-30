https://ru.sputnik.md/20220130/narushenie-rechi-kogda-rebenka-nuzhno-pokazat-logopedu-48431254.html
Нарушение речи: когда ребенка нужно показать логопеду
Нарушение речи: когда ребенка нужно показать логопеду
Увеличивается число детей с нарушениями речи и общения. Среди них есть совсем маленькие детки.
2022-01-30T07:30+0200
2022-01-30T07:30+0200
2022-01-30T07:30+0200
общество
в молдове
молдова
нарушение
речь
дети
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КИШИНЕВ, 30 янв – Sputnik. В последнее время все больше родителей обращаются со своими детьми к логопеду, заявила в эфире радиостудии Sputnik Молдова логопед Галина Лозан. По ее словам, логопед – это специалист, который помогает детям правильно и красиво говорить, когда у них возникают проблемы с общением и речью.Лозан отметила, что каждый ребенок развивается по-разному – кто-то начинает говорить позже. Но есть тревожная тенденция, о которой говорят все больше специалистов. Специалист подчеркнула, что именно в этом возрасте родители должны следить за ребенком, а технологии нужно использовать во благо – через интерактивные игры и развивающие мультфильмы.В то же время Лозан признала, что есть и другая причина проблемы – отсутствие общения между родителями и детьми. По ее словам, матерям и отцам необходимо учитывать все факторы развития речи в определенном возрасте.Например, в 2-3 месяца малыш ворчит, в 6 месяцев произносит первые слоги, а в год важно начать произносить первые слова.Лозан призвала родителей обращаться к логопеду, если их беспокоят те или иные ситуации, и они замечают дефекты речи у своих детей.
https://ru.sputnik.md/20220109/zamdirektora-biblioteki-imeni-iona-kryange-chitayte-detyam-vslukh-47863608.html
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в молдове, молдова, нарушение, речь, дети
Нарушение речи: когда ребенка нужно показать логопеду
Увеличивается число детей с нарушениями речи и общения. Среди них есть совсем маленькие дети. Причины этого явления назвала логопед Галина Лозан.
КИШИНЕВ, 30 янв – Sputnik.
В последнее время все больше родителей обращаются со своими детьми к логопеду, заявила в эфире радиостудии Sputnik Молдова
логопед Галина Лозан.
По ее словам, логопед – это специалист, который помогает детям правильно и красиво говорить, когда у них возникают проблемы с общением и речью.
Лозан отметила, что каждый ребенок развивается по-разному – кто-то начинает говорить позже. Но есть тревожная тенденция, о которой говорят все больше специалистов.
"Основной причиной проблем с речью является воздействие на детей с самого раннего возраста экранов гаджетов. Детям следует давать доступ к телефону или планшету только после 3-4 лет и не более 15 минут в день", – сказала Лозан.
Специалист подчеркнула, что именно в этом возрасте родители должны следить за ребенком, а технологии нужно использовать во благо – через интерактивные игры и развивающие мультфильмы.
В то же время Лозан признала, что есть и другая причина проблемы – отсутствие общения между родителями и детьми.
По ее словам, матерям и отцам необходимо учитывать все факторы развития речи в определенном возрасте.
Например, в 2-3 месяца малыш ворчит, в 6 месяцев произносит первые слоги, а в год важно начать произносить первые слова.
"Если ребенок в трехлетнем возрасте не произносит предложений, то можно говорить о нарушении речи. Причины могут быть разные: органические, психосоциальные, наследственная предрасположенность. Если в семье говорят на нескольких языках, то ребенок начнет формулировать предложения позже", – сказала специалист.
Лозан призвала родителей обращаться к логопеду, если их беспокоят те или иные ситуации, и они замечают дефекты речи у своих детей.