https://ru.sputnik.md/20220131/kurs-valyut-na-vtornik-dollar-i-evro--snova-poshli-v-nastuplenie-48472840.html

Курс валют на вторник: доллар и евро снова пошли в наступление

Курс валют на вторник: доллар и евро снова пошли в наступление

В Нацбанке рассказали о поведении евро, доллара, рубля, гривны и румынского лея по отношению к национальной валюте.

2022-01-31T21:07+0200

2022-01-31T21:07+0200

2022-01-31T21:07+0200

курс валют

доллар

евро

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КИШИНЕВ, 31 янв – Sputnik. Национальный банк Молдовы установил официальный обменный курс на вторник, 1 февраля. Евро и доллар подорожают по отношению к молдавскому лею.Доллар США станет дороже на три бана и будет стоить 17,9533 лея.Евро вырастет в цене на семь банов и закрепится на уровне 20,0367 лея.Что касается остальных валют, то 1 февраля немного подорожает российский рубль, который разместится на уровне 0,2314 лея. Стоимость украинской гривны поднимется до 0,6317 лея. Румынский лей тоже станет дороже и остановится на 4,0501 в пересчете на национальную валюту.За 2020 год "американец" практически не изменился в цене, а "европеец" подорожал почти на два лея. В 2021-м доллар вырос в цене на 53 бана, евро же потерял чуть больше одного лея.

https://ru.sputnik.md/20211018/moldova-pozhilye-bednye-45480587.html

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2022

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курс валют, доллар, евро