https://ru.sputnik.md/20220130/shtormovoe-preduprezhdenie-moldova-usilitsya-veter-48437809.html
Штормовое предупреждение: в Молдове усилится ветер
Штормовое предупреждение: в Молдове усилится ветер
В республике вновь ожидается усиление ветра.
2022-01-30T12:31+0200
2022-01-30T12:31+0200
2022-01-30T13:59+0200
общество
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желтый код
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штормовое предупреждение
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КИШИНЕВ, 30 янв - Sputnik. Государственная гидрометеослужба объявила "желтый код" метеоопасности в связи с усилением ветра.Предупреждение будет действовать с 20.00 воскресенья, 30 января, до 17.00 понедельника, 31 января. "Желтый код" предполагает, что погодные условия потенциально опасны. Ожидаемые метеорологические явления обычны для территории страны, но временами могут угрожать отдельным видам социально-экономической деятельности.Согласно последнему прогнозу метеорологов, в воскресенье в Молдове средняя температура в дневные часы составит от 0 до +5 градусов по Цельсию.
https://ru.sputnik.md/20220130/samyy-tochnyy-prognoz-pogody-sneg-gololeditsa-48430633.html
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в молдове, молдова, желтый код, ветер, штормовое предупреждение
Штормовое предупреждение: в Молдове усилится ветер
12:31 30.01.2022 (обновлено: 13:59 30.01.2022)
В республике вновь ожидается усиление ветра, в воскресенье сообщили в Госгидрометеослужбе.
КИШИНЕВ, 30 янв - Sputnik. Государственная гидрометеослужба объявила "желтый код" метеоопасности в связи с усилением ветра.
Предупреждение будет действовать с 20.00 воскресенья, 30 января, до 17.00 понедельника, 31 января.
"С 20.00 30 января до 17.00 31 января в республике ожидается усиление северо-западного ветра порывами до 15-20 метров в секунду", – говорится в сообщении метеорологов.
"Желтый код" предполагает, что погодные условия потенциально опасны. Ожидаемые метеорологические явления обычны для территории страны, но временами могут угрожать отдельным видам социально-экономической деятельности.
Согласно последнему прогнозу метеорологов, в воскресенье в Молдове средняя температура в дневные часы составит от 0 до +5 градусов по Цельсию.