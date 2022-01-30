https://ru.sputnik.md/20220130/nemerenko-bolnitsakh-est-mesta-dlya-detey-48432867.html

Немеренко рассказала о наличии в больницах мест для детей с COVID-19

Немеренко рассказала о наличии в больницах мест для детей с COVID-19

Алла Немеренко заявила, что в Молдове не сталкивались с отказом в госпитализации детей с COVID-19.

2022-01-30T09:45+0200

2022-01-30T09:45+0200

2022-01-30T10:41+0200

в молдове

коронавирус

кишинев

молдова

места

больницы

алла немеренко

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КИШИНЕВ, 30 янв – Sputnik. Глава Минздрава Алла Немеренко рассказала о том, сколько мест в больницах Молдовы подготовлено для госпитализации детей с COVID-19.Заявление сделано после того, как столичный градоначальник Ион Чебан заявил о нехватке мест в детских больницах Кишинева из-за наплыва пациентов с коронавирусом не только из столицы, но и из других районов республики.Министр также рассказала, сколько мест для госпитализации детей подготовлены в медучреждениях страны. Республиканские больницы: Муниципальные учреждения:Районные больницы:Единцы, Сороки, Хынчешты, Каушаны, Комрат, Чадыр-Лунга, Флорешты – в каждой больнице есть по 15-20 коек в отделениях педиатрии (в половине этих больниц могут увеличить количество коек до 30).Министр призвала граждан беречь себя, особенно тех, у кого есть хронические заболевания. По возможности лучше оставаться дома, также важно соблюдать меры профилактики COVID-19.

https://ru.sputnik.md/20220129/omikron-tochka-pandemiya-koronavirus-48416786.html

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Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

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в молдове, кишинев, молдова, места, больницы, алла немеренко