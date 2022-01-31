https://ru.sputnik.md/20220131/kogda-v-moldove-mogut-vvesti-homeschooling-otvet-vlastey-48445653.html

Когда в Молдове могут ввести homeschooling: ответ властей

Когда в Молдове могут ввести homeschooling: ответ властей

Молдавские власти задумались об изменении законодательства, касающегося обучения детей на дому.

2022-01-31T07:30+0200

2022-01-31T07:30+0200

2022-01-31T07:30+0200

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КИШИНЕВ, 31 янв - Sputnik. Министерство образования приняло решение начать обсуждение с родителями вопроса внедрения обучения детей на дому (homeschooling). Когда в Молдове может появится такая практика, рассказал в эфире радиостудии Sputnik Молдова представитель Управления общего образования Валентин Круду. По его словам, в настоящее время в законодательстве страны отсутствует такое понятие, как обучение на дому. Как отметил Круду, в Кодексе образования говорится лишь об одном условии, при котором применяется обучение на дому – проблемы со здоровьем у ребенка, мешающие ему приходить в школу.При всем этом, сообщил Круду, органы образования готовы внести поправки в законодательство в пользу семейного воспитания.Собеседник считает, что для реализации этого процесса необходимо внести определенные изменения в Кодекс об образовании.Домашнее обучение — новая концепция для Молдовы, поэтому в отношении такого обучения высказывались негативно. Однако статистика показывает, что все больше родителей перенимают этот способ обучения, тем более что пандемия заставляет взрослых задуматься оставлять ребенка дома.В настоящее время в в Молдове учатся на дому порядка 400 детей.

https://ru.sputnik.md/20220126/shkoly-v-pridnestrove-perevodyat-na-distantsionnoe-obuchenie-48346654.html

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2022

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Кристина Баш https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/01/04/33140301_0:52:354:406_100x100_80_0_0_5e67ffc37ddc0167113239ac795efd29.jpg

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в молдове, молдова, обучение, дом, школа