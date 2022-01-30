https://ru.sputnik.md/20220130/sergio-mattarella-pereizbranie-president-italy-photo-48436947.html

Как Серджо Маттарелла был переизбран президентом Италии – фото

Как Серджо Маттарелла был переизбран президентом Италии – фото

Смотрите в фотоленте Sputnik, как Серджо Маттарелла был переизбран президентом Италии.

2022-01-30T13:07+0200

2022-01-30T13:07+0200

2022-01-30T13:07+0200

фото

в мире

выборы

италия

президент

серджо маттарелла

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Маттарелла переизбран национальным парламентом на совместном заседании палат с участием представителей всех 20 областей Италии.В восьмом туре президентских выборов приняли участие 983 из 1009 так называемых "больших выборщиков", 759 из них отдали голоса за Маттареллу. Его ближайший преследователь, бывший прокурор Карло Нордио, известный участием в судебных процессах над членами "Красных бригад", заручился поддержкой 90 голосовавших.

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фото, в мире, выборы, италия, президент, серджо маттарелла