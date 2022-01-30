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Штормовое предупреждение: в Молдове усилится ветер
Штормовое предупреждение: в Молдове усилится ветер
В республике вновь ожидается усиление ветра.
2022-01-30T12:31+0200
2022-01-30T13:59+0200
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КИШИНЕВ, 30 янв - Sputnik. Государственная гидрометеослужба объявила "желтый код" метеоопасности в связи с усилением ветра.Предупреждение будет действовать с 20.00 воскресенья, 30 января, до 17.00 понедельника, 31 января. "Желтый код" предполагает, что погодные условия потенциально опасны. Ожидаемые метеорологические явления обычны для территории страны, но временами могут угрожать отдельным видам социально-экономической деятельности.Согласно последнему прогнозу метеорологов, в воскресенье в Молдове средняя температура в дневные часы составит от 0 до +5 градусов по Цельсию.
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в молдове, молдова, желтый код, ветер, штормовое предупреждение

Штормовое предупреждение: в Молдове усилится ветер

12:31 30.01.2022 (обновлено: 13:59 30.01.2022)
© Sputnik / Miroslav RotariВетер
Ветер - Sputnik Молдова, 1920, 30.01.2022
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
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В республике вновь ожидается усиление ветра, в воскресенье сообщили в Госгидрометеослужбе.
КИШИНЕВ, 30 янв - Sputnik. Государственная гидрометеослужба объявила "желтый код" метеоопасности в связи с усилением ветра.
Предупреждение будет действовать с 20.00 воскресенья, 30 января, до 17.00 понедельника, 31 января.

"С 20.00 30 января до 17.00 31 января в республике ожидается усиление северо-западного ветра порывами до 15-20 метров в секунду", – говорится в сообщении метеорологов.

"Желтый код" предполагает, что погодные условия потенциально опасны. Ожидаемые метеорологические явления обычны для территории страны, но временами могут угрожать отдельным видам социально-экономической деятельности.
Согласно последнему прогнозу метеорологов, в воскресенье в Молдове средняя температура в дневные часы составит от 0 до +5 градусов по Цельсию.
Сосулька на крыше дома в Центральной России - Sputnik Молдова, 1920, 30.01.2022
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