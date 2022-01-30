Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
Экспозиция фотоаппаратов в музее киноконцерна Мосфильм в Москве - Sputnik Молдова, 1920
Фото
Смотрите самые интересные и эксклюзивные кадры того, что происходит в Молдове и мире.
https://ru.sputnik.md/20220130/sergio-mattarella-pereizbranie-president-italy-photo-48436947.html
Как Серджо Маттарелла был переизбран президентом Италии – фото
Как Серджо Маттарелла был переизбран президентом Италии – фото
Смотрите в фотоленте Sputnik, как Серджо Маттарелла был переизбран президентом Италии.
2022-01-30T13:07+0200
2022-01-30T13:07+0200
фото
в мире
выборы
италия
президент
серджо маттарелла
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e6/01/1e/48436954_0:0:2378:1338_1920x0_80_0_0_aba625c7d2c7ecd01585b354dece3077.jpg
Маттарелла переизбран национальным парламентом на совместном заседании палат с участием представителей всех 20 областей Италии.В восьмом туре президентских выборов приняли участие 983 из 1009 так называемых "больших выборщиков", 759 из них отдали голоса за Маттареллу. Его ближайший преследователь, бывший прокурор Карло Нордио, известный участием в судебных процессах над членами "Красных бригад", заручился поддержкой 90 голосовавших.
италия
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e6/01/1e/48436954_247:0:2378:1598_1920x0_80_0_0_31dd4f602b2a94c6a4b432df86f57cdc.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
фото, в мире, выборы, италия, президент, серджо маттарелла

Как Серджо Маттарелла был переизбран президентом Италии – фото

13:07 30.01.2022
Подписаться на
Смотрите в фотоленте Sputnik, как Серджо Маттарелла был переизбран президентом Италии.
Маттарелла переизбран национальным парламентом на совместном заседании палат с участием представителей всех 20 областей Италии.
В восьмом туре президентских выборов приняли участие 983 из 1009 так называемых "больших выборщиков", 759 из них отдали голоса за Маттареллу. Его ближайший преследователь, бывший прокурор Карло Нордио, известный участием в судебных процессах над членами "Красных бригад", заручился поддержкой 90 голосовавших.
© REUTERS / Italian Presidency/Paolo Giandotti

Президент Италии Серджо Маттарелла после переизбрания в Риме.

Президент Италии Серджо Маттарелла после переизбрания в Риме. - Sputnik Молдова
1/10
© REUTERS / Italian Presidency/Paolo Giandotti

Президент Италии Серджо Маттарелла после переизбрания в Риме.

© REUTERS / Gregorio Borgia/Pool

Председатель Сената Мария Элизабетта Альберти после переизбрания президентом Италии Серджо Маттарелла.

Председатель Сената Мария Элизабетта Альберти после переизбрания президентом Италии Серджо Маттарелла. - Sputnik Молдова
2/10
© REUTERS / Gregorio Borgia/Pool

Председатель Сената Мария Элизабетта Альберти после переизбрания президентом Италии Серджо Маттарелла.

© AP Photo / Gregorio Borgia / Pool

Сбор использованных карандашей в парламенте в Риме.

Сбор использованных карандашей в парламенте в Риме. - Sputnik Молдова
3/10
© AP Photo / Gregorio Borgia / Pool

Сбор использованных карандашей в парламенте в Риме.

© REUTERS / Remo Casilli/Pool

Общий вид на палату депутатов во время голосования на президентских выборах в Италии.

Общий вид на палату депутатов во время голосования на президентских выборах в Италии. - Sputnik Молдова
4/10
© REUTERS / Remo Casilli/Pool

Общий вид на палату депутатов во время голосования на президентских выборах в Италии.

© REUTERS / Remo Casilli/Pool

Итальянский политик Маттео Сальвини во время голосования на президентских выборах в Италии.

Итальянский политик Маттео Сальвини во время голосования на президентских выборах в Италии. - Sputnik Молдова
5/10
© REUTERS / Remo Casilli/Pool

Итальянский политик Маттео Сальвини во время голосования на президентских выборах в Италии.

© REUTERS / Gregorio Borgia/Pool

Депутаты хлопают после переизбрания президентом Италии Серджо Маттарелла.

Депутаты хлопают после переизбрания президентом Италии Серджо Маттарелла. - Sputnik Молдова
6/10
© REUTERS / Gregorio Borgia/Pool

Депутаты хлопают после переизбрания президентом Италии Серджо Маттарелла.

© REUTERS / Italian Presidency/Paolo Giandotti

Президент Италии Серджо Маттарелла после переизбрания в Риме.

Президент Италии Серджо Маттарелла после переизбрания в Риме. - Sputnik Молдова
7/10
© REUTERS / Italian Presidency/Paolo Giandotti

Президент Италии Серджо Маттарелла после переизбрания в Риме.

© REUTERS / Italian Presidency/Paolo Giandotti

Президент Италии Серджо Маттарелла после переизбрания в Риме.

Президент Италии Серджо Маттарелла после переизбрания в Риме. - Sputnik Молдова
8/10
© REUTERS / Italian Presidency/Paolo Giandotti

Президент Италии Серджо Маттарелла после переизбрания в Риме.

© REUTERS / Gregorio Borgia/Pool

Лидер Демократической партии Энрико Летта во время селфи с депутатами в Сенате Италии.

Лидер Демократической партии Энрико Летта во время селфи с депутатами в Сенате Италии. - Sputnik Молдова
9/10
© REUTERS / Gregorio Borgia/Pool

Лидер Демократической партии Энрико Летта во время селфи с депутатами в Сенате Италии.

© REUTERS / Italian Presidency/Paolo Giandotti

Президент Италии Серджо Маттарелла после переизбрания в Риме.

Президент Италии Серджо Маттарелла после переизбрания в Риме. - Sputnik Молдова
10/10
© REUTERS / Italian Presidency/Paolo Giandotti

Президент Италии Серджо Маттарелла после переизбрания в Риме.

Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
Пресс-центр
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский