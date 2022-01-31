https://ru.sputnik.md/20220131/minzdrav-skolko-sluchaev-covid-19-zaregistrirovano-v-moldove-48448431.html

Минздрав: сколько случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове

Минздрав: сколько случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове

В Молдове лабораторным путем 30 января подтверждены 2 449 новых случаев инфицирования COVID-19

2022-01-31T09:17+0200

2022-01-31T09:17+0200

2022-01-31T10:17+0200

коронавирус

молдова

минздрав

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КИШИНЕВ, 31 янв – Sputnik. В Молдове лабораторным путем 30 января подтверждены 2 449 новых случаев инфицирования COVID-19. Такие данные представили в Минздраве в понедельник.В том числе зарегистрировано 16 случаев "импорта" инфекции: 6 – из Румынии, 4 — из России, 2 – из Украины, 2 - из Дании, по одному – из Франции и Великобритании..За минувшие сутки проведено 8760 тестов.Общее число случаев заражения в стране достигло 440 698. У сотрудников системы здравоохранения выявлено 116 случаев инфицирования: 37 – у врачей, 57 – у медсестер, 22 – у работников вспомогательного персонала.Госпитализированы 2862 человека, в крайне тяжелом состоянии находятся 158 пациентов (к аппаратам ИВЛ подключены 25 человек).В то же время за сутки выздоровели 1315 человек, общее количество вылечившихся от коронавируса в Молдове достигло 382 698.Минздрав сообщает о семи погибших на фоне осложнений.Общее число скончавшихся на данный момент – 10 642.

https://ru.sputnik.md/20220130/kto-naibolee-uyazvim-pered-omikronom-48438583.html

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Светлана Маркова https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/04/13/34436726_544:0:2592:2048_100x100_80_0_0_6e2daf34460e298696d03f8beacb6512.jpg

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Светлана Маркова https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/04/13/34436726_544:0:2592:2048_100x100_80_0_0_6e2daf34460e298696d03f8beacb6512.jpg

молдова, минздрав