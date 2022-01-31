Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
https://ru.sputnik.md/20220131/mayya-sandu-sozyvaet-vysshiy-sovet-bezopasnosti-48449908.html
Майя Санду созывает Высший совет безопасности
Майя Санду созывает Высший совет безопасности
Высший совет безопасности собирается на свое первое заседание в этом году.
2022-01-31T10:06+0200
2022-01-31T10:16+0200
майя санду
высший совет безопасности
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/07/1a/43164314_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_052f2a4ae77d0d93df091e544b7b4d13.jpg
КИШИНЕВ, 31 янв - Sputnik. Президент Республики Молдова Майя Санду созывает 31 января заседание Высшего совета безопасности. Об этом сообщили в пресс-службе администрации президента.Заседание совбеза начнется в 14.00.
https://ru.sputnik.md/20220127/mid-rf-sandu-problemy-dvustoronnikh-otnosheniy-48373299.html
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Евгений Чебан
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg
Евгений Чебан
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/07/1a/43164314_250:0:2981:2048_1920x0_80_0_0_ead02dc8e23bc4afdc8a5db1a5d4240f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
майя санду, высший совет безопасности

Майя Санду созывает Высший совет безопасности

10:06 31.01.2022 (обновлено: 10:16 31.01.2022)
© Sputnik / Mihai CarausȘedința de constituire a Parlamentului de Legislatura a XI-a - 26 iulie 2021
Ședința de constituire a Parlamentului de Legislatura a XI-a - 26 iulie 2021 - Sputnik Молдова, 1920, 31.01.2022
© Sputnik / Mihai Caraus
Подписаться на
Евгений Чебан - Sputnik Молдова
Евгений Чебан
Все материалы
Высший совет безопасности собирается на очередное заседание.
КИШИНЕВ, 31 янв - Sputnik. Президент Республики Молдова Майя Санду созывает 31 января заседание Высшего совета безопасности. Об этом сообщили в пресс-службе администрации президента.

"На нем будет рассмотрена ситуация относительно макроэкономической и финансовой стабильности государства и риски 2022 года. В этом контексте будут заслушаны соответствующие государственные институты", - говорится в сообщении.

Заседание совбеза начнется в 14.00.
Здание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве - Sputnik Молдова, 1920, 27.01.2022
Общество
В МИД РФ призвали Санду сосредоточиться на решении проблем в двусторонних отношениях
27 января, 16:31
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
Пресс-центр
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский