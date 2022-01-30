https://ru.sputnik.md/20220130/zemletryasenie-situatsiya-covid-19-zapusk-rakety-48432643.html

Пока все спали: землетрясение, ситуация с COVID-19 и запуск ракеты

Пока все спали: землетрясение, ситуация с COVID-19 и запуск ракеты

Читайте в ежедневной подборке Sputnik о событиях, которые произошли минувшей ночью в Молдове и мире.

2022-01-30T08:38+0200

2022-01-30T08:38+0200

2022-01-30T08:38+0200

в мире

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КИШИНЕВ, 30 янв – Sputnik. Утром в воскресенье в Румынии произошло землетрясение. Согласно данным Национального института физики Земли, толчок зарегистрировали в 05.11. Его магнитуда составила 3,1. А очаг в уезде Бузэу залегал на глубине 142 километров.Колебания земной коры такой силы, произошедшие в соседней стране, жители Молдовы практически не ощущают.Самое сильное землетрясение в этом месяце в Румынии зарегистрировали 16 января. Тогда магнитуда составила 4,4, а очаг в уезде Вранча залегал на глубине 137 километров.Всего в январе 2022-го в Румынии зарегистрировали 30 землетрясений.Опасны ли для Молдовы землетрясения с неглубоким очагом залегания>>>Ситуация с коронавирусомСогласно данным американского университета Джонса Хопкинса, количество выявленных эпизодов инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2, который является возбудителем COVID-19, по всему миру превысило 372,5 миллиона.К 8.30 по кишиневскому времени число случаев заражения COVID-19 в мире составляло 372 миллиона 529 тысяч 147. Из них 5 миллионов 658 тысяч 37 человек скончались. Применены свыше 9 миллиардов 949 миллионов 322,9 тысячи доз вакцины от коронавируса.На первой строчке по числу инфицированных остаются США (74 236 114). Следом идут Индия (41 092 522) и Бразилия (25 256 198).В России, согласно предоставленным данным, всего выявили 11 миллионов 427 тысяч 9 случаев заражения, в Турции – 11 миллионов 438 тысяч 476, на Украине – 4 миллиона 206 тысяч 731, в Румынии – 2 миллиона 176 тысяч 726, в Молдове – 438 тысяч 249.Запуск ракетыКНДР произвела пуск одной предположительно баллистической ракеты в сторону Японского моря из района северокорейской провинции Чагандо. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи.Генсек правительства Японии Хирокадзу Мацуно заявил на пресс-конференции, что ракета пролетела около 800 километров, достигнув максимальной высоты в 2 тысячи километров, и упала за пределами исключительной экономической зоны Японии.Премьер Японии Фумио Кисида созывает заседание Совета национальной безопасности после предполагаемого ракетного пуска КНДР, сообщило агентство Киодо.По данным агентства Рёнхап, в Объединенном комитете глав штабов Южной Кореи также подтвердили, что ракета пролетела около 800 километров, а максимальная высота составила примерно 2 тысячи километров.Это уже седьмое испытание вооружений КНДР в этом году. 5 и 11 января Северная Корея испытала гиперзвуковые ракеты. 14 января были пущены две баллистические ракеты малой дальности с железнодорожного ракетного комплекса. 17 и 27 января КНДР провела испытания тактических управляемых ракет также малой дальности. Также 25 января прошел пуск двух крылатых ракет большой дальности, что в отличие от испытаний баллистических ракет не нарушает резолюции Совбеза ООН.

https://ru.sputnik.md/20220130/chto-nado-znat-grazhdanam-moldovy-o-shtamme-omikron-48389404.html

https://ru.sputnik.md/20210929/mid-rossii-situatsiyu-pusk-raketi-kndr-45128859.html

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