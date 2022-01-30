https://ru.sputnik.md/20220130/skolko-stoit-moldova-strakhovka-zdorovya-doma-48442929.html
Сколько стоит в Молдове страховка здоровья и дома
Сколько стоит в Молдове страховка здоровья и дома
Смешанное страхование – услуга, разработанная для покрытия рисков, связанных со здоровьем и управлением дома.
2022-01-30T19:05+0200
2022-01-30T19:05+0200
2022-01-30T19:05+0200
в молдове
общество
молдова
страхование
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e6/01/12/48118017_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_718830a24d6b34eb293291f5499382ca.jpg
КИШИНЕВ, 30 янв – Sputnik. Дом стоимостью два миллиона леев можно застраховать за 2500 леев в год, рассказала в эфире радиостудии Sputnik Молдова директор филиала страховой компании в Кишиневе Татьяна Страдник.Эксперт также объяснила, что представляет собой смешанное страхование в Молдове. По ее словам, страховые компании предлагают привлекательные пакеты, содержащие смешанные договоры страхования, даже несмотря на то, что в последнее время наблюдается рост стоимости недвижимости."Смешанное страхование также покрывает потери в результате кражи из домов и квартир. При страховании таких предметов, как стол, стул, телевизор, ставка выше, но это оправдано. Делается перепись всех предметов в доме. А в случае пожара, причинившего ущерб, компания оплатит потери в размере 10% от страховки", – добавила эксперт.Специалист предупредила население о важности еще и медицинского страхования.Собеседница Sputnik отметила, что граждане Молдовы, к сожалению, оформляют только полисы обязательного страхования. Таким образом, они страхуют свои автомобили, но не здоровье, жизнь, дома и бизнес.При этом эксперт констатировала, что зимой спрос на страхование жилья растет, вероятно, из-за риска возникновения пожара.
https://ru.sputnik.md/20211125/byudzhet-medstrakhovaniya-prinyat-pervom-chtenii-tsena-polisa-2022-46730546.html
молдова
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Кристина Баш
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/01/04/33140301_0:52:354:406_100x100_80_0_0_5e67ffc37ddc0167113239ac795efd29.jpg
Кристина Баш
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/01/04/33140301_0:52:354:406_100x100_80_0_0_5e67ffc37ddc0167113239ac795efd29.jpg
Новости
ru_MD
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e6/01/12/48118017_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_e58928e0680f5a42dcf03b2fe1a663d1.jpg
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Кристина Баш
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/01/04/33140301_0:52:354:406_100x100_80_0_0_5e67ffc37ddc0167113239ac795efd29.jpg
в молдове, молдова, страхование
Сколько стоит в Молдове страховка здоровья и дома
Смешанное страхование – услуга, специально разработанная для покрытия рисков, связанных со здоровьем человека и управлением домом, в котором он живет.
КИШИНЕВ, 30 янв – Sputnik.
Дом стоимостью два миллиона леев можно застраховать за 2500 леев в год, рассказала в эфире радиостудии Sputnik Молдова
директор филиала страховой компании в Кишиневе Татьяна Страдник.
Эксперт также объяснила, что представляет собой смешанное страхование в Молдове.
"Контракт смешанной страховки включает в том числе пожары (самый высокий риск для здания), затопление жилья соседями сверху, землетрясение, а также несчастные случаи на территории Молдовы, в результате которых пострадало лицо, прописанное в контракте и члены его семьи", – пояснила Страдник.
По ее словам, страховые компании предлагают привлекательные пакеты, содержащие смешанные договоры страхования, даже несмотря на то, что в последнее время наблюдается рост стоимости недвижимости.
"Смешанное страхование также покрывает потери в результате кражи из домов и квартир. При страховании таких предметов, как стол, стул, телевизор, ставка выше, но это оправдано. Делается перепись всех предметов в доме. А в случае пожара, причинившего ущерб, компания оплатит потери в размере 10% от страховки", – добавила эксперт.
Специалист предупредила население о важности еще и медицинского страхования.
Собеседница Sputnik
отметила, что граждане Молдовы, к сожалению, оформляют только полисы обязательного страхования. Таким образом, они страхуют свои автомобили, но не здоровье, жизнь, дома и бизнес.
При этом эксперт констатировала, что зимой спрос на страхование жилья растет, вероятно, из-за риска возникновения пожара.