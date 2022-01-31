https://ru.sputnik.md/20220131/chto-proiskhodit-s-rynkom-nedvizhimosti-v-moldove-48471120.html

Что происходит с рынком недвижимости в Молдове

Что происходит с рынком недвижимости в Молдове

В каком состоянии находится рынок недвижимости в Молдове, в частности в Кишиневе, обсудили с экспертом Ильей Сопивником.

2022-01-31T20:03+0200

2022-01-31T20:03+0200

2022-01-31T20:03+0200

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Что происходит рынком недвижимости в Молдове? Как изменились цены на квартиры, дома и земельные участки в Кишиневе по сравнению с прошлым годом? Какое жилье пользуется спросом среди покупателей? Эти и другие вопросы обсудили в эфире радиостудии Sputnik Молдова с экспертом в области недвижимости Ильей Сопивником.На самом деле, как уточнил эксперт, сделок как таковых гораздо меньше, чем было до нового года. "Это связано с несколькими факторами. Во-первых, предложение, которое сейчас есть на рынке, очень маленькое. Во-вторых, цены повысились. Иногда они из ряда вон... Люди хоть и хотят купить, у них есть желание улучшить условия жизни, но из-за того, что очень скудный ассортимент и высокие цены, граждане лишь присматриваются и не покупают", – отметил собеседник.Не приобретают граждане недвижимость, так как она подорожала, а покупательская способность осталась на уровне прошлого года. Цены же на жилье выросли на 10-15%.Эксперт пояснил, почему предложение на рынке в Молдове "не успевает" за спросом."У нас практически получился двойной бутерброд. С одной стороны, очень мало строилось из-за того, что у нас мораторий и было мало авторизаций (разрешений, - прим. ред.) на строительство. Это привело к тому, что сейчас острый дефицит новых квартир. С другой стороны, в 2021 году люди набрали кредитов в два раза больше, чем в предыдущем. То есть, с одной стороны, меньше предложений на рынке, а с другой – больше спроса. Конечно, это привело к росту цен", – сказал Сопивник.

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2022

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Алена Матвеева https://cdnn1.img.sputnik.md/img/125/53/1255305_0:59:354:413_100x100_80_0_0_6033c964975e796ba8f59d6818e59ba3.jpg

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