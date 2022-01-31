https://ru.sputnik.md/20220131/dzhonson-izvinilsya-za-vecherinki-no-v-otstavku-ukhodit-otkazalsya-48467937.html

Джонсон извинился за вечеринки, но в отставку уходить отказался

Джонсон извинился за вечеринки, но в отставку уходить отказался

Премьер-министр Великобритании выступил в парламенте с извинениями из-за скандала с вечеринками в разгар пандемии, но в отставку не ушел.

2022-01-31T22:15+0200

2022-01-31T22:15+0200

2022-01-31T22:15+0200

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КИШИНЕВ, 31 янв - Sputnik. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выступил в парламенте и принес извинения в свете публикации отчета о внутреннем расследовании вечеринок на Даунинг-стрит во время локдауна, передает РИА Новости.Документ канцелярия британского премьера опубликовала ранее в понедельник - отчет касается итогов внутренней проверки, проведенной старшей госслужащей Сью Грей. Согласно расследованию, некоторые из собраний на Даунинг-стрит нарушали правила локдауна.Премьер заявил, что полностью согласен с общими выводами расследования и что он понимает злость, которую люди чувствуют в связи с информацией о проведении собраний в период коронавирусных ограничений."Недостаточно просто извиниться, мы должны взглянуть на себя в зеркало и усвоить уроки", - подчеркнул Джонсон.Однако уходить в отставку в связи с возникшим скандалом Борис Джонсон отказался.Британский премьер оказался под шквалом критики и перед угрозой потерять свой пост из-за скандала вокруг вечеринок в правительственной резиденции на Даунинг-стрит во время общенационального локдауна. Скотленд-Ярд 25 января объявил о начале собственного расследования.Сообщения о том, что в правительственной резиденции проводились вечеринки во время национального локдауна, появились еще в декабре 2021 года. Однако за последние дни скандал набрал обороты, когда стало известно о других массовых празднествах. Премьер был вынужден принести публичные извинения в парламенте за то, что присутствовал на одном из мероприятий 20 мая 2020 года, Джонсон заявил, что считал мероприятие рабочим. Оппозиция потребовала отставки премьера.Когда выяснилось, что еще две вечеринки состоялись 16 апреля 2021 года - накануне похорон принца Филиппа, когда в Британии еще действовали ограничения, а в стране был объявлен национальный траур. Королеве Елизавете II тогда пришлось сидеть в одиночестве на поминальной службе в церкви, скандал разгорелся с новой силой. Кабмину пришлось принести извинения перед королевской семьей.

https://ru.sputnik.md/20210512/johnson-dolzhnik-skolko-i-komu-nedoplatil-britanskiy-premer-34721666.html

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