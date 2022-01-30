https://ru.sputnik.md/20220130/nemerenko-bolnitsakh-est-mesta-dlya-detey-48432867.html
Немеренко рассказала о наличии в больницах мест для детей с COVID-19
Немеренко рассказала о наличии в больницах мест для детей с COVID-19
Алла Немеренко заявила, что в Молдове не сталкивались с отказом в госпитализации детей с COVID-19.
2022-01-30T09:45+0200
2022-01-30T09:45+0200
2022-01-30T10:41+0200
в молдове
коронавирус
кишинев
молдова
места
больницы
алла немеренко
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КИШИНЕВ, 30 янв – Sputnik. Глава Минздрава Алла Немеренко рассказала о том, сколько мест в больницах Молдовы подготовлено для госпитализации детей с COVID-19.Заявление сделано после того, как столичный градоначальник Ион Чебан заявил о нехватке мест в детских больницах Кишинева из-за наплыва пациентов с коронавирусом не только из столицы, но и из других районов республики.Министр также рассказала, сколько мест для госпитализации детей подготовлены в медучреждениях страны. Республиканские больницы: Муниципальные учреждения:Районные больницы:Единцы, Сороки, Хынчешты, Каушаны, Комрат, Чадыр-Лунга, Флорешты – в каждой больнице есть по 15-20 коек в отделениях педиатрии (в половине этих больниц могут увеличить количество коек до 30).Министр призвала граждан беречь себя, особенно тех, у кого есть хронические заболевания. По возможности лучше оставаться дома, также важно соблюдать меры профилактики COVID-19.
https://ru.sputnik.md/20220129/omikron-tochka-pandemiya-koronavirus-48416786.html
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в молдове, кишинев, молдова, места, больницы, алла немеренко
Немеренко рассказала о наличии в больницах мест для детей с COVID-19
09:45 30.01.2022 (обновлено: 10:41 30.01.2022)
Алла Немеренко заявила, что в Молдове не сталкивались с отказом в госпитализации детей с COVID-19.
КИШИНЕВ, 30 янв – Sputnik. Глава Минздрава Алла Немеренко рассказала о том, сколько мест в больницах Молдовы подготовлено для госпитализации детей с COVID-19.
Заявление сделано после того, как столичный градоначальник Ион Чебан заявил о нехватке мест
в детских больницах Кишинева из-за наплыва пациентов с коронавирусом не только из столицы, но и из других районов республики.
"На протяжении последнего дня службы скорой помощи в стране не сталкивались с отказом в госпитализации детей с COVID-19", – написала Немеренко на своей странице в Facebook.
Министр также рассказала, сколько мест для госпитализации детей подготовлены в медучреждениях страны.
Республиканские больницы:
Центр матери и ребенка и филиал Эмилиан Коцага - 45 мест, еще 21 в филиале, 10 в интенсивной терапии, из них три места для грудничков;
Больница Бельц – 115 мест и еще пять в интенсивной терапии.
Муниципальные учреждения:
Больница имени В. Игнатенко – более 100 коек;
Детская инфекционная больница – более 100 мест.
Районные больницы:
Единцы, Сороки, Хынчешты, Каушаны, Комрат, Чадыр-Лунга, Флорешты – в каждой больнице есть по 15-20 коек в отделениях педиатрии (в половине этих больниц могут увеличить количество коек до 30).
"Минздрав постоянно следит за ситуацией, чтобы в любой критический момент вмешаться", – заявила Немеренко.
Министр призвала граждан беречь себя, особенно тех, у кого есть хронические заболевания. По возможности лучше оставаться дома, также важно соблюдать меры профилактики COVID-19.