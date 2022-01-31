https://ru.sputnik.md/20220131/mayya-sandu-provela-zasedanie-vysshego-soveta-bezopasnosti-48470676.html

Майя Санду провела заседание Высшего совета безопасности

Майя Санду провела заседание Высшего совета безопасности

Темой заседания стала экономическая ситуация в стране и выделение компенсаций в связи с ростом тарифов и цен.

2022-01-31T19:32+0200

2022-01-31T19:32+0200

2022-01-31T19:34+0200

политика

в молдове

правительство

майя санду

президент

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КИШИНЕВ, 31 янв — Sputnik. Президент Молдовы Майя Санду провела первое в этом году заседание Высшего совета безопасности (ВСБ).Центральной темой заседания стала макроэкономическая ситуация в стране, а также основные тенденции и вызовы 2022 года.Члены ВСБ заслушали отчет Национального банка Молдовы, который отвечает за обеспечение ценовой стабильности.ВСБ рекомендовал Национальному банку проанализировать последствия его интервенций на данный момент и скорректировать их, если они неэффективны. Тем временем правительство будет продолжать политику поддержки уязвимых категорий населения, наиболее пострадавших от роста цен."Исполнительная власть выделит дополнительные средства тем, кому они уже предоставлены, для повышения пенсий и компенсаций в соответствии с ростом цен на энергоресурсы, чтобы помочь гражданам легче пережить этот кризис", - заявила Санду.Президент также рекомендовала правительству продолжить реформы, направленные на улучшение деловой среды, чтобы обеспечить устойчивый и инклюзивный экономический рост.

https://ru.sputnik.md/20220128/natalya-gavrilitsa-prokommentirovala-rost-tarifa-na-gaz-48414571.html

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в молдове, правительство, майя санду, президент