https://ru.sputnik.md/20220131/mayya-sandu-sozyvaet-vysshiy-sovet-bezopasnosti-48449908.html
Майя Санду созывает Высший совет безопасности
Майя Санду созывает Высший совет безопасности
Высший совет безопасности собирается на свое первое заседание в этом году.
2022-01-31T10:06+0200
2022-01-31T10:06+0200
2022-01-31T10:16+0200
майя санду
высший совет безопасности
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КИШИНЕВ, 31 янв - Sputnik. Президент Республики Молдова Майя Санду созывает 31 января заседание Высшего совета безопасности. Об этом сообщили в пресс-службе администрации президента.Заседание совбеза начнется в 14.00.
https://ru.sputnik.md/20220127/mid-rf-sandu-problemy-dvustoronnikh-otnosheniy-48373299.html
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Евгений Чебан
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майя санду, высший совет безопасности
Майя Санду созывает Высший совет безопасности
10:06 31.01.2022 (обновлено: 10:16 31.01.2022)
Высший совет безопасности собирается на очередное заседание.
КИШИНЕВ, 31 янв - Sputnik. Президент Республики Молдова Майя Санду созывает 31 января заседание Высшего совета безопасности. Об этом сообщили в пресс-службе администрации президента.
"На нем будет рассмотрена ситуация относительно макроэкономической и финансовой стабильности государства и риски 2022 года. В этом контексте будут заслушаны соответствующие государственные институты", - говорится в сообщении.
Заседание совбеза начнется в 14.00.