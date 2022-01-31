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Джонсон извинился за вечеринки, но в отставку уходить отказался
© AFP 2021 / NIKLAS HALLE'NBoris Johnson
© AFP 2021 / NIKLAS HALLE'N
Премьер-министр Великобритании выступил в парламенте с извинениями из-за скандала с вечеринками в разгар пандемии, но в отставку не ушел.
КИШИНЕВ, 31 янв - Sputnik. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выступил в парламенте и принес извинения в свете публикации отчета о внутреннем расследовании вечеринок на Даунинг-стрит во время локдауна, передает РИА Новости.
Документ канцелярия британского премьера опубликовала ранее в понедельник - отчет касается итогов внутренней проверки, проведенной старшей госслужащей Сью Грей. Согласно расследованию, некоторые из собраний на Даунинг-стрит нарушали правила локдауна.
Документ канцелярия британского премьера опубликовала ранее в понедельник - отчет касается итогов внутренней проверки, проведенной старшей госслужащей Сью Грей. Согласно расследованию, некоторые из собраний на Даунинг-стрит нарушали правила локдауна.
"Прежде всего я хочу сказать "простите". Я сожалею о вещах, которые мы делали неправильно, и за то, каким образом решали эту ситуацию", - сказал Джонсон в парламенте.
Премьер заявил, что полностью согласен с общими выводами расследования и что он понимает злость, которую люди чувствуют в связи с информацией о проведении собраний в период коронавирусных ограничений.
Джонсон извинился в парламенте за вечеринки на Даунинг-стрит в локдаунhttps://t.co/avDE1XqiyV pic.twitter.com/lrgA8fIqa6— РИА Новости (@rianru) January 31, 2022
"Недостаточно просто извиниться, мы должны взглянуть на себя в зеркало и усвоить уроки", - подчеркнул Джонсон.
Однако уходить в отставку в связи с возникшим скандалом Борис Джонсон отказался.
"Я понимаю, что думают люди по всей стране относительно предположения, что происходящее на Даунинг-стрит было нарушением антиковидных правил. Я понимаю, насколько они разгневаны по этому поводу. Я извинялся несколько раз, но я должен сказать, что мы должны дождаться результатов расследования полиции, прежде чем делать преждевременные выводы", - заявил Джонсон.
Британский премьер оказался под шквалом критики и перед угрозой потерять свой пост из-за скандала вокруг вечеринок в правительственной резиденции на Даунинг-стрит во время общенационального локдауна. Скотленд-Ярд 25 января объявил о начале собственного расследования.
12 мая 2021, 21:14
Сообщения о том, что в правительственной резиденции проводились вечеринки во время национального локдауна, появились еще в декабре 2021 года. Однако за последние дни скандал набрал обороты, когда стало известно о других массовых празднествах. Премьер был вынужден принести публичные извинения в парламенте за то, что присутствовал на одном из мероприятий 20 мая 2020 года, Джонсон заявил, что считал мероприятие рабочим. Оппозиция потребовала отставки премьера.
Когда выяснилось, что еще две вечеринки состоялись 16 апреля 2021 года - накануне похорон принца Филиппа, когда в Британии еще действовали ограничения, а в стране был объявлен национальный траур. Королеве Елизавете II тогда пришлось сидеть в одиночестве на поминальной службе в церкви, скандал разгорелся с новой силой. Кабмину пришлось принести извинения перед королевской семьей.
Когда выяснилось, что еще две вечеринки состоялись 16 апреля 2021 года - накануне похорон принца Филиппа, когда в Британии еще действовали ограничения, а в стране был объявлен национальный траур. Королеве Елизавете II тогда пришлось сидеть в одиночестве на поминальной службе в церкви, скандал разгорелся с новой силой. Кабмину пришлось принести извинения перед королевской семьей.