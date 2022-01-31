https://ru.sputnik.md/20220131/bolee-400-mln-doz-vaktsiny-sputnik-postavleno-po-vsemu-miru-48455310.html

Более 400 миллионов доз вакцины "Спутник" поставлено по всему миру

Более 400 миллионов доз вакцины "Спутник" поставлено по всему миру

Более 400 миллионов доз российской вакцины от COVID-19 "Спутник" поставлено на сегодняшний день по всему миру, включая Россию

2022-01-31T12:59+0200

2022-01-31T12:59+0200

2022-01-31T13:01+0200

спутник v

коронавирус

мир

вакцина

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КИШИНЕВ, 31 янв – Sputnik. Более 400 миллионов доз российской вакцины от COVID-19 "Спутник" поставлено на сегодняшний день по всему миру, включая Россию, передает РИА Новости. Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V".Также в России созданы вакцины "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН.В 2021 году также были зарегистрированы отечественные вакцины "Спутник Лайт", "ЭпиВакКорона-Н" и первая российская вакцина для подростков "Гам-Ковид-Вак М".

https://ru.sputnik.md/20220129/prezident-argentiny-nazval-oshibkoy-evropy-i-voz-otsutstvie-odobreniya-sputnika-v-48418984.html

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