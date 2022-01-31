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Актриса Елизавета Боярская заболела COVID-19
Актриса Елизавета Боярская заболела COVID-19
Российская актриса Елизавета Боярская, дочь Михаила Боярского, рассказала об инфицировании коронавирусом и уходе на самоизоляцию
2022-01-31T16:30+0200
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КИШИНЕВ, 31 янв – Sputnik. Российская актриса Елизавета Боярская, дочь Михаила Боярского, рассказала об инфицировании коронавирусом и уходе на самоизоляцию, сообщают Известия.Стало также известно, что в связи с болезнью Боярской и еще нескольких актеров Малого драматического театра — Театра Европы — был перенесен спектакль "Братья Карамазовы" с их участием, запланированный на 2 и 3 февраля.Новые даты постановки пока не объявлены. Организаторы добавили, что все билеты остаются действительными, и принесли извинения зрителям за вынужденный перенос.
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Актриса Елизавета Боярская заболела COVID-19

16:30 31.01.2022 (обновлено: 16:45 31.01.2022)
© Sputnik / Ekaterina Chesnokova / Перейти в фотобанкАктриса Елизавета Боярская перед началом церемонии вручения премии "Женщина года - 2019" по версии журнала Glamour в Московской музыкальном театре "Геликон-опера"
Актриса Елизавета Боярская перед началом церемонии вручения премии Женщина года - 2019 по версии журнала Glamour в Московской музыкальном театре Геликон-опера - Sputnik Молдова, 1920, 31.01.2022
© Sputnik / Ekaterina Chesnokova
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Дочь известного российского актера Михаила Боярского Елизавета заразилась коронавирусом.
КИШИНЕВ, 31 янв – Sputnik. Российская актриса Елизавета Боярская, дочь Михаила Боярского, рассказала об инфицировании коронавирусом и уходе на самоизоляцию, сообщают Известия.

"Болею, но надеюсь, что иду на поправку. Чувствую себя хорошо. Тест пока положительный, но скоро буду закрывать больничный лист. Пока на самоизоляции нахожусь", — сказала артистка в комментарии одному из телеканалов.

Стало также известно, что в связи с болезнью Боярской и еще нескольких актеров Малого драматического театра — Театра Европы — был перенесен спектакль "Братья Карамазовы" с их участием, запланированный на 2 и 3 февраля.
Новые даты постановки пока не объявлены. Организаторы добавили, что все билеты остаются действительными, и принесли извинения зрителям за вынужденный перенос.
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