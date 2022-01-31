https://ru.sputnik.md/20220131/mer-kishinev-apellyatsionnaya-palata-tarif-gaz-48458333.html
Мэр Кишинева обжаловал в Апелляционной палате повышение тарифов на газ
Мэр Кишинева обжаловал в Апелляционной палате повышение тарифов на газ
Мэр Кишинева считает повышение тарифов задним числом незаконным.
2022-01-31T14:15+0200
2022-01-31T14:15+0200
2022-01-31T14:23+0200
ион чебан
тарифы
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КИШИНЕВ, 31 янв – Sputnik. Примэрия Кишинева подала в Апелляционную палату иск о признании недействительными некоторых положений из распоряжения Национальной комиссии по чрезвычайным ситуациям, согласно которым НАРЭ обязали утвердить повышение тарифа на природный газ с 1 января. Видео подачи обращения в суд опубликовано на странице мэрии в соцсети.Он добавил, что потребует выработать единую позицию всех примаров республики по вопросу повышения тарифов.Также примэрия 31 января направит в НАРЭ предварительный запрос касательно решения ведомства от 28 января, предусматривающего повышение цен на природный газ, начиная с 1 января 2022 года.Как написал Чебан на своей странице в соцсети, юристы примэрии подадут также жалобу в прокуратуру.
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Евгений Чебан
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Евгений Чебан
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Евгений Чебан
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ион чебан, тарифы, в молдове, кишинев, молдова
Мэр Кишинева обжаловал в Апелляционной палате повышение тарифов на газ
14:15 31.01.2022 (обновлено: 14:23 31.01.2022)
Мэр Кишинева считает повышение тарифов на газ в Молдове задним числом незаконным.
КИШИНЕВ, 31 янв – Sputnik. Примэрия Кишинева подала в Апелляционную палату иск о признании недействительными некоторых положений из распоряжения Национальной комиссии по чрезвычайным ситуациям, согласно которым НАРЭ обязали утвердить повышение тарифа на природный газ с 1 января. Видео подачи обращения в суд опубликовано на странице мэрии в соцсети.
"Это катастрофическое решение. Мы должны потратить 300 миллионов леев из-за повышения. Это все тротуары в историческом центре, это 110 автобусов. Этого не будет. Потому что мы должны заплатить эти деньги за их глупость", – заявил Чебан после подачи заявления.
Он добавил, что потребует выработать единую позицию всех примаров республики по вопросу повышения тарифов.
Также примэрия 31 января направит в НАРЭ предварительный запрос касательно решения ведомства от 28 января, предусматривающего повышение цен на природный газ, начиная с 1 января 2022 года.
Как написал Чебан на своей странице в соцсети, юристы примэрии подадут также жалобу в прокуратуру.