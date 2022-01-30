https://ru.sputnik.md/20220130/narushenie-rechi-kogda-rebenka-nuzhno-pokazat-logopedu-48431254.html

Нарушение речи: когда ребенка нужно показать логопеду

Нарушение речи: когда ребенка нужно показать логопеду

Увеличивается число детей с нарушениями речи и общения. Среди них есть совсем маленькие детки.

2022-01-30T07:30+0200

2022-01-30T07:30+0200

2022-01-30T07:30+0200

общество

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КИШИНЕВ, 30 янв – Sputnik. В последнее время все больше родителей обращаются со своими детьми к логопеду, заявила в эфире радиостудии Sputnik Молдова логопед Галина Лозан. По ее словам, логопед – это специалист, который помогает детям правильно и красиво говорить, когда у них возникают проблемы с общением и речью.Лозан отметила, что каждый ребенок развивается по-разному – кто-то начинает говорить позже. Но есть тревожная тенденция, о которой говорят все больше специалистов. Специалист подчеркнула, что именно в этом возрасте родители должны следить за ребенком, а технологии нужно использовать во благо – через интерактивные игры и развивающие мультфильмы.В то же время Лозан признала, что есть и другая причина проблемы – отсутствие общения между родителями и детьми. По ее словам, матерям и отцам необходимо учитывать все факторы развития речи в определенном возрасте.Например, в 2-3 месяца малыш ворчит, в 6 месяцев произносит первые слоги, а в год важно начать произносить первые слова.Лозан призвала родителей обращаться к логопеду, если их беспокоят те или иные ситуации, и они замечают дефекты речи у своих детей.

https://ru.sputnik.md/20220109/zamdirektora-biblioteki-imeni-iona-kryange-chitayte-detyam-vslukh-47863608.html

https://ru.sputnik.md/20211111/vozrast-deti-boleti-covid-19-46304329.html

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2022

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в молдове, молдова, нарушение, речь, дети