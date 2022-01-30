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https://ru.sputnik.md/20220130/pogodnye-rekordy-moldovy-30-yanvarya-48429129.html
Погодные рекорды Молдовы 30 января
Погодные рекорды Молдовы 30 января
В Госгидрометеослужбе страны рассказали о самой высокой и максимально низкой температуре в этот день за всю историю наблюдений синоптиков.
2022-01-30T00:01+0200
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молдова
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КИШИНЕВ, 30 янв – Sputnik. Самым теплым 30 января на территории Молдовы было в начале нулевых. Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы страны.По информации синоптиков, в этот день в 2002 году году воздух прогрелся до +12,3 градуса по Цельсию.А температурный минимум 30 января на территории Молдовы зафиксирован в 1909 году, когда столбик термометра опустился до отметки в -26,4 градуса.Таким образом, разница между самым низким и самым высоким температурными показателями, датированными данным числом и внесенными синоптиками в свои журналы в разные годы, составляет 38,7 градуса.Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.
https://ru.sputnik.md/20220128/shtormovoe-preduprezhdenie-moldova-48396887.html
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Погодные рекорды Молдовы 30 января

00:01 30.01.2022
© Sputnik / Mihai CarausГолуби
Голуби - Sputnik Молдова, 1920, 30.01.2022
© Sputnik / Mihai Caraus
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Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
Все материалы
В Госгидрометеослужбе страны рассказали о самой высокой и максимально низкой температуре в этот день за всю историю наблюдений синоптиков.
КИШИНЕВ, 30 янв – Sputnik. Самым теплым 30 января на территории Молдовы было в начале нулевых. Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы страны.
По информации синоптиков, в этот день в 2002 году году воздух прогрелся до +12,3 градуса по Цельсию.
А температурный минимум 30 января на территории Молдовы зафиксирован в 1909 году, когда столбик термометра опустился до отметки в -26,4 градуса.
Таким образом, разница между самым низким и самым высоким температурными показателями, датированными данным числом и внесенными синоптиками в свои журналы в разные годы, составляет 38,7 градуса.
Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.
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