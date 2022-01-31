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В ЕС назвали срок действия сертификата о вакцинации от COVID-19
В ЕС назвали срок действия сертификата о вакцинации от COVID-19
Еврокомиссия: в Евросоюзе ограничили срок действия сертификатов о вакцинации против COVID-19 девятью месяцами
2022-01-31T17:27+0200
2022-01-31T17:27+0200
коронавирус
сертификат
европейский союз
вакцинация
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КИШИНЕВ, 31 янв – Sputnik. В Евросоюзе ограничили срок действия сертификатов о вакцинации против COVID-19 девятью месяцами, передает РИА Новости. Правило касается сертификатов, используемых для путешествий по ЕС."С 1 февраля начинают применяться новые правила о стандартном периоде действия в 270 дней цифровых сертификатов ЕС о прививках от COVID", – сообщает Еврокомиссия. В Евросоюзе с июля действует система электронных коронавирусных сертификатов. Документ выдается в случае полной вакцинации, отрицательного ПЦР-теста, а также факта перенесенного заболевания. Система сертификатов изначально вводилась сроком на один год.Теперь страны союза должны будут принимать такие сертификаты в течение 9 месяцев с момента завершения первичной вакцинации его обладателя.Еврокомиссия при необходимости может предложить внести дополнительные изменения в новые правила."Эти правила применяются только к сертификатам о прививках, используемым для поездок по ЕС. Государства-члены (союза – ред.) могут устанавливать другие правила для внутреннего использования цифровых COVID-сертификатов. Однако им предлагается уравнять период их принятия с тем, что установлен на уровне ЕС", – отмечает ЕК.
https://ru.sputnik.md/20220131/saudovskaea-aravia-poezdki-dostup-revaktsinirovanie-48451601.html
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сертификат, европейский союз, вакцинация

В ЕС назвали срок действия сертификата о вакцинации от COVID-19

17:27 31.01.2022
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Государства-члены ЕС могут устанавливать другие правила для внутреннего использования сертификатов о вакцинации.
КИШИНЕВ, 31 янв – Sputnik. В Евросоюзе ограничили срок действия сертификатов о вакцинации против COVID-19 девятью месяцами, передает РИА Новости. Правило касается сертификатов, используемых для путешествий по ЕС.

"С 1 февраля начинают применяться новые правила о стандартном периоде действия в 270 дней цифровых сертификатов ЕС о прививках от COVID", – сообщает Еврокомиссия.
В Евросоюзе с июля действует система электронных коронавирусных сертификатов. Документ выдается в случае полной вакцинации, отрицательного ПЦР-теста, а также факта перенесенного заболевания. Система сертификатов изначально вводилась сроком на один год.

Теперь страны союза должны будут принимать такие сертификаты в течение 9 месяцев с момента завершения первичной вакцинации его обладателя.

"Государства-члены не должны устанавливать иные периоды приема (сертификатов – ред.) для поездок в пределах Европейского союза", – говорится в релизе.

Еврокомиссия при необходимости может предложить внести дополнительные изменения в новые правила.

"Эти правила применяются только к сертификатам о прививках, используемым для поездок по ЕС. Государства-члены (союза – ред.) могут устанавливать другие правила для внутреннего использования цифровых COVID-сертификатов. Однако им предлагается уравнять период их принятия с тем, что установлен на уровне ЕС", – отмечает ЕК.
Такси - Sputnik Молдова, 1920, 31.01.2022
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