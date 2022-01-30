https://ru.sputnik.md/20220130/skolko-stoit-moldova-strakhovka-zdorovya-doma-48442929.html

Сколько стоит в Молдове страховка здоровья и дома

Сколько стоит в Молдове страховка здоровья и дома

Смешанное страхование – услуга, разработанная для покрытия рисков, связанных со здоровьем и управлением дома.

2022-01-30T19:05+0200

2022-01-30T19:05+0200

2022-01-30T19:05+0200

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страхование

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КИШИНЕВ, 30 янв – Sputnik. Дом стоимостью два миллиона леев можно застраховать за 2500 леев в год, рассказала в эфире радиостудии Sputnik Молдова директор филиала страховой компании в Кишиневе Татьяна Страдник.Эксперт также объяснила, что представляет собой смешанное страхование в Молдове. По ее словам, страховые компании предлагают привлекательные пакеты, содержащие смешанные договоры страхования, даже несмотря на то, что в последнее время наблюдается рост стоимости недвижимости."Смешанное страхование также покрывает потери в результате кражи из домов и квартир. При страховании таких предметов, как стол, стул, телевизор, ставка выше, но это оправдано. Делается перепись всех предметов в доме. А в случае пожара, причинившего ущерб, компания оплатит потери в размере 10% от страховки", – добавила эксперт.Специалист предупредила население о важности еще и медицинского страхования.Собеседница Sputnik отметила, что граждане Молдовы, к сожалению, оформляют только полисы обязательного страхования. Таким образом, они страхуют свои автомобили, но не здоровье, жизнь, дома и бизнес.При этом эксперт констатировала, что зимой спрос на страхование жилья растет, вероятно, из-за риска возникновения пожара.

https://ru.sputnik.md/20211125/byudzhet-medstrakhovaniya-prinyat-pervom-chtenii-tsena-polisa-2022-46730546.html

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2022

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Кристина Баш https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/01/04/33140301_0:52:354:406_100x100_80_0_0_5e67ffc37ddc0167113239ac795efd29.jpg

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Кристина Баш https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/01/04/33140301_0:52:354:406_100x100_80_0_0_5e67ffc37ddc0167113239ac795efd29.jpg

в молдове, молдова, страхование