https://ru.sputnik.md/20220131/meriya-kishineva-obzhaluet-reshenie-vlastey-o-povyshenii-tarifov-na-gaz-48449540.html
Мэрия Кишинева обжалует решение властей о повышении тарифов на газ
Мэрия Кишинева обжалует решение властей о повышении тарифов на газ
В мэрии Кишинева повышение тарифов на газ задним числом считают незаконным.
2022-01-31T10:00+0200
2022-01-31T10:00+0200
2022-01-31T10:21+0200
мэрия кишинева
тарифы на газ
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КИШИНЕВ, 31 янв - Sputnik. Мэрия Кишинева обжалует решение Чрезвычайной комиссии и Национального агентства по регулированию в энергетике о повышении тарифов на газ с 1 января 2022 года. Об этом на совещании муниципальных служб заявил мэр Кишинева Ион Чебан.Предварительное заявления в НАРЭ мэрия направит уже 31 января. Об этом мэр попросил своего заместителя экс-министра юстиции Фадея Нагачевского.Чебан отметил, что НАРЭ вынесло свое решение по распоряжению Чрезвычайной правительственной комиссии, решение он назвал незаконным.Чебан заявил, что из-за социально-экономических последствий подобного решения правительство могло бы уйти в отставку.Напомним, НАРЭ утвердило повышение тарифа на природный газ для конечных потребителей.Повышение тарифа будет применяться начиная с 1 января 2022 года.С учетом НДС стоимость одного кубометра природного газа для потребителей составит 15,18 лея.Решение о повышении тарифов компания "Молдовагаз" объясняет значительным повышением закупочных цен на природный газ. В "Молдовагазе" уточняют, что решение находится в строгом соответствии с законодательством, оно позволит целиком покрыть стоимость закупки газа и, таким образом, обеспечить выполнение контрактных платежных обязательств перед поставщиком.
https://ru.sputnik.md/20220128/povyshenie-tarifa-na-gaz-teplo-nelegalno-48411332.html
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Евгений Чебан
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Евгений Чебан
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Евгений Чебан
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мэрия кишинева, тарифы на газ
Мэрия Кишинева обжалует решение властей о повышении тарифов на газ
10:00 31.01.2022 (обновлено: 10:21 31.01.2022)
В мэрии Кишинева повышение тарифов на газ задним числом считают незаконным.
КИШИНЕВ, 31 янв - Sputnik. Мэрия Кишинева обжалует решение Чрезвычайной комиссии и Национального агентства по регулированию в энергетике о повышении тарифов на газ с 1 января 2022 года. Об этом на совещании муниципальных служб заявил мэр Кишинева Ион Чебан.
Предварительное заявления в НАРЭ мэрия направит уже 31 января. Об этом мэр попросил своего заместителя экс-министра юстиции Фадея Нагачевского.
Чебан отметил, что НАРЭ вынесло свое решение по распоряжению Чрезвычайной правительственной комиссии, решение он назвал незаконным.
Сначала парламент ввел в стране ЧП. Потом Чрезвычайная комиссия вынесла решение, в котором потребовала от НАРЭ пересмотреть цены, начиная с 1 января. То есть задним числом.
Чебан заявил, что из-за социально-экономических последствий подобного решения правительство могло бы уйти в отставку.
Напомним, НАРЭ утвердило повышение тарифа на природный газ для конечных потребителей.
Повышение тарифа будет применяться начиная с 1 января 2022 года.
С учетом НДС стоимость одного кубометра природного газа для потребителей составит 15,18 лея.
Решение о повышении тарифов компания "Молдовагаз" объясняет значительным повышением закупочных цен на природный газ. В "Молдовагазе" уточняют, что решение находится в строгом соответствии с законодательством, оно позволит целиком покрыть стоимость закупки газа и, таким образом, обеспечить выполнение контрактных платежных обязательств перед поставщиком.