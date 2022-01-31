https://ru.sputnik.md/20220131/minobrazovaniya-nedelea-moldova-covid-zaboleli-poltory-tysyachi-shkolnik-48454231.html
Минобразования: за неделю в Молдове COVID заболели полторы тысячи школьников
Минобразования: за неделю в Молдове COVID заболели полторы тысячи школьников
Министерство образования представило эпидситуацию в учебных заведениях страны.
2022-01-31T12:29+0200
2022-01-31T12:29+0200
2022-01-31T12:29+0200
школы
заболеваемость
министерство образования, культуры и исследований республики молдова
коронавирус
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/09/02/44415221_0:160:3071:1887_1920x0_80_0_0_8623dcc9c2cd97bbcbf71f1ae7c50e88.jpg
КИШИНЕВ, 31 янв – Sputnik. Свыше двух тысяч школьников, студентов, учителей и работников сферы образования в Молдове заболели COVID-19 на минувшей неделе. Данные в понедельник представило Министерство просвещения.По данным ведомства, за прошедшую неделю в дошкольном образовании зарегистрировано 349 новых случаев заражения коронавирусом. Заболели 84 ребенка, 148 педагогов и 117 сотрудников вспомогательного персонала.В сфере начального, гимназического и лицейского образования был зарегистрирован 1571 новый случай коронавируса. Из них 1035 случаев подтверждено среди учащихся, 423 – среди учителей и 113 – среди других работников школ.В системе профессионально-технического образования зарегистрировано 224 новых случая, из них 136 - у учащихся, 58 - у преподавателей и 30 - у прочих сотрудников учреждений.Министерство образования сообщает, что на прошлой неделе в вузах страны зарегистрировано 153 новых случая заболевания COVID-19, в том числе у 65 студентов, 40 преподавателей и 48 прочих сотрудников.Общее количество активных случаев на всех ступенях образования превышает 2200. Количество активных случаев заболевания среди учащихся и преподавателей превышает 4000.Напоминаем, что с 24 января все школы страны перешли на онлайн-обучение. Как минимум до 4 февраля дети будут учиться дистанционно, без физического присутствия в школах.Решение приняла Национальная чрезвычайная комиссия общественного здравоохранения в связи с тревожным ростом числа новых случаев заражения по всей Республике Молдова, вызванным появлением в нашей стране штамма "омикрон".
https://ru.sputnik.md/20220126/shkoly-v-pridnestrove-perevodyat-na-distantsionnoe-obuchenie-48346654.html
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Евгений Чебан
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg
Евгений Чебан
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg
Новости
ru_MD
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/09/02/44415221_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_13b62bfcb2c01cb5ce68aed3146ca9e1.jpg
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Евгений Чебан
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg
школы, заболеваемость, министерство образования, культуры и исследований республики молдова
Минобразования: за неделю в Молдове COVID заболели полторы тысячи школьников
Министерство образования представило данные об эпидситуации в учебных заведениях страны.
КИШИНЕВ, 31 янв – Sputnik. Свыше двух тысяч школьников, студентов, учителей и работников сферы образования в Молдове заболели COVID-19 на минувшей неделе. Данные в понедельник представило Министерство просвещения.
По данным ведомства, за прошедшую неделю в дошкольном образовании зарегистрировано 349 новых случаев заражения коронавирусом. Заболели 84 ребенка, 148 педагогов и 117 сотрудников вспомогательного персонала.
В сфере начального, гимназического и лицейского образования был зарегистрирован 1571 новый случай коронавируса. Из них 1035 случаев подтверждено среди учащихся, 423 – среди учителей и 113 – среди других работников школ.
В системе профессионально-технического образования зарегистрировано 224 новых случая, из них 136 - у учащихся, 58 - у преподавателей и 30 - у прочих сотрудников учреждений.
Министерство образования сообщает, что на прошлой неделе в вузах страны зарегистрировано 153 новых случая заболевания COVID-19, в том числе у 65 студентов, 40 преподавателей и 48 прочих сотрудников.
Общее количество активных случаев на всех ступенях образования превышает 2200. Количество активных случаев заболевания среди учащихся и преподавателей превышает 4000.
Напоминаем, что с 24 января все школы страны перешли на онлайн-обучение. Как минимум до 4 февраля дети будут учиться дистанционно, без физического присутствия в школах.
Решение приняла Национальная чрезвычайная комиссия общественного здравоохранения в связи с тревожным ростом числа новых случаев заражения по всей Республике Молдова, вызванным появлением в нашей стране штамма "омикрон".