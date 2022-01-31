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Майя Санду провела заседание Высшего совета безопасности
Майя Санду провела заседание Высшего совета безопасности
Темой заседания стала экономическая ситуация в стране и выделение компенсаций в связи с ростом тарифов и цен.
2022-01-31T19:32+0200
2022-01-31T19:34+0200
политика
в молдове
правительство
майя санду
президент
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КИШИНЕВ, 31 янв — Sputnik. Президент Молдовы Майя Санду провела первое в этом году заседание Высшего совета безопасности (ВСБ).Центральной темой заседания стала макроэкономическая ситуация в стране, а также основные тенденции и вызовы 2022 года.Члены ВСБ заслушали отчет Национального банка Молдовы, который отвечает за обеспечение ценовой стабильности.ВСБ рекомендовал Национальному банку проанализировать последствия его интервенций на данный момент и скорректировать их, если они неэффективны. Тем временем правительство будет продолжать политику поддержки уязвимых категорий населения, наиболее пострадавших от роста цен."Исполнительная власть выделит дополнительные средства тем, кому они уже предоставлены, для повышения пенсий и компенсаций в соответствии с ростом цен на энергоресурсы, чтобы помочь гражданам легче пережить этот кризис", - заявила Санду.Президент также рекомендовала правительству продолжить реформы, направленные на улучшение деловой среды, чтобы обеспечить устойчивый и инклюзивный экономический рост.
https://ru.sputnik.md/20220128/natalya-gavrilitsa-prokommentirovala-rost-tarifa-na-gaz-48414571.html
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в молдове, правительство, майя санду, президент

Майя Санду провела заседание Высшего совета безопасности

19:32 31.01.2022 (обновлено: 19:34 31.01.2022)
© Photo : Facebook / Președinția Republicii MoldovaПрезидент Майя Санду созвала на заседание Высший совет безопасности
Президент Майя Санду созвала на заседание Высший совет безопасности - Sputnik Молдова, 1920, 31.01.2022
© Photo : Facebook / Președinția Republicii Moldova
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Александр Исаев
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Темой заседания стала экономическая ситуация в стране и выделение компенсаций в связи с ростом тарифов и цен.
КИШИНЕВ, 31 янв — Sputnik. Президент Молдовы Майя Санду провела первое в этом году заседание Высшего совета безопасности (ВСБ).
Центральной темой заседания стала макроэкономическая ситуация в стране, а также основные тенденции и вызовы 2022 года.
Члены ВСБ заслушали отчет Национального банка Молдовы, который отвечает за обеспечение ценовой стабильности.
"Рост цен на международном рынке является объективной причиной роста цен в нашей стране, но для сдерживания этой тенденции необходимо использовать все правовые инструменты", — заявила на совещании глава государства.
ВСБ рекомендовал Национальному банку проанализировать последствия его интервенций на данный момент и скорректировать их, если они неэффективны. Тем временем правительство будет продолжать политику поддержки уязвимых категорий населения, наиболее пострадавших от роста цен.
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"Исполнительная власть выделит дополнительные средства тем, кому они уже предоставлены, для повышения пенсий и компенсаций в соответствии с ростом цен на энергоресурсы, чтобы помочь гражданам легче пережить этот кризис", - заявила Санду.

Президент также рекомендовала правительству продолжить реформы, направленные на улучшение деловой среды, чтобы обеспечить устойчивый и инклюзивный экономический рост.
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