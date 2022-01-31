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"Газпром": в европейских хранилищах осталось меньше 20% от закачанного газа
"Газпром": в европейских хранилищах осталось меньше 20% от закачанного газа
Объем активного газа в европейских подземных хранилищах составляет меньше 20%
2022-01-31T11:41+0200
2022-01-31T11:53+0200
европа
газпром
газ
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КИШИНЕВ, 31 янв – Sputnik. Объем активного газа в европейских подземных хранилищах составляет меньше 20%, отбор достиг 80,3%, сообщает "Газпром" в своем официальном телеграм-канале.Общий уровень заполненности ПХГ Европы – 39%. При этом заполненность подземных хранилищ Германии составляет 37%, Франции - 36%.С 11 января 2022 года уровень запасов в европейских ПХГ перешел в область рекордных минимумов за многолетний период наблюдений. На 29 января запасы уже на 2,7 миллиарда кубических метров меньше минимального показателя на эту дату.Отмечается, что на минимальных уровнях находятся и запасы в украинских ПХГ. Заполненность снизилась до 11,5 миллиарда кубических метров, что на 46,1% ниже, чем в прошлом году.
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Светлана Маркова
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европа, газпром, газ

"Газпром": в европейских хранилищах осталось меньше 20% от закачанного газа

11:41 31.01.2022 (обновлено: 11:53 31.01.2022)
© Photo : Ministerul Economiei și InfrastructuriiGazoductul Iași-Ungheni
Gazoductul Iași-Ungheni - Sputnik Молдова, 1920, 31.01.2022
© Photo : Ministerul Economiei și Infrastructurii
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Светлана Маркова
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Уровень запасов в европейских ПХГ перешел в область рекордных минимумов за многолетний период наблюдений.
КИШИНЕВ, 31 янв – Sputnik. Объем активного газа в европейских подземных хранилищах составляет меньше 20%, отбор достиг 80,3%, сообщает "Газпром" в своем официальном телеграм-канале.
Общий уровень заполненности ПХГ Европы – 39%. При этом заполненность подземных хранилищ Германии составляет 37%, Франции - 36%.
С 11 января 2022 года уровень запасов в европейских ПХГ перешел в область рекордных минимумов за многолетний период наблюдений. На 29 января запасы уже на 2,7 миллиарда кубических метров меньше минимального показателя на эту дату.
Отмечается, что на минимальных уровнях находятся и запасы в украинских ПХГ. Заполненность снизилась до 11,5 миллиарда кубических метров, что на 46,1% ниже, чем в прошлом году.
Газопровод - Sputnik Молдова, 1920, 17.01.2022
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