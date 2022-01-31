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Дело об украинском самолете, севшем в Единцах, передано в суд
Дело об украинском самолете, севшем в Единцах, передано в суд
Самолет, на котором перевозили контрабанду между Украиной и Румынией, конфискуют в пользу государства.
2022-01-31T17:00+0200
2022-01-31T17:16+0200
контрабанда
прокуратура
самолет
в молдове
молдова
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КИШИНЕВ, 31 янв — Sputnik. Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам направила в суд дело об украинском самолете, задействованном в контрабанде сигарет.Самолет был найден в поле возле Единец в сентябре 2021 года. Пилот — уроженец Киева, в возрасте 60 лет, без разрешения вошел в молдавское воздушное пространство из Украины. Направляясь в Румынию, он приземлился на импровизированную взлетно-посадочную полосу в поле на территории Молдовы. Таможенный контроль самолет не прошел.В отношении других сообщников (из Молдовы, Украины и Белоруссии) уголовное расследование проводится в сотрудничестве с Пограничной полицией, сообщает прокуратура. Организатор преступления был объявлен в розыск.По решению суда самолет таможенной стоимостью почти 300 тысяч леев будет конфискован.Расследование дела прокуратура вела в сотрудничестве с украинскими властями.
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Александр Исаев
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контрабанда, прокуратура, самолет, в молдове, молдова

Дело об украинском самолете, севшем в Единцах, передано в суд

17:00 31.01.2022 (обновлено: 17:16 31.01.2022)
© Photo : Facebook / Poliţia de FrontierăСамолет с контрабандой сигарет задержан в Молдове
Самолет с контрабандой сигарет задержан в Молдове - Sputnik Молдова, 1920, 31.01.2022
© Photo : Facebook / Poliţia de Frontieră
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Александр Исаев - Sputnik Молдова
Александр Исаев
Все материалы
Самолет, на котором перевозили контрабанду между Украиной и Румынией, конфискуют в пользу государства.
КИШИНЕВ, 31 янв — Sputnik. Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам направила в суд дело об украинском самолете, задействованном в контрабанде сигарет.
Самолет был найден в поле возле Единец в сентябре 2021 года. Пилот — уроженец Киева, в возрасте 60 лет, без разрешения вошел в молдавское воздушное пространство из Украины. Направляясь в Румынию, он приземлился на импровизированную взлетно-посадочную полосу в поле на территории Молдовы. Таможенный контроль самолет не прошел.
В отношении других сообщников (из Молдовы, Украины и Белоруссии) уголовное расследование проводится в сотрудничестве с Пограничной полицией, сообщает прокуратура. Организатор преступления был объявлен в розыск.
По решению суда самолет таможенной стоимостью почти 300 тысяч леев будет конфискован.

Расследование дела прокуратура вела в сотрудничестве с украинскими властями.
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