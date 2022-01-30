https://ru.sputnik.md/20220130/shtormovoe-preduprezhdenie-moldova-usilitsya-veter-48437809.html

Штормовое предупреждение: в Молдове усилится ветер

Штормовое предупреждение: в Молдове усилится ветер

В республике вновь ожидается усиление ветра.

2022-01-30T12:31+0200

2022-01-30T12:31+0200

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КИШИНЕВ, 30 янв - Sputnik. Государственная гидрометеослужба объявила "желтый код" метеоопасности в связи с усилением ветра.Предупреждение будет действовать с 20.00 воскресенья, 30 января, до 17.00 понедельника, 31 января. "Желтый код" предполагает, что погодные условия потенциально опасны. Ожидаемые метеорологические явления обычны для территории страны, но временами могут угрожать отдельным видам социально-экономической деятельности.Согласно последнему прогнозу метеорологов, в воскресенье в Молдове средняя температура в дневные часы составит от 0 до +5 градусов по Цельсию.

https://ru.sputnik.md/20220130/samyy-tochnyy-prognoz-pogody-sneg-gololeditsa-48430633.html

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Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

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