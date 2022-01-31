https://ru.sputnik.md/20220131/delo-ukrainskyy-samolet-sud-48463815.html

Дело об украинском самолете, севшем в Единцах, передано в суд

Дело об украинском самолете, севшем в Единцах, передано в суд

Самолет, на котором перевозили контрабанду между Украиной и Румынией, конфискуют в пользу государства.

2022-01-31T17:00+0200

2022-01-31T17:00+0200

2022-01-31T17:16+0200

контрабанда

прокуратура

самолет

в молдове

молдова

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КИШИНЕВ, 31 янв — Sputnik. Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам направила в суд дело об украинском самолете, задействованном в контрабанде сигарет.Самолет был найден в поле возле Единец в сентябре 2021 года. Пилот — уроженец Киева, в возрасте 60 лет, без разрешения вошел в молдавское воздушное пространство из Украины. Направляясь в Румынию, он приземлился на импровизированную взлетно-посадочную полосу в поле на территории Молдовы. Таможенный контроль самолет не прошел.В отношении других сообщников (из Молдовы, Украины и Белоруссии) уголовное расследование проводится в сотрудничестве с Пограничной полицией, сообщает прокуратура. Организатор преступления был объявлен в розыск.По решению суда самолет таможенной стоимостью почти 300 тысяч леев будет конфискован.Расследование дела прокуратура вела в сотрудничестве с украинскими властями.

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2022

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Александр Исаев https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1990/56/19905658_374:0:1590:1215_100x100_80_0_0_9970ac50878b113fa1d496a65a6a050f.jpg

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контрабанда, прокуратура, самолет, в молдове, молдова