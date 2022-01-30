https://ru.sputnik.md/20220130/sostoyanie-nakhoditsya-samyy-krasivyy-sssr-kishinevskiy-tsirk-48432095.html

В каком состоянии находится самый красивый в СССР Кишиневский цирк

В каком состоянии находится самый красивый в СССР Кишиневский цирк

После оглушительного успеха в конце ХХ века Кишиневский цирк бросили умирать. Во что превратилось здание с уникальным архитектурным стилем?

2022-01-30T17:26+0200

2022-01-30T17:26+0200

2022-01-30T17:26+0200

видео

кишинев

молдова

цирк

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Кишиневский цирк, когда-то достопримечательность столицы Молдовы, долгие годы пребывает в заброшенном состоянии. Сейчас он стал практически неузнаваемым. В какой-то момент здание превратилось в свалку и приют для бездомных.Но со временем дело сдвинулось с мертвой точки – мусор утилизировали, вскоре начнется обширный проект по восстановлению строения. Однако до былого очарования Кишиневскому цирку предстоит пройти долгий путь.Трудно представить, что есть жители Молдовы, родившиеся до 2000-х годов, которые хотя бы раз не переступали порог Кишиневского цирка. Теперь люди с ностальгией вспоминают его былое очарование.В 2002 году Кишиневский цирк закрыл свои двери для посетителей, а сотрудников отправили в отпуск по собственному желанию на неопределенный срок. За два десятилетия здание обветшало и пришло в негодность.Генеральный директор компании Moldova-Concert (в нее входит Кишиневский цирк) Андрей Локоман рассказал Sputnik, что принял руководство цирком в 2013 году. Тогда здание находилось в катастрофическом состоянии. Не было охраны, поэтому помещения завалили мусором и в них стали ютиться бездомные.По словам Локомана, к такому состоянию Кишиневский цирк привело то, что в течение целого десятилетия он находился без руководства.Пока произведен косметический ремонт и восстановлена малая арена цирка, где уже проходят представления. Но большая арена, собиравшая сотни зрителей, пока не открыта. Шоу в Кишиневском цирке проходят только раз в году, в Международный день защиты детей. Это при том, что в 80-е годы прошлого века здесь ежемесячно проводилось до 57 представлений.Эпопея с приватизациейГенеральный директор компании Moldova-Concert утверждает, что была попытка приватизации цирка, но он не раскрывает подробности, кто оказался инициатором этой процедуры. Цирк должен был стать собственностью кипрской компании и преобразоваться из государственного предприятия в акционерное общество.За более чем десятилетие у столичного цирка накопились миллионные долги и на все движимое и недвижимое имущество наложено порядка 50 арестов. Локоман отметил, что благодаря вмешательству правительства долги и штрафы были погашены, а с имущества снят секвестр.Впоследствии Кишиневский цирк был передан в управление госпредприятия Moldova-Concert, чтобы исключить любую возможность его приватизации.Ремонт циркаНо, похоже, у Кишиневского цирка все еще есть будущее. Сейчас реализуется масштабный проект по его реконструкции. Не так давно ходили слухи, что большую арену откроют к концу 2021 года, но пандемия помешала этим планам воплотиться в жизнь. Восстановление начнется лишь весной этого года.На первом этапе работ планируется заменить окна и двери, а также отремонтировать крышу. В рамках второй и третьей фазы будут заменены все инженерные сети, проведены работы со звуком и светом, отремонтированы стены и установлена ​​новая мебель. Реконструкция продлится несколько лет, если найдется финансирование.Новшеством в проекте реновации Кишиневского цирка станет панорамная терраса, с которой можно будет любоваться городом с высоты птичьего полета.Реконструкцию цирка проведут в рамках международного проекта. Уже проведена техническая экспертиза здания, отобрана иностранная компания для разработки проекта выполнения работ по капитальному ремонту, определены варианты многофункциональности большой арены для проведения других культурно-массовых и развлекательных мероприятий помимо цирковых представлений.Ранее сообщалось, что предположительная стоимость работ по капитальному ремонту здания Кишиневского цирка составляет более девяти миллионов евро.Кишиневский цирк был построен в 1981 году и сразу занял первое место в Советском Союзе и четвертое в мире по удобству и красоте. Здание отличалось уникальным архитектурным стилем. Открытие цирка состоялось 25 апреля 1982 года.

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кишинев, молдова, цирк, видео