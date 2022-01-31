https://ru.sputnik.md/20220131/minzdrav-skolko-sluchaev-covid-19-zaregistrirovano-v-moldove-48448431.html
Минздрав: сколько случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове
Минздрав: сколько случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове
В Молдове лабораторным путем 30 января подтверждены 2 449 новых случаев инфицирования COVID-19
2022-01-31T09:17+0200
2022-01-31T09:17+0200
2022-01-31T10:17+0200
коронавирус
молдова
минздрав
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КИШИНЕВ, 31 янв – Sputnik. В Молдове лабораторным путем 30 января подтверждены 2 449 новых случаев инфицирования COVID-19. Такие данные представили в Минздраве в понедельник.В том числе зарегистрировано 16 случаев "импорта" инфекции: 6 – из Румынии, 4 — из России, 2 – из Украины, 2 - из Дании, по одному – из Франции и Великобритании..За минувшие сутки проведено 8760 тестов.Общее число случаев заражения в стране достигло 440 698. У сотрудников системы здравоохранения выявлено 116 случаев инфицирования: 37 – у врачей, 57 – у медсестер, 22 – у работников вспомогательного персонала.Госпитализированы 2862 человека, в крайне тяжелом состоянии находятся 158 пациентов (к аппаратам ИВЛ подключены 25 человек).В то же время за сутки выздоровели 1315 человек, общее количество вылечившихся от коронавируса в Молдове достигло 382 698.Минздрав сообщает о семи погибших на фоне осложнений.Общее число скончавшихся на данный момент – 10 642.
https://ru.sputnik.md/20220130/kto-naibolee-uyazvim-pered-omikronom-48438583.html
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молдова, минздрав
Минздрав: сколько случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове
09:17 31.01.2022 (обновлено: 10:17 31.01.2022)
В Минздраве представили статистику по новым случаям инфицирования коронавирусом.
КИШИНЕВ, 31 янв – Sputnik. В Молдове лабораторным путем 30 января подтверждены 2 449 новых случаев инфицирования COVID-19. Такие данные представили в Минздраве в понедельник.
В том числе зарегистрировано 16 случаев "импорта" инфекции: 6 – из Румынии, 4 — из России, 2 – из Украины, 2 - из Дании, по одному – из Франции и Великобритании..
За минувшие сутки проведено 8760 тестов.
Общее число случаев заражения в стране достигло 440 698. У сотрудников системы здравоохранения выявлено 116 случаев инфицирования: 37 – у врачей, 57 – у медсестер, 22 – у работников вспомогательного персонала.
Госпитализированы 2862 человека, в крайне тяжелом состоянии находятся 158 пациентов (к аппаратам ИВЛ подключены 25 человек).
В то же время за сутки выздоровели 1315 человек, общее количество вылечившихся от коронавируса в Молдове достигло 382 698.
Минздрав сообщает о семи погибших на фоне осложнений.
Общее число скончавшихся на данный момент – 10 642.