https://ru.sputnik.md/20220131/mer-kishinev-apellyatsionnaya-palata-tarif-gaz-48458333.html

Мэр Кишинева обжаловал в Апелляционной палате повышение тарифов на газ

Мэр Кишинева обжаловал в Апелляционной палате повышение тарифов на газ

Мэр Кишинева считает повышение тарифов задним числом незаконным.

2022-01-31T14:15+0200

2022-01-31T14:15+0200

2022-01-31T14:23+0200

ион чебан

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кишинев

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КИШИНЕВ, 31 янв – Sputnik. Примэрия Кишинева подала в Апелляционную палату иск о признании недействительными некоторых положений из распоряжения Национальной комиссии по чрезвычайным ситуациям, согласно которым НАРЭ обязали утвердить повышение тарифа на природный газ с 1 января. Видео подачи обращения в суд опубликовано на странице мэрии в соцсети.Он добавил, что потребует выработать единую позицию всех примаров республики по вопросу повышения тарифов.Также примэрия 31 января направит в НАРЭ предварительный запрос касательно решения ведомства от 28 января, предусматривающего повышение цен на природный газ, начиная с 1 января 2022 года.Как написал Чебан на своей странице в соцсети, юристы примэрии подадут также жалобу в прокуратуру.

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2022

Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

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Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

ион чебан, тарифы, в молдове, кишинев, молдова