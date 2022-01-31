https://ru.sputnik.md/20220131/gazprom-evropa-khranilische-20-procent-zakachannii-gaz-48453189.html

"Газпром": в европейских хранилищах осталось меньше 20% от закачанного газа

"Газпром": в европейских хранилищах осталось меньше 20% от закачанного газа

Объем активного газа в европейских подземных хранилищах составляет меньше 20%

2022-01-31T11:41+0200

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европа

газпром

газ

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КИШИНЕВ, 31 янв – Sputnik. Объем активного газа в европейских подземных хранилищах составляет меньше 20%, отбор достиг 80,3%, сообщает "Газпром" в своем официальном телеграм-канале.Общий уровень заполненности ПХГ Европы – 39%. При этом заполненность подземных хранилищ Германии составляет 37%, Франции - 36%.С 11 января 2022 года уровень запасов в европейских ПХГ перешел в область рекордных минимумов за многолетний период наблюдений. На 29 января запасы уже на 2,7 миллиарда кубических метров меньше минимального показателя на эту дату.Отмечается, что на минимальных уровнях находятся и запасы в украинских ПХГ. Заполненность снизилась до 11,5 миллиарда кубических метров, что на 46,1% ниже, чем в прошлом году.

https://ru.sputnik.md/20220117/gazprom-ne-zabroniroval-tranzit-gaz-polshua-ukraina-48085628.html

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2022

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Светлана Маркова https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/04/13/34436726_544:0:2592:2048_100x100_80_0_0_6e2daf34460e298696d03f8beacb6512.jpg

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