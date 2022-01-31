Коронавирус
В ЕС назвали срок действия сертификата о вакцинации от COVID-19
© ANDREAS SOLAROGreen Pass
© ANDREAS SOLARO
Государства-члены ЕС могут устанавливать другие правила для внутреннего использования сертификатов о вакцинации.
КИШИНЕВ, 31 янв – Sputnik. В Евросоюзе ограничили срок действия сертификатов о вакцинации против COVID-19 девятью месяцами, передает РИА Новости. Правило касается сертификатов, используемых для путешествий по ЕС.
"С 1 февраля начинают применяться новые правила о стандартном периоде действия в 270 дней цифровых сертификатов ЕС о прививках от COVID", – сообщает Еврокомиссия.
В Евросоюзе с июля действует система электронных коронавирусных сертификатов. Документ выдается в случае полной вакцинации, отрицательного ПЦР-теста, а также факта перенесенного заболевания. Система сертификатов изначально вводилась сроком на один год.
Теперь страны союза должны будут принимать такие сертификаты в течение 9 месяцев с момента завершения первичной вакцинации его обладателя.
"С 1 февраля начинают применяться новые правила о стандартном периоде действия в 270 дней цифровых сертификатов ЕС о прививках от COVID", – сообщает Еврокомиссия.
В Евросоюзе с июля действует система электронных коронавирусных сертификатов. Документ выдается в случае полной вакцинации, отрицательного ПЦР-теста, а также факта перенесенного заболевания. Система сертификатов изначально вводилась сроком на один год.
Теперь страны союза должны будут принимать такие сертификаты в течение 9 месяцев с момента завершения первичной вакцинации его обладателя.
"Государства-члены не должны устанавливать иные периоды приема (сертификатов – ред.) для поездок в пределах Европейского союза", – говорится в релизе.
Еврокомиссия при необходимости может предложить внести дополнительные изменения в новые правила.
"Эти правила применяются только к сертификатам о прививках, используемым для поездок по ЕС. Государства-члены (союза – ред.) могут устанавливать другие правила для внутреннего использования цифровых COVID-сертификатов. Однако им предлагается уравнять период их принятия с тем, что установлен на уровне ЕС", – отмечает ЕК.
"Эти правила применяются только к сертификатам о прививках, используемым для поездок по ЕС. Государства-члены (союза – ред.) могут устанавливать другие правила для внутреннего использования цифровых COVID-сертификатов. Однако им предлагается уравнять период их принятия с тем, что установлен на уровне ЕС", – отмечает ЕК.