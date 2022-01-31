https://ru.sputnik.md/20220131/delo-ukrainskyy-samolet-sud-48463815.html
Дело об украинском самолете, севшем в Единцах, передано в суд
Дело об украинском самолете, севшем в Единцах, передано в суд
Самолет, на котором перевозили контрабанду между Украиной и Румынией, конфискуют в пользу государства.
2022-01-31T17:00+0200
2022-01-31T17:00+0200
2022-01-31T17:16+0200
контрабанда
прокуратура
самолет
в молдове
молдова
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/09/0e/44725029_0:127:960:667_1920x0_80_0_0_1cbc4fb90e0bfe0993d0efe1168a1c86.jpg
КИШИНЕВ, 31 янв — Sputnik. Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам направила в суд дело об украинском самолете, задействованном в контрабанде сигарет.Самолет был найден в поле возле Единец в сентябре 2021 года. Пилот — уроженец Киева, в возрасте 60 лет, без разрешения вошел в молдавское воздушное пространство из Украины. Направляясь в Румынию, он приземлился на импровизированную взлетно-посадочную полосу в поле на территории Молдовы. Таможенный контроль самолет не прошел.В отношении других сообщников (из Молдовы, Украины и Белоруссии) уголовное расследование проводится в сотрудничестве с Пограничной полицией, сообщает прокуратура. Организатор преступления был объявлен в розыск.По решению суда самолет таможенной стоимостью почти 300 тысяч леев будет конфискован.Расследование дела прокуратура вела в сотрудничестве с украинскими властями.
молдова
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Александр Исаев
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1990/56/19905658_374:0:1590:1215_100x100_80_0_0_9970ac50878b113fa1d496a65a6a050f.jpg
Александр Исаев
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1990/56/19905658_374:0:1590:1215_100x100_80_0_0_9970ac50878b113fa1d496a65a6a050f.jpg
Новости
ru_MD
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/09/0e/44725029_0:0:960:720_1920x0_80_0_0_7ee06bc6b3dad7e0d987118d314c383a.jpg
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Александр Исаев
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1990/56/19905658_374:0:1590:1215_100x100_80_0_0_9970ac50878b113fa1d496a65a6a050f.jpg
контрабанда, прокуратура, самолет, в молдове, молдова
Дело об украинском самолете, севшем в Единцах, передано в суд
17:00 31.01.2022 (обновлено: 17:16 31.01.2022)
Самолет, на котором перевозили контрабанду между Украиной и Румынией, конфискуют в пользу государства.
КИШИНЕВ, 31 янв — Sputnik. Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам направила в суд дело об украинском самолете, задействованном в контрабанде сигарет.
Самолет был найден в поле возле Единец в сентябре 2021 года. Пилот — уроженец Киева, в возрасте 60 лет, без разрешения вошел в молдавское воздушное пространство из Украины. Направляясь в Румынию, он приземлился на импровизированную взлетно-посадочную полосу в поле на территории Молдовы. Таможенный контроль самолет не прошел.
В отношении других сообщников (из Молдовы, Украины и Белоруссии) уголовное расследование проводится в сотрудничестве с Пограничной полицией, сообщает прокуратура. Организатор преступления был объявлен в розыск.
По решению суда самолет таможенной стоимостью почти 300 тысяч леев будет конфискован.
Расследование дела прокуратура вела в сотрудничестве с украинскими властями.