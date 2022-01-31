https://ru.sputnik.md/20220131/meriya-kishineva-obzhaluet-reshenie-vlastey-o-povyshenii-tarifov-na-gaz-48449540.html

Мэрия Кишинева обжалует решение властей о повышении тарифов на газ

Мэрия Кишинева обжалует решение властей о повышении тарифов на газ

В мэрии Кишинева повышение тарифов на газ задним числом считают незаконным.

2022-01-31T10:00+0200

2022-01-31T10:00+0200

2022-01-31T10:21+0200

мэрия кишинева

тарифы на газ

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КИШИНЕВ, 31 янв - Sputnik. Мэрия Кишинева обжалует решение Чрезвычайной комиссии и Национального агентства по регулированию в энергетике о повышении тарифов на газ с 1 января 2022 года. Об этом на совещании муниципальных служб заявил мэр Кишинева Ион Чебан.Предварительное заявления в НАРЭ мэрия направит уже 31 января. Об этом мэр попросил своего заместителя экс-министра юстиции Фадея Нагачевского.Чебан отметил, что НАРЭ вынесло свое решение по распоряжению Чрезвычайной правительственной комиссии, решение он назвал незаконным.Чебан заявил, что из-за социально-экономических последствий подобного решения правительство могло бы уйти в отставку.Напомним, НАРЭ утвердило повышение тарифа на природный газ для конечных потребителей.Повышение тарифа будет применяться начиная с 1 января 2022 года.С учетом НДС стоимость одного кубометра природного газа для потребителей составит 15,18 лея.Решение о повышении тарифов компания "Молдовагаз" объясняет значительным повышением закупочных цен на природный газ. В "Молдовагазе" уточняют, что решение находится в строгом соответствии с законодательством, оно позволит целиком покрыть стоимость закупки газа и, таким образом, обеспечить выполнение контрактных платежных обязательств перед поставщиком.

https://ru.sputnik.md/20220128/povyshenie-tarifa-na-gaz-teplo-nelegalno-48411332.html

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2022

Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

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Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

мэрия кишинева, тарифы на газ