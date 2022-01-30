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Самый точный прогноз погоды: снег и гололедица
Самый точный прогноз погоды: снег и гололедица
Ежедневно читайте на Sputnik Молдова подробный метеопрогноз, узнавайте о народных приметах и традициях.
2022-01-30T07:00+0200
2022-01-30T07:00+0200
прогноз погоды
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КИШИНЕВ, 30 янв – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 30 января погода будет определяться влиянием области пониженного атмосферного давления.Переменная облачность, ночью временами слабый снег, днем местами слабый снег. На дорогах гололедица.Ветер юго-западный умеренный, ночью порывистый.Средняя температура в дневные часы в республике составит от 0 до +5 градусов по Цельсию, ночью – от -7 до –2.Точный прогноз погоды в Кишиневе 30 января: днем – от 0 до +2 , ночью – от –5 до –3 градусов.С 31 января и до 4 февраля сохранится такая же погода: до +5 днем и до -5 в ночные часы. В некоторые дни прогнозируют слабый снег и гололедицу. Праздники и народные приметыНародный праздник Антон Перезимник отмечается 30 января.Верующие православной церкви в этот день чтут память преподобных Антониев: Великого, Дымского и Черноезерского.Если весь день была оттепель, ждите ранней весны и хорошего улова рыбы.Если солнце показалось только в полдень, следует ожидать ранней весны.Идет снег – примета к тому, что будет поздняя весна.Если белки 30 января собираются стайками в одном дупле, морозы будут долгими и сильными.
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Юлия Липовая
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прогноз погоды

Самый точный прогноз погоды: снег и гололедица

07:00 30.01.2022
© Sputnik / Kirill Kallinikov / Перейти в фотобанкСосулька на крыше дома в Центральной России
Сосулька на крыше дома в Центральной России - Sputnik Молдова, 1920, 30.01.2022
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Юлия Липовая
Все материалы
Ежедневно читайте на Sputnik Молдова подробный метеопрогноз, узнавайте о народных приметах и традициях.
КИШИНЕВ, 30 янв – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 30 января погода будет определяться влиянием области пониженного атмосферного давления.
Переменная облачность, ночью временами слабый снег, днем местами слабый снег. На дорогах гололедица.
Ветер юго-западный умеренный, ночью порывистый.
Средняя температура в дневные часы в республике составит от 0 до +5 градусов по Цельсию, ночью – от -7 до –2.
Точный прогноз погоды в Кишиневе 30 января: днем – от 0 до +2 , ночью – от –5 до –3 градусов.
С 31 января и до 4 февраля сохранится такая же погода: до +5 днем и до -5 в ночные часы. В некоторые дни прогнозируют слабый снег и гололедицу.

Праздники и народные приметы

Народный праздник Антон Перезимник отмечается 30 января.
Верующие православной церкви в этот день чтут память преподобных Антониев: Великого, Дымского и Черноезерского.
Церковный православный календарь 2022 (Заглушка) - Sputnik Молдова, 1920, 31.10.2021
Инфографика
Православный календарь на 2022 год
31 октября 2021, 07:30
Если весь день была оттепель, ждите ранней весны и хорошего улова рыбы.
Если солнце показалось только в полдень, следует ожидать ранней весны.
Идет снег – примета к тому, что будет поздняя весна.
Если белки 30 января собираются стайками в одном дупле, морозы будут долгими и сильными.
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