https://ru.sputnik.md/20220131/kogda-v-moldove-mogut-vvesti-homeschooling-otvet-vlastey-48445653.html
Когда в Молдове могут ввести homeschooling: ответ властей
Когда в Молдове могут ввести homeschooling: ответ властей
Молдавские власти задумались об изменении законодательства, касающегося обучения детей на дому.
2022-01-31T07:30+0200
2022-01-31T07:30+0200
2022-01-31T07:30+0200
общество
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молдова
обучение
дом
школа
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КИШИНЕВ, 31 янв - Sputnik. Министерство образования приняло решение начать обсуждение с родителями вопроса внедрения обучения детей на дому (homeschooling). Когда в Молдове может появится такая практика, рассказал в эфире радиостудии Sputnik Молдова представитель Управления общего образования Валентин Круду. По его словам, в настоящее время в законодательстве страны отсутствует такое понятие, как обучение на дому. Как отметил Круду, в Кодексе образования говорится лишь об одном условии, при котором применяется обучение на дому – проблемы со здоровьем у ребенка, мешающие ему приходить в школу.При всем этом, сообщил Круду, органы образования готовы внести поправки в законодательство в пользу семейного воспитания.Собеседник считает, что для реализации этого процесса необходимо внести определенные изменения в Кодекс об образовании.Домашнее обучение — новая концепция для Молдовы, поэтому в отношении такого обучения высказывались негативно. Однако статистика показывает, что все больше родителей перенимают этот способ обучения, тем более что пандемия заставляет взрослых задуматься оставлять ребенка дома.В настоящее время в в Молдове учатся на дому порядка 400 детей.
https://ru.sputnik.md/20220126/shkoly-v-pridnestrove-perevodyat-na-distantsionnoe-obuchenie-48346654.html
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в молдове, молдова, обучение, дом, школа
Когда в Молдове могут ввести homeschooling: ответ властей
Молдавские власти задумались об изменении законодательства, касающегося обучения детей на дому.
КИШИНЕВ, 31 янв - Sputnik.
Министерство образования приняло решение начать обсуждение с родителями вопроса внедрения обучения детей на дому (homeschooling). Когда в Молдове может появится такая практика, рассказал в эфире радиостудии Sputnik Молдова
представитель Управления общего образования Валентин Круду.
По его словам, в настоящее время в законодательстве страны отсутствует такое понятие, как обучение на дому. Как отметил Круду, в Кодексе образования говорится лишь об одном условии, при котором применяется обучение на дому – проблемы со здоровьем у ребенка, мешающие ему приходить в школу.
При всем этом, сообщил Круду, органы образования готовы внести поправки в законодательство в пользу семейного воспитания.
"Мы приветствуем такой вид деятельности, но реализация подобной концепции требует оценки всех рисков. В этом случае мы должны быть уверены, что эти дети не останутся вне школы. Надо посмотреть, насколько подготовлены родители, которые хотят заменить школу. Есть широкий круг вопросов, которые важно решить", – подчеркнул Круду.
Собеседник считает, что для реализации этого процесса необходимо внести определенные изменения в Кодекс об образовании.
Домашнее обучение — новая концепция для Молдовы, поэтому в отношении такого обучения высказывались негативно. Однако статистика показывает, что все больше родителей перенимают этот способ обучения, тем более что пандемия заставляет взрослых задуматься оставлять ребенка дома.
В настоящее время в в Молдове учатся на дому порядка 400 детей.