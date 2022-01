Похищение Европы: американцы грабят своих союзников

https://ru.sputnik.md/20220131/amerikantsy-grabyat-svoikh-soyuznikov-48451096.html

"Ты ж мени пидманула, ты ж мени пидвела," — мог бы спеть Джо Байден, глядя, пригорюнившись, на карту Восточной Европы. Нет, Россия опять не пришла на войну. Мало того — Украина тоже пидвела. Владимир Зеленский помялся, поволновался, поговорил с Байденом по телефону, попросил его не нагнетать, сообщил, что никто на Украину на самом деле не вторгается. В общем, разыграл на высшем уровне свой старый комедийный скетч "Леня идет на войну", в котором царь Леонид, конечно, ни на какую войну не идет, а остается дома с мамой.Но удивительное дело — пропаганда в США всего этого даже не заметила. В их загадочном информационном поле, которое давно перестало пересекаться с реальностью, Россия воюет с Украиной где-то начиная с сентября прошлого года. Уже почти полгода Россия все вторгается и вторгается. Украина все сопротивляется и сопротивляется. Америка меж тем первую сдерживает, а вторую поддерживает. И так без конца.Еще советские американисты поражались "угару милитаристской пропаганды" США. И тогда партнеры великолепно умели закатывать истерики, по этому параметру мы им обречены проигрывать. Но сегодняшний американский угар отличается поразительной безальтернативностью. Где все пацифисты, куда подевались бесчисленные борцы за мир, да неужели всем все равно?Кажется, только на Fox News можно услышать осторожные предупреждения в стиле "лишь бы не было войны". Однако американская демшиза уже грозит линчевать ведущего Такера Карлсона за то, что он пытается хоть чуть-чуть всех успокоить.Между тем ситуация выглядит куда опаснее, чем во времена холодной войны. Но заливистый хор американских и британских массмедиа глушит любой голос разума, любую попытку оттащить мир от края пропасти. Откуда такая упертость?Дело в том, что под прикрытием этой впечатляющей истерики делаются очень большие деньги. А они, как известно, любят тишину. Поэтому неполживые СМИ шумят про Украину, а вот про тех, кто зарабатывает на этой теме, предпочитают помалкивать.Война где-то там, на краю света — это для американских предпринимателей идеальный способ подкормиться из госбюджета. Взять хотя бы Афганистан. Только официально в эту прорву был угрохан триллион долларов. По оценкам самих же американцев, в лучшем случае три-четыре процента дошли до многострадального народа Афганистана. Все остальное осело в карманах пентагоновских подрядчиков.Однако совсем не обязательно ввязываться в какие-то реальные военные действия. Деньги можно добыть и попилить гораздо проще. Подконтрольные олигархам СМИ разводят кипеж насчет агрессивной России. Пентагон наращивает бюджет. Олигархи в качестве подрядчиков забирают бюджетные миллиарды. Дешево и сердито.После 11 сентября американское Министерство обороны развело обширный бизнес с частными подрядчиками. Сегодня за военные госзаказы сражаются самые топовые компании современности. За последние двадцать лет они успешно освоили почти 4,5 триллиона долларов.Созданная на деньги Пентагона Кремниевая долина и сегодня получает оттуда многомиллиардные финансовые вливания. Это для всего остального мира IT-компании — символ бескорыстного научного поиска, независимости и прогресса. На деле они прилежно обслуживают американский ВПК и разведку, это один из главных источников их доходов.Владелец Google Эрик Шмидт больше десяти лет продает американской армии разнообразные вундервафли на основе искусственного интеллекта. Palantir делает для американских военных автоматизированную систему сбора, обработки и распределения разведывательной информации. Microsoft поставляет в армию устройства дополненной реальности.Только что IT-гиганты сошлись в схватке за многомиллиардный контракт от Пентагона по хранению облачных данных. Победил Microsoft, но владелец Amazon Джефф Безос с этим не согласен и подает в суд. Немудрено — на кону десять миллиардов долларов.Неудивительно, что все соцсети, СМИ и платформы, принадлежащие IT-олигархам, без устали вколачивают в головы обывателей идею об агрессивной России, которая все время куда-то вторгается. Если этот информационный шум стихнет, олигархов отлучат от кормушки."Не знаю, что вы там называете нашим конфликтом с Китаем и Россией… Я бы сказал, что мы с ними в состоянии войны," — с удовлетворением отмечает Майкл Браун, бывшая звезда Кремниевой долины, нынешний директор подразделения по оборонным инновациям при Минобороны США.Виртуальная "война" России и Украины — это натуральное средство спасения американской экономики. В январе мы наблюдали эпичный разворот американских танкеров со сжиженным газом. Сначала они везли газ в Азию, потом развернулись по направлению к Европе. Сегодня в акватории ЕС почти в три раза больше танкеров с СПГ, чем год назад. Госсекретарь США Энтони Блинкен расписывает это как спасение европейцев от энергетического кризиса.Вот только платить европейцам придется за этот газ совершенно бешеные деньги. Американцы обчищают их просто блестяще. Посмотрите, как чудесно выросла выручка крупнейшего американского поставщика сжиженного газа Cheniere: более чем в два раза в 2021 году по сравнению с 2020-м.А как полезен для Штатов взрывной рост цен на нефть и газ! Пару месяцев назад администрация Байдена, наплевав на зеленую повестку, одобрила крупнейший за всю историю аукцион на бурение новых скважин в Мексиканском заливе. В таком масштабе нефтедобыча там еще никогда не увеличивалась. Ну а европейских интеллигентов американцы тем временем морочат глобальным потеплением и заставляют переходить на ветряки. Правильно, должен же кто-то покупать американские углеводороды — самые чистые и демократические в мире.Но ведь на этом дело не закончится. Уже сейчас европейские бизнесы разоряются и банкротятся, не выдерживая сумасшедших цен на энергоносители. Скупать самые перспективные из них будут как раз американцы — они уже начали это делать в Британии. Там они покупают поставщиков электроэнергии и заводы удобрений.Ведущая американская корпорация CF Industries, например, приобрела сразу два завода удобрений в Англии. Один моментально закрыла — как конкурента. Второй все-таки открыла, но только после того, как британское правительство пообещало ей много денег.Все это очень выгодные приобретения. Электроэнергия уже стала золотой. Теперь бешеным темпом дорожают удобрения. Аналитики предсказывают огромный рост цен на продукты.Русские и украинцы думают, что это их тащат на войну. Однако реальное побоище давно уже идет, задевая их лишь по касательной. Это экономическая война Америки со своими лепшими друзьями — европейскими союзниками. США безжалостно уничтожают европейскую промышленность и грозят посадить на голодный паек граждан ЕС. И все это из-за ими же созданного дефицита энергоносителей.Европа пока что главная жертва неслучившейся войны между Украиной и Россией. О том, что американцы банально наказывают своих вассалов, вполне откровенно сказал на днях Дональд Трамп. На митинге в техасском городке Корно он обвинил Европу в том, что она "пользуется" США, не платит по своим счетам и захребетничает в стиле "пусть тупые американцы работают за нас". Ну вот американцы и разжигают конфликт на Украине, чтобы перекрыть российский газ и устроить ответочку своим заклятым континентальным друзьям. Высокие, высокие отношения!Но что же мешает гражданам, скажем, Германии выйти на площадь перед бундестагом, обратиться к своему руководству и сказать: "Давайте-ка, майне дамен унд херрен, перестанем наконец слушать американских хозяев. Нам холодно и мы хотим есть. "Северный поток — 2" уже врубайте, а?"Однако тут-то и подымается дикий вопль про российское "вторжение". Это единственный предлог, который не позволяет сертифицировать "Северный поток — 2". Потому что газ по разумным ценам сделал бы ЕС мощным конкурентом для Штатов. Американцам этого не надо, честной конкуренции они уже не выдержат. Они хотят загнать Европу в такую голимую нищету, когда единственным спасением от холода и голода будет только "дранг нах остен". Оголодавшие европейцы побредут на войну — а куда деваться? "You are in the army now", как пели давным-давно Status Quo.Ну и еще один подтекст всей этой истерики насчет "вторжения". Два года назад, 9 и 12 марта 2020-го, произошел крупнейший обвал на фондовых рынках. Это была грандиозная катастрофа, ничего подобного на биржах не происходило с 1987 года. Однако публика краха не заметила — не считая, разумеется, тех бедолаг, кто вложил сбережения в акции. Тогда, в марте 2020-го, все СМИ были переполнены новостями о коронавирусе. Еще было мало заболевших, только-только начинались локдауны, экономика не успела затормозить. Однако американские олигархи объяснили дело так, что именно пандемия привела к биржевому обвалу.Что интересно, крупнейшие держатели акций, главные банки США, владельцы многомиллиардных состояний от этой катастрофы не пострадали. Все как-то чрезвычайно вовремя успели переложиться, продать на пике, потом купить на самом дне.Пока массово разорялись частные инвесторы и мелкие бизнесы, крупнейшие американские банки демонстрировали чудесную устойчивость и рост доходов. Годы пандемии — горя и отчаяния для миллиардов людей — стали просто золотыми для Goldman Sachs, SP Morgan, NY Mellon.Сейчас рынок акций выглядит перегретым еще сильнее. Вполне может быть, что под "вторжение России" был запланирован очередной биржевой крах. Ну да, он ударил бы не только по европейцам, но и по американцам — они массово закупились акциями в 2020-м. Но когда американские элиты жалели свое население? Тут у них ничего нового — бей своих, чтобы чужие боялись. Под предлогом российского "вторжения" американский режим грабит всех, до кого может дотянуться.

