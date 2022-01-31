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Более 400 миллионов доз вакцины "Спутник" поставлено по всему миру
Более 400 миллионов доз вакцины "Спутник" поставлено по всему миру
Более 400 миллионов доз российской вакцины от COVID-19 "Спутник" поставлено на сегодняшний день по всему миру, включая Россию
2022-01-31T12:59+0200
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вакцина
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КИШИНЕВ, 31 янв – Sputnik. Более 400 миллионов доз российской вакцины от COVID-19 "Спутник" поставлено на сегодняшний день по всему миру, включая Россию, передает РИА Новости. Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V".Также в России созданы вакцины "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН.В 2021 году также были зарегистрированы отечественные вакцины "Спутник Лайт", "ЭпиВакКорона-Н" и первая российская вакцина для подростков "Гам-Ковид-Вак М".
https://ru.sputnik.md/20220129/prezident-argentiny-nazval-oshibkoy-evropy-i-voz-otsutstvie-odobreniya-sputnika-v-48418984.html
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спутник v, мир, вакцина

Более 400 миллионов доз вакцины "Спутник" поставлено по всему миру

12:59 31.01.2022 (обновлено: 13:01 31.01.2022)
© Sputnik / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкВыездная вакцинация сотрудников отеля "River Park" в Новосибирске
Выездная вакцинация сотрудников отеля River Park в Новосибирске - Sputnik Молдова, 1920, 31.01.2022
© Sputnik / Александр Кряжев
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"Спутник V" - первая в мире зарегистрированная вакцина от коронавируса.
КИШИНЕВ, 31 янв – Sputnik. Более 400 миллионов доз российской вакцины от COVID-19 "Спутник" поставлено на сегодняшний день по всему миру, включая Россию, передает РИА Новости.
"Более 400 миллионов доз вакцины "Спутник" было поставлено для борьбы с COVID-19 по всему миру, включая Россию", - говорится в аккаунте разработчика вакцины в Twitter.
Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V".
Также в России созданы вакцины "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН.
В 2021 году также были зарегистрированы отечественные вакцины "Спутник Лайт", "ЭпиВакКорона-Н" и первая российская вакцина для подростков "Гам-Ковид-Вак М".
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