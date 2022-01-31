https://ru.sputnik.md/20220131/chernyy-vodyanoy-tigr-prishel-v-kitae-nastupil-novyy-god-48468857.html
Черный Водяной Тигр пришел: в Китае наступил Новый год
Черный Водяной Тигр пришел: в Китае наступил Новый год
В Поднебесной отметили приход Нового года по лунному календарю, хозяином следующих 12 месяцев будет Тигр.
2022-01-31T21:03+0200
2022-01-31T21:03+0200
2022-01-31T21:03+0200
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КИШИНЕВ, 31 янв - Sputnik. Новый год по лунному календарю, также известный как Чуньцзе, или Праздник весны, жители Китая отметили в ночь на 1 февраля, передает РИА Новости.Согласно восточному календарю, во второе новолуние после зимнего солнцестояния наступил год Черного Водяного Тигра, он продлится до 21 января 2023 года.Это 39-й год 60-летнего календарного цикла, по-китайски он называется "жэньинь нянь", где "жэнь" является символом воды как стихии, а "инь" – третий знак из двенадцати, то есть знак Тигра. Черным тигр является потому, что его стихия на этот раз водная, а воде соответствует черный цвет. Однако новогоднее убранство в Поднебесной - традиционно красного цвета, это главный цвет Праздника весны, приносящий удачу. Красными фонариками украшены все города Китая, жители страны стараются, чтобы этот цвет присутствовал и в одежде. Китайцы стараются провести Новый год в кругу семьи и близких. Примечательно, что накануне праздника в стране резко вырос спрос на услуги отелей для домашних животных, которых невозможно взять с собой в поездку. А вот житель городского округа Циньчжоу на юге Китая преодолел 300 километров на мотоцикле, привязав к спине свою собаку, чтобы не оставлять питомца встречать Новый год одного.По словам хозяина, за те два года, что собака живет у него, он очень привязался к ней, и ему не хотелось оставлять ее на праздники в отеле для домашних животных. Поэтому к родным в провинцию Гуандун мужчина отправился вместе с четвероногим другом.Для Китая наступивший Год Тигра еще и спортивный: в Пекине пройдет зимняя Олимпиада.
https://ru.sputnik.md/20220122/podgotovka-lunnii-novii-god-48219192.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
в мире, китай, новый год
Черный Водяной Тигр пришел: в Китае наступил Новый год
В Поднебесной отметили приход Нового года по лунному календарю, хозяином следующих 12 месяцев будет Тигр.
КИШИНЕВ, 31 янв - Sputnik.
Новый год по лунному календарю, также известный как Чуньцзе, или Праздник весны, жители Китая отметили в ночь на 1 февраля, передает РИА Новости
.
Согласно восточному календарю, во второе новолуние после зимнего солнцестояния наступил год Черного Водяного Тигра, он продлится до 21 января 2023 года.
Это 39-й год 60-летнего календарного цикла, по-китайски он называется "жэньинь нянь", где "жэнь" является символом воды как стихии, а "инь" – третий знак из двенадцати, то есть знак Тигра. Черным тигр является потому, что его стихия на этот раз водная, а воде соответствует черный цвет.
Однако новогоднее убранство в Поднебесной - традиционно красного цвета, это главный цвет Праздника весны, приносящий удачу. Красными фонариками украшены все города Китая, жители страны стараются, чтобы этот цвет присутствовал и в одежде.
Китайцы стараются провести Новый год в кругу семьи и близких. Примечательно, что накануне праздника в стране резко вырос спрос на услуги отелей для домашних животных, которых невозможно взять с собой в поездку.
А вот житель городского округа Циньчжоу на юге Китая преодолел 300 километров на мотоцикле, привязав к спине свою собаку, чтобы не оставлять питомца встречать Новый год одного.
По словам хозяина, за те два года, что собака живет у него, он очень привязался к ней, и ему не хотелось оставлять ее на праздники в отеле для домашних животных. Поэтому к родным в провинцию Гуандун мужчина отправился вместе с четвероногим другом.
Для Китая наступивший Год Тигра еще и спортивный: в Пекине пройдет зимняя Олимпиада.