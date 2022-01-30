Как Серджо Маттарелла был переизбран президентом Италии – фото
Президент Италии Серджо Маттарелла после переизбрания в Риме.
Президент Италии Серджо Маттарелла после переизбрания в Риме.
Председатель Сената Мария Элизабетта Альберти после переизбрания президентом Италии Серджо Маттарелла.
Председатель Сената Мария Элизабетта Альберти после переизбрания президентом Италии Серджо Маттарелла.
Сбор использованных карандашей в парламенте в Риме.
Сбор использованных карандашей в парламенте в Риме.
Общий вид на палату депутатов во время голосования на президентских выборах в Италии.
Общий вид на палату депутатов во время голосования на президентских выборах в Италии.
Итальянский политик Маттео Сальвини во время голосования на президентских выборах в Италии.
Итальянский политик Маттео Сальвини во время голосования на президентских выборах в Италии.
Депутаты хлопают после переизбрания президентом Италии Серджо Маттарелла.
Депутаты хлопают после переизбрания президентом Италии Серджо Маттарелла.
Президент Италии Серджо Маттарелла после переизбрания в Риме.
Президент Италии Серджо Маттарелла после переизбрания в Риме.
Президент Италии Серджо Маттарелла после переизбрания в Риме.
Президент Италии Серджо Маттарелла после переизбрания в Риме.
Лидер Демократической партии Энрико Летта во время селфи с депутатами в Сенате Италии.
Лидер Демократической партии Энрико Летта во время селфи с депутатами в Сенате Италии.
Президент Италии Серджо Маттарелла после переизбрания в Риме.
Президент Италии Серджо Маттарелла после переизбрания в Риме.