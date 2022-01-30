https://ru.sputnik.md/20220130/pravitelstvo-moldovy-oni-ne-slyshat-kritiki-i-rasteryalis-48398057.html

Дайджест недели: правительство Молдовы - они не слышат критики и растерялись

Дайджест недели: правительство Молдовы - они не слышат критики и растерялись

Эксперты проанализировали кризисную ситуацию и ответили на вопрос: почему критика граждан воспринимается властью "в штыки".

2022-01-30T10:20+0200

2022-01-30T10:20+0200

2022-01-30T10:49+0200

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Крылов: правительство PAS не знает как работать в кризисной ситуации Крылов: правительство PAS не знает как работать в кризисной ситуации

Кику: "успехи" Майи Санду и правительства - сомнительны Кику: "успехи" Майи Санду и правительства - сомнительны

Шаповалов: для PAS "евроигры" стали важнее интересов народа Молдовы Шаповалов: для PAS "евроигры" стали важнее интересов народа Молдовы

Кузнецов: почему Санду и Гаврилица не спешат с визитами в Москву Кузнецов: почему Санду и Гаврилица не спешат с визитами в Москву

Михэеш: почему правительство Молдовы не контролирует рост цен Михэеш: почему правительство Молдовы не контролирует рост цен

КИШИНЕВ, 30 янв – Sputnik. Сегодня тарифы на топливо, газ и цены продукты питания увеличиваются во многих странах Европы, но ряд государств на правительственном уровне старается их сдерживать, чтобы население не ощущало на себе этот рост.Почему же правительство Молдовы не вмешивается самым решительным образом в данный процесс? Ответ на этот и другие вопросы в эфире радиостудии Sputnik Молдова дали отечественные эксперты.Цены – вне внимания властиПочти два года Молдова и ее граждане живут в условиях чрезвычайной ситуации и кризиса, вызванных пандемией коронавирусной инфекции. В таких условиях рост цен неизбежен, но государство обладает рядом механизмов для того, чтобы народ не так чувствовал негативные изменения, в том числе непрекращающийся рост цен. Об этом в эфире радиостудии Sputnik Молдова заявил политолог Валентин Крылов.По мнению эксперта, сегодня молдавское общество переживает обострение всех проблем, которые возникли с начала пандемии, и если бы представители власти ранее задумывались о том, как предупредить их развитие, как минимизировать пагубные эффекты от них в условиях кризиса, страна не оказалась бы в удручающем положении в экономике и социальной сфере.По мнению политолога, при росте тарифов и цен правительство должно действовать не рыночными, а административными методами, применяя оперативное, местами жесткое регулирование."Кабмин должен учитывать при этом наличие обратной связи с гражданами, то есть постоянно следить за развитием ситуации в результате принятых регуляторных мер, узнавать, как их оценивает народ", – добавил Крылов.Эксперт порекомендовал представителям исполнительной власти чаще встречаться с гражданами страны, обсуждать существующие проблемы на общественном телевидении, в рамках работы неправительственных советов, гражданских платформ, которые могли бы подсказать органам государства, как решить те или иные проблемы, дать необходимые рекомендации.Сомнительные "достижения"В рамках своей предвыборной программы президент Молдовы Майя Санду не раз заявляла о том, что республика фактически находится в изолированном состоянии в международных отношениях, и что, придя к власти, ей удастся реанимировать связи Молдовы с внешними партнерами и ближайшими странами-соседками, разблокировать внешнее финансирование.Удалось ли президенту это сделать больше чем через год после вступления в должность? Ситуацию в эфире радиостудии Sputnik Молдова проанализировал экс-премьер Ион Кику."Каждый раз президент выходит к обществу и говорит, что ей удалось вытянуть Молдову из международной изоляции, по этой причине удается получать деньги из-за рубежа. И на этом фоне очень странно выглядит, что правительство сейчас одалживает деньги на внутреннем рынке по ставкам, которые в три раза выше, чем в сентябре прошлого года", – заявил собеседник.По словам экс-премьера, 4 января текущего года Министерство финансов республики разместило на внутреннем рынке государственные облигации по 8,98% на 91 день и 9,88% сроком на год. При подсчете, по словам Кику, получается, что рост трехкратный.По его словам, займы у банков правительство страны берет для того, чтобы в срок оплачивать гражданам зарплаты и пенсии, а до марта 2022 года процентная ставка по займам может еще вырасти."Власть работает в тандеме с Национальным банком республики. Сначала поднимает процентную ставку, а затем одалживает деньги для бюджетных выплат", – сказал собеседник.Экс-премьер уверен: бюджет Молдовы фактически становится донором для банков, представляющих кредиты правительству партии "Действие и солидарность" (PAS), а владельцами этих банков являются как раз те самые внешние партнеры и доноры, о которых Санду и ее команда не раз упоминали в предвыборные периоды, приходя к власти.Без намека на самокритикуВ обществе и социальных сетях довольно активно обсуждают деятельность нынешнего правительства, которым руководит премьер-министр Наталья Гаврилица.После выборов прошло достаточно времени и эйфория у многих прошла, равно как и ожидания изменений жизни к лучшему. На фоне роста тарифов на энергоресурсы, продукты, товары первой необходимости, бензин и дизельное топливо многие граждане выступают с критикой в адрес правящей партии "Действие и солидарность" (PAS) и ее назначенцев на государственных должностях.Слышат ли народную критику в правительстве? Нужна ли кабмину помощь экспертного сообщества в непростых кризисных условиях? Что мешает премьеру и президенту Молдовы развивать конструктивный и прагматичный диалог с Россией?Ответы на эти вопросы в эфире программы "Утро на Sputnik'е" дал политический аналитик, социолог Ян Лисневский."Евроигры" – во главе углаВ эфире частного румынского телеканала президент Майя Санду заявила, что Россия якобы направила "своих людей" в Приднестровье в 1992 году и спровоцировала вооруженный конфликт в регионе, чтобы помешать Молдове обрести независимость от СССР.После этого спича Санду российский сенатор Алексей Пушков в публикации в Telegram призвал к более жесткой позиции по газовому вопросу в переговорах с Молдовой.Почему представители партии PAS и президент не стремятся развивать с Россией конструктивный диалог? Ответ на вопрос в эфире радиостудии Sputnik Молдова дал политолог, историк, доктор философии Борис Шаповалов.По словам политолога, в администрации молдавского президента предпочли ответить не совсем оригинально, упомянув о том, что приглашения не поступало, хотя такого, уверен Шаповалов, вообще не могло произойти на высоком уровне."Очень часто представители молдавской власти, президент говорят о том, что не видят повестки в некоторых мероприятиях, проводимых на межгосударственном уровне на площадке СНГ. Вот и следовало бы Санду полететь в Россию, встретиться с Владимиром Путиным, использовать этот момент для знакомства, чтобы обсудить цену на газ", – добавил политолог.Шаповалов уверен: в кулуарах организуемых в России встреч можно было бы обменяться позициями, всерьез пообщаться по многим вопросам двусторонней повестки между Молдовой и РФ."Есть же вопросы, касающиеся экспорта сельхозпродукции из Молдовы, условий пребывания наших мигрантов на территории РФ, их надо решать", - сказал Шаповалов.Эксперт также заявил о том, что все возможности налаживания двусторонних отношений с Россией, видимо, не используются представителями власти, потому что есть некие рекомендации от западных кураторов Молдовы.Политолог резюмировал: об этом свидетельствует участие первых лиц молдавского государства в различных мероприятиях, в том числе в работе "Крымской платформы" и других подобных площадок.Россия открыта к диалогуМногие отечественные эксперты в области энергетики в момент введения очередного чрезвычайного положения в Молдове, связанного с поставками газа в республику и неспособностью Молдовы заранее находить деньги для оплаты счетов перед "Газпромом" на месяц вперед, заявляли в эфире радиостудии Sputnik Молдова, что если бы отечественные политики высшего ранга поехали на переговоры в Москву, можно было бы договориться и найти решения.О том, что останавливает президента Майю Санду и премьер-министра Наталью Гаврилицу это сделать, в эфире рассказал политолог, доктор права, профессор Александр Кузнецов.По мнению эксперта, и президент, и премьер республики по каким-то причинам боятся встречаться с российским лидером, а главе государства за год пребывания в этой должности следовало бы хоть раз встретиться с Путиным, познакомиться, поговорить и обсудить все накопившиеся вопросы двусторонних отношений."Ошибка молдавской стороны в том, что при продлении контракта на поставки газа чиновники из кабмина Гаврилицы подробно не ознакомились с текстом документа, а сейчас возникают трудности с предоплатой. Если бы представители правительства Молдовы были более сговорчивыми, контракт мог бы работать по-другому", – добавил политолог.Как подчеркнул Кузнецов, в случае, если представители партии "Действие и солидарность" (PAS) станут более открыты к диалогу с российской стороной, будут созданы условия для переговоров по новому газовому контракту, который был бы еще более выгоден для Молдовы и ее граждан.А между тем растут цены...Граждане Молдовы практически ежедневно сталкиваются с тем, что из кармана приходится выкладывать все больше денег, учитывая повышение цен на нефтепродукты на АЗС и рост стоимости провизии и энергоресурсов.Почему правительство не вмешивается самым решительным образом в этот процесс? Ответ на вопрос в эфире студии Sputnik Молдова дал политический аналитик Роман Михэеш."Вопрос по ценам очень острый. Есть эксперты и политики, которые твердо убеждены, что правительство не имеет права вмешиваться в рыночные отношения. С другой стороны, некоторые страны Евросоюза уже установили ряд правил для формирования цен", – заявил Михэеш.По мнению эксперта, в Молдове давно следует установить контроль за ростом цен и ограничением этого процесса, поскольку в условиях кризиса во многих отраслях экономики и социальной жизни такие меры оправданы.Как считает собеседник, мониторингом уровня цен должно заниматься Министерство экономики республики, а правительство должно четко продумать эти механизмы. Через два-три месяца, когда закончится зимний период, эти ограничения можно будет отменить, считает Михэеш.По оценкам экономических экспертов, цены на продукты питания первой необходимости в республике за последние несколько месяцев возросли на 15-17%, на товары широкого потребления – в среднем на 10-12%.

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Андрей Петрик https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2066/15/20661575_338:0:1554:1215_100x100_80_0_0_420d0cf6d7b673086dadb8b2ed013281.jpg

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правительство, молдова, кризис, причины, критика, pas