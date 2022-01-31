https://ru.sputnik.md/20220131/aktrisa-elizaveta-boyarskaya-covid-19-48463386.html

Актриса Елизавета Боярская заболела COVID-19

Актриса Елизавета Боярская заболела COVID-19

Российская актриса Елизавета Боярская, дочь Михаила Боярского, рассказала об инфицировании коронавирусом и уходе на самоизоляцию

2022-01-31T16:30+0200

2022-01-31T16:30+0200

2022-01-31T16:45+0200

коронавирус

россия

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КИШИНЕВ, 31 янв – Sputnik. Российская актриса Елизавета Боярская, дочь Михаила Боярского, рассказала об инфицировании коронавирусом и уходе на самоизоляцию, сообщают Известия.Стало также известно, что в связи с болезнью Боярской и еще нескольких актеров Малого драматического театра — Театра Европы — был перенесен спектакль "Братья Карамазовы" с их участием, запланированный на 2 и 3 февраля.Новые даты постановки пока не объявлены. Организаторы добавили, что все билеты остаются действительными, и принесли извинения зрителям за вынужденный перенос.

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