https://ru.sputnik.md/20220130/samyy-tochnyy-prognoz-pogody-sneg-gololeditsa-48430633.html

Самый точный прогноз погоды: снег и гололедица

Самый точный прогноз погоды: снег и гололедица

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2022-01-30T07:00+0200

2022-01-30T07:00+0200

2022-01-30T07:00+0200

прогноз погоды

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КИШИНЕВ, 30 янв – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 30 января погода будет определяться влиянием области пониженного атмосферного давления.Переменная облачность, ночью временами слабый снег, днем местами слабый снег. На дорогах гололедица.Ветер юго-западный умеренный, ночью порывистый.Средняя температура в дневные часы в республике составит от 0 до +5 градусов по Цельсию, ночью – от -7 до –2.Точный прогноз погоды в Кишиневе 30 января: днем – от 0 до +2 , ночью – от –5 до –3 градусов.С 31 января и до 4 февраля сохранится такая же погода: до +5 днем и до -5 в ночные часы. В некоторые дни прогнозируют слабый снег и гололедицу. Праздники и народные приметыНародный праздник Антон Перезимник отмечается 30 января.Верующие православной церкви в этот день чтут память преподобных Антониев: Великого, Дымского и Черноезерского.Если весь день была оттепель, ждите ранней весны и хорошего улова рыбы.Если солнце показалось только в полдень, следует ожидать ранней весны.Идет снег – примета к тому, что будет поздняя весна.Если белки 30 января собираются стайками в одном дупле, морозы будут долгими и сильными.

https://ru.sputnik.md/20211031/pravoslavnyy-kalendar-2022-god-46044458.html

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2022

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Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

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прогноз погоды