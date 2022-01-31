https://ru.sputnik.md/20220131/chto-proiskhodit-s-rynkom-nedvizhimosti-v-moldove-48471120.html
Что происходит с рынком недвижимости в Молдове
Что происходит с рынком недвижимости в Молдове
В каком состоянии находится рынок недвижимости в Молдове, в частности в Кишиневе, обсудили с экспертом Ильей Сопивником.
2022-01-31T20:03+0200
2022-01-31T20:03+0200
2022-01-31T20:03+0200
радио
квартиры
кишинев
цены
молдова
недвижимость
в молдове
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e6/01/1f/48470979_0:0:1824:1026_1920x0_80_0_0_40de18ca206a3901bd13dccee5a984d4.jpg
Что происходит рынком недвижимости в Молдове? Как изменились цены на квартиры, дома и земельные участки в Кишиневе по сравнению с прошлым годом? Какое жилье пользуется спросом среди покупателей? Эти и другие вопросы обсудили в эфире радиостудии Sputnik Молдова с экспертом в области недвижимости Ильей Сопивником.На самом деле, как уточнил эксперт, сделок как таковых гораздо меньше, чем было до нового года. "Это связано с несколькими факторами. Во-первых, предложение, которое сейчас есть на рынке, очень маленькое. Во-вторых, цены повысились. Иногда они из ряда вон... Люди хоть и хотят купить, у них есть желание улучшить условия жизни, но из-за того, что очень скудный ассортимент и высокие цены, граждане лишь присматриваются и не покупают", – отметил собеседник.Не приобретают граждане недвижимость, так как она подорожала, а покупательская способность осталась на уровне прошлого года. Цены же на жилье выросли на 10-15%.Эксперт пояснил, почему предложение на рынке в Молдове "не успевает" за спросом."У нас практически получился двойной бутерброд. С одной стороны, очень мало строилось из-за того, что у нас мораторий и было мало авторизаций (разрешений, - прим. ред.) на строительство. Это привело к тому, что сейчас острый дефицит новых квартир. С другой стороны, в 2021 году люди набрали кредитов в два раза больше, чем в предыдущем. То есть, с одной стороны, меньше предложений на рынке, а с другой – больше спроса. Конечно, это привело к росту цен", – сказал Сопивник.
кишинев
молдова
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Алена Матвеева
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/125/53/1255305_0:59:354:413_100x100_80_0_0_6033c964975e796ba8f59d6818e59ba3.jpg
Алена Матвеева
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/125/53/1255305_0:59:354:413_100x100_80_0_0_6033c964975e796ba8f59d6818e59ba3.jpg
Новости
ru_MD
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e6/01/1f/48470979_203:0:1824:1216_1920x0_80_0_0_45385a8a88874f67a8b72b22e1d079f3.jpg
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Алена Матвеева
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/125/53/1255305_0:59:354:413_100x100_80_0_0_6033c964975e796ba8f59d6818e59ba3.jpg
квартиры, кишинев, цены, молдова, недвижимость, видео, в молдове
Что происходит с рынком недвижимости в Молдове
В каком состоянии находится рынок недвижимости в Молдове, обсудили с экспертом Ильей Сопивником.
Что происходит рынком недвижимости в Молдове? Как изменились цены на квартиры, дома и земельные участки в Кишиневе по сравнению с прошлым годом? Какое жилье пользуется спросом среди покупателей? Эти и другие вопросы обсудили в эфире радиостудии Sputnik Молдова
с экспертом в области недвижимости Ильей Сопивником.
"Сейчас рынок довольно активен. Люди интересуются, люди в поисках хорошего варианта недвижимости. Но тут есть несколько аспектов, которые мешают им, чтобы они сделали окончательный выбор. То есть активность есть только в плане поиска и переработки информации", – сказал Сопивник.
На самом деле, как уточнил эксперт, сделок как таковых гораздо меньше, чем было до нового года.
"Это связано с несколькими факторами. Во-первых, предложение, которое сейчас есть на рынке, очень маленькое. Во-вторых, цены повысились. Иногда они из ряда вон... Люди хоть и хотят купить, у них есть желание улучшить условия жизни, но из-за того, что очень скудный ассортимент и высокие цены, граждане лишь присматриваются и не покупают", – отметил собеседник.
Не приобретают граждане недвижимость, так как она подорожала, а покупательская способность осталась на уровне прошлого года. Цены же на жилье выросли на 10-15%.
Эксперт пояснил, почему предложение на рынке в Молдове "не успевает" за спросом.
"У нас практически получился двойной бутерброд. С одной стороны, очень мало строилось из-за того, что у нас мораторий и было мало авторизаций (разрешений, - прим. ред.) на строительство. Это привело к тому, что сейчас острый дефицит новых квартир. С другой стороны, в 2021 году люди набрали кредитов в два раза больше, чем в предыдущем. То есть, с одной стороны, меньше предложений на рынке, а с другой – больше спроса. Конечно, это привело к росту цен", – сказал Сопивник.