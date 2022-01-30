https://ru.sputnik.md/20220130/prognoz-ekonomista-chto-zhdet-moldovu-cherez-10-let-48444309.html

Прогноз экономиста: что ждет Молдову через 10 лет

Прогноз экономиста: что ждет Молдову через 10 лет

Обсудили с экономическим экспертом феномен миграции населения из Молдовы.

2022-01-30T18:33+0200

2022-01-30T18:33+0200

2022-01-30T18:33+0200

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О том, насколько "хорошо" жить в Молдове, наглядно свидетельствуют цифры сокращения численности населения республики.Если в качестве отправной точки расчета взять 1991 год, когда население составляло около 4,5 миллиона человек, то сегодня показатели плачевные.Согласно данным Национального бюро статистики Молдовы, численность населения республики приравнивается к 2,59 миллиона человек. В то время как реальное число людей, проживающих в стране, еще ниже. Значительная разница по сравнению с моментом распада СССР, не правда ли?Какие факторы влияют на стремительный и все еще увеличивающийся отток граждан за границу? Как повышение тарифов на энергоносители и фактор обнищания населения скажутся на том, что граждане попросту будут убегать из страны? Эти и другие вопросы обсудили в эфире радиостудии Sputnik Молдова c экономическим экспертом Вячеславом Ионицэ.По его словам, первая волна миграции началась сразу после выхода Молдовы из состава СССР."Речь идет о тех, кто иммигрировал и сменил гражданство. Причина, думаю, заключалась в экономической составляющей. Вторая волна началась в двухтысячных годах, когда за пять лет из Молдовы уехали 200 тысяч человек. С 1996 по 2000-й – тоже где-то 190 тысяч", – сказал Ионицэ.Причины кризиса кадров в Молдове>>>Отвечая на вопрос о том, как может измениться численность населения Молдовы через 10 лет, экономист ответил, что миграция будет медленно угасать, но все равно останется в пределах 25-35 тысяч человек в год.При этом экономист предположил, что через некоторое время начнется трудовая миграция в Молдову. Таким образом, считает Ионицэ, в республике будет наблюдаться два противоположных феномена.

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2022

Алена Матвеева https://cdnn1.img.sputnik.md/img/125/53/1255305_0:59:354:413_100x100_80_0_0_6033c964975e796ba8f59d6818e59ba3.jpg

Алена Матвеева https://cdnn1.img.sputnik.md/img/125/53/1255305_0:59:354:413_100x100_80_0_0_6033c964975e796ba8f59d6818e59ba3.jpg

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Алена Матвеева https://cdnn1.img.sputnik.md/img/125/53/1255305_0:59:354:413_100x100_80_0_0_6033c964975e796ba8f59d6818e59ba3.jpg

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