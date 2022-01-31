https://ru.sputnik.md/20220131/kurs-valyut-na-vtornik-dollar-i-evro--snova-poshli-v-nastuplenie-48472840.html
Курс валют на вторник: доллар и евро снова пошли в наступление
Курс валют на вторник: доллар и евро снова пошли в наступление
В Нацбанке рассказали о поведении евро, доллара, рубля, гривны и румынского лея по отношению к национальной валюте.
2022-01-31T21:07+0200
2022-01-31T21:07+0200
2022-01-31T21:07+0200
курс валют
доллар
евро
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КИШИНЕВ, 31 янв – Sputnik. Национальный банк Молдовы установил официальный обменный курс на вторник, 1 февраля. Евро и доллар подорожают по отношению к молдавскому лею.Доллар США станет дороже на три бана и будет стоить 17,9533 лея.Евро вырастет в цене на семь банов и закрепится на уровне 20,0367 лея.Что касается остальных валют, то 1 февраля немного подорожает российский рубль, который разместится на уровне 0,2314 лея. Стоимость украинской гривны поднимется до 0,6317 лея. Румынский лей тоже станет дороже и остановится на 4,0501 в пересчете на национальную валюту.За 2020 год "американец" практически не изменился в цене, а "европеец" подорожал почти на два лея. В 2021-м доллар вырос в цене на 53 бана, евро же потерял чуть больше одного лея.
https://ru.sputnik.md/20211018/moldova-pozhilye-bednye-45480587.html
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Александр Исаев
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Александр Исаев
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1990/56/19905658_374:0:1590:1215_100x100_80_0_0_9970ac50878b113fa1d496a65a6a050f.jpg
курс валют, доллар, евро
Курс валют на вторник: доллар и евро снова пошли в наступление
В Нацбанке рассказали о поведении евро, доллара, рубля, гривны и румынского лея по отношению к национальной валюте.
КИШИНЕВ, 31 янв – Sputnik. Национальный банк Молдовы установил официальный обменный курс на вторник, 1 февраля. Евро и доллар подорожают по отношению к молдавскому лею.
Доллар США станет дороже на три бана и будет стоить 17,9533 лея.
Евро вырастет в цене на семь банов и закрепится на уровне 20,0367 лея.
Что касается остальных валют, то 1 февраля немного подорожает российский рубль, который разместится на уровне 0,2314 лея. Стоимость украинской гривны поднимется до 0,6317 лея. Румынский лей тоже станет дороже и остановится на 4,0501 в пересчете на национальную валюту.
За 2020 год "американец" практически не изменился в цене, а "европеец" подорожал почти на два лея. В 2021-м доллар вырос в цене на 53 бана, евро же потерял чуть больше одного лея.